Tensiuni maxime între Rusia și Ucraina, după atacul cu drone asupra reședinței lui Putin: Moscova promite răzbunare. Trump, ”șocat și indignat” - ”Bine că nu le-am dat Tomahawk-uri”

Sfântul Simon a strălucit în Grădina Maicii Domnului în timpul veacului al XIII-lea. „Noul Betleem” a revenit la viața de obște în 1801. Din 1973, călugării care au venit aici de la Meteora i-au dat o viață nouă. Astăzi o comunitate de de monahi călătorește către împărăția lui Dumnezeu apărată de Sfântul Simon.