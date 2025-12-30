Real Madrid și Barcelona se întrec pentru starul de 55 milioane euro

Real Madrid și Barcelona se luptă pentru un fundaș central evaluat la 55 de milioane de euro, cu jucătorul dorit fiind Schlotterbeck de la Dortmund. Ambii giganți din La Liga se află în căutarea unei soluții pentru întărirea apărării. Concurența este acerbă, iar Mutarea ar putea revitaliza echipele. Real Madrid caută un fundaș central din … Articolul Real Madrid și Barcelona se întrec pentru starul de 55 milioane euro apare prima dată în Main News.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de MainNews.ro