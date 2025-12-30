Impactul tungstenului și mineralelor rare asupra deciziilor lui Trump în 2025

21:10

Un copil de 5 ani a murit la o stațiune de schi din Otaru, Japonia, după ce brațul i-a fost prins în banda transportoare. Incidentul a avut loc în timp ce familia sa schia. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei, inclusiv nefuncționarea mecanismului de siguranță al dispozitivului.