PS Ignatie: Dreptul Iosif este un foarte bun exemplu de a ne încredința în mâinile lui Dumnezeu în momentele de încercare

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a explicat, în Pastorala de Crăciun, că prin Întruparea Domnului, omul nu mai este singur în fața încercărilor vieții. „Domnul a venit la noi pentru a nu ne lăsa niciodată singuri, pentru a ne fi mereu alături, pentru a ne însoți pe toate drumurile vieții,…