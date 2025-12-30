Campania „Crăciunul la sat” a ajuns la peste 700 de copii din 10 localități prahovene

12:20

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit vineri în localitatea Poduri din județul Bacăul, locul de naștere al Sf. Gherasim de la Tismana. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a subliniat că cele mai importante daruri pe care le-am primit noi, oamenii „sunt cele pe care le ducem înaintea Domnului și pe care El le…