Slujba trecerii dintre ani la Catedrala Patriarhală 2025-2026: Vor fi aduse moaștele Sf. Vasile cel Mare

Calendar Ortodox 29 decembrie Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod Împăratul Irod a poruncit celor trei magi să-l anunțe unde se află Hristos, Împăratul Care S-a născut, vestit de steaua călăuzitoare pe care o urmau: „Și trimițându-i la Betleem, le-a zis: Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă Îl veți…