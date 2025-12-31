Kim Chang-son, consilier de top al lui Kim Jong-un, a decedat

01:40

Volodimir Zelenski afirmă că este pregătit pentru orice format de întâlnire cu Putin în vederea unui acord de pace. Președintele ucrainean discută despre prezența trupelor americane în Ucraina și acuză Rusia de falsuri legate de un atac cu drone asupra reședinței lui Putin. O reuniune cu liderii aliați e planificată pe 6 ianuarie în Franța. … Articolul Zelenski pregătit pentru orice întâlnire cu Putin pentru pace în Ucraina apare prima dată în Main News.