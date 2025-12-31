Pep Guardiola investește 75 de milioane de euro în 2026 pentru o vedetă cerută
MainNews.ro, 31 decembrie 2025 09:20
Pep Guardiola a cheltuit 75 de milioane de euro pentru Antoine Semenyo, extremă de 25 de ani de la Bournemouth, în perioada de transferuri din ianuarie. Cu nouă goluri marcate, Semenyo va aduce un plus echipei Manchester City, iar transferul ar putea fi finalizat înainte de meciul cu Chelsea. Manchester City îl achiziționează pe Antoine
• • •
Acum 10 minute
09:30
Ludovic Orban a declarat că tentativa PSD și AUR de a-l demite pe Nicușor Dan nu va reuși. Orban susține că o eventuală suspendare ar putea să-i crească popularitatea lui Dan. El afirmă că nu există temeiuri pentru o astfel de acțiune și că PSD și AUR nu au soluții, bazându-se pe demagogie. Ludovic Orban
Acum 30 minute
09:20
Atacuri cu drone ucrainene au provocat un incendiu la rafinăria petrolieră Tuapse din Rusia, avariind echipamente și locuințe din apropiere. Incendiul a afectat 300 de metri pătrați, iar rafinăria este un punct cheie pentru exporturile de produse petroliere. Autoritățile locale investighează amploarea pagubelor. Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la rafinăria petrolieră
09:20
09:20
Guvernul va introduce în 2026 o derogare ce permite achiziționarea de mașini cu capacitate cilindrică de peste 1.600 cm³ și costuri de peste 23.000 de euro, prin memorandum. Această măsură are rolul de a flexibiliza norme și de a îmbunătăți eficiența în administrația publică, fără a extinde cheltuielile generale. Guvernul va permite achiziția de mașini
Acum o oră
09:00
Fermierii din România au oportunitatea de a accesa ajutoare AFIR în valoare totală de 151,3 milioane EUR, începând din ianuarie 2026. Finanțarea se face prin intervenția DR-16 pentru sectorul legume și cartofi, din fonduri europene. Detalii despre perioada de aplicare și ghidul oficial sunt disponibile online. Fermierii din România pot solicita ajutoare AFIR de 151,3
08:50
Politicianul rus Grigori Eremeev a cerut încetarea războiului în Ucraina la o ședință a Dumei Regionale din Samara pe 23 decembrie 2025. Criticând efectele invaziei, el a solictat scuze din partea parlamentarilor și a propus oprirea luptelor. Declarațiile sale au stârnit controverse, fiind investigate de autorități. Politicianul rus Grigori Eremeev a cerut încetarea războiului la
Acum 2 ore
08:30
Tatăl ministrului Radu Miruță, fost judecător, este acuzat că s-a pensionat fără vechimea necesară, generând controverse despre pensiile speciale. În acest context, Miruță subliniază că tatăl său s-a pensionat la 58 de ani, după 32 de ani de activitate. Articolul analizează ipocrizia în sistemul de pensii din România. Ministrul Radu Miruță răspunde acuzațiilor privind pensia
08:20
Andrei Gheorghiţă, fost jucător la FCSB, a fost la frizerul fotbaliştilor înainte de petrecerea de Anul Nou. Pregătit pentru Revelion, el nu a avut pretenţii exagerate și își vizitează frizerul Cătălin săptămânal, înainte de fiecare meci. Află mai multe despre stilul său și obiceiurile înainte de sărbători în Jurnal Antena Sport. Andrei Gheorghiţă, fost jucător
08:20
Un român din Germania a stârnit reacții virale pe TikTok după ce a publicat fluturașul de salariu, arătând un venit brut de 8.577 de euro. După taxe, suma netă este de 5.692 de euro. Conținutul a generat discuții intense despre munca în străinătate și comparații cu salariile din România. Un român din Germania a publicat
08:00
Perspectivele de creștere ale Europei în 2026 depind în mare măsură de cheltuielile Germaniei, care va investi 1 trilion de euro în infrastructură. În contrast, România se confruntă cu un deficit bugetar grav și o creștere economică modestă, fiind influențată de evoluțiile economice europene și externe. Creșterea economică a Europei în 2026 depinde de cheltuielile
08:00
Rusia neagă dovezile atacului asupra reședinței lui Putin, lideri europeni discută urgent # MainNews.ro
Rusia refuză să prezinte dovezi că Ucraina a atacat reședința lui Vladimir Putin, iar Kremlinul avertizează că negocierile vor fi „înăsprite". Liderii europeni convocate discuții urgente în urma acuzațiilor. Donald Trump își exprimă furia față de incidentul presupus, amplificând tensiunile internaționale. Liderii Uniunii Europene discută de urgență despre tensionarea situației din Ucraina în urma acuzațiilor
07:50
Două trenuri cu turiști s-au ciocnit în Peru, rezultând un mort și peste 40 de răniți, inclusiv cetățeni americani. Accidentul a avut loc pe traseul spre Machu Picchu, una dintre cele mai vizitate atracții. Autoritățile intervin, iar 20 de răniți sunt în stare gravă. Transportul turistic în zonă rămâne controversat. Coliziune între două trenuri cu
Acum 4 ore
07:20
Adrian Ilie, fost golgheter al naționalei, consideră că FCSB își va disputa titlul cu Universitatea Craiova în acest sezon. Analizând evoluțiile echipei roș-albastre, el subliniază importanța competiției strânse în campionat. Rămâne de văzut cum se va desfășura lupta pentru trofeu. Adrian Ilie, fost golgheter al naţionalei, consideră FCSB în luptă pentru titlu Ilie a jucat
07:20
Prețul carburanților va crește cu 30 de bani pe litru în România, începând cu noaptea de Revelion 2026, din cauza majorării accizelor. Românii vor plăti cu 14-16 lei mai mult pentru un plin. Scumpirea intervine deși prețul petrolului global a scăzut cu 25% în 2025, iar taxele au crescut constant. Prețul carburanților va crește cu
07:20
Comisia Europeană a virat peste 586 milioane euro pentru autostrăzile românești, contribuind la dezvoltarea infrastructurii prin Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională. Acești bani sprijină proiecte mari precum autostrada Ploiești–Buzău–Focșani, fără a afecta taxele românilor. Comisia Europeană a virat peste 586 milioane de euro în conturile BNR pentru autostrăzile din România Banii
07:00
Angajații Metrorex au primit o primă de Crăciun de 300 de lei în 2025, după presiuni sindicale. Aceasta era prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă. În contrast, alte companii municipale, precum STB, nu au oferit primă. Descoperă cum alte firme din România reflectă diferențele în bonusurile de sărbători. Angajații Metrorex au primit o primă de
06:50
Karlos Vémola, cunoscut luptător MMA, a fost reținut în Cehia pentru trafic de droguri, riscând între 10 și 18 ani de închisoare. Storele anchetei implica activități organizate și a fost arestat împreună cu alți doi suspecți. Vémola are o viață extravagantă, incluzând case și animale exotice, dar acum se confruntă cu grave probleme legale. Karlos
06:20
Marina Dina, profesoară de yoga și pilates, este pregătită să înfrunte orice provocare la Survivor. Cu determinare și dorința de a câștiga marele premiu, ea știe că acest show sportiv nu este o joacă. Urmărește evoluția sa începând cu 9 ianuarie la Antena 1, cel mai captivant reality show de aventură! Marina Dina, profesoară de
06:20
Emiratele Arabe Unite își retrag trupele din Yemen, marcând o evoluție semnificativă în conflictul civil din 2014. Aceasta vine în contextul tensiunilor crescânde cu Arabia Saudită. Decizia a fost determinată de o evaluare a situației regionale și subliniază distanțarea intereselor celor două monarhii din Golf. Emiratele Arabe Unite își retrag trupele din Yemen, marcând o
06:20
Anul 2025 a fost marcat de criza politică din România, cu demisia lui Klaus Iohannis și tentativa de lovitură de stat. Victoriile surprinzătoare ale lui Nicușor Dan și măsurile fiscale drastice ale cabinetului Bolojan au redefinit cadrul democratic. România a învățat lecții dure în fața instabilității externe și interne. Anul 2025 a fost marcat de
05:50
Palatul lui Vladimir Putin din Crimeea, cu o suprafață de 9.000 metri pătrați, include o clinică privată, un heliport, și un complex balnear. Fostă reședință a lui Viktor Ianukovici, proprietatea își ascunde adevăratul proprietar printr-un lanț complicat de companii. Detalii despre facilități și construcție. Palatul lui Vladimir Putin din Crimeea are o suprafață de peste
Acum 6 ore
05:20
Marius Urzică, campion olimpic, și soția sa, fostă gimnastă, își propun să devină campioni în show-ul Power Couple de la Antena 1, care a debutat pe 5 ianuarie. Cu o puternică credință în puterea echipei, cei doi își testează abilitățile în această competiție provocatoare. Rămâneți tunat pentru mai multe detalii! Marius Urzică, campion olimpic, își
05:20
Nepoata lui Charlie Chaplin, prinsă în copac, chemată de James Cameron pentru „Avatar” # MainNews.ro
Oona Chaplin, nepoata lui Charlie Chaplin, a povestit cum a fost căutată de James Cameron pentru rolul din noul film Avatar, în timp ce locuia într-o casă în copac. Actrița a discutat cu regizorul despre ecologie și proiecte de permacultură, ceea ce a adus-o mai aproape de acest rol provocator. Oona Chaplin, nepoata lui Charlie
05:20
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat o reorganizare majoră care va reduce cheltuielile cu salariile cu peste 10% prin desființarea a 216 funcții de conducere. Obiectivele includ eficientizarea activității, reducerea birocrației și o mai bună coordonare a plăților pentru fermieri, reprezentând 6,8% din bugetul MADR. Guvernul a adoptat ordonanța pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și a
04:40
Japonia testează extragerea nămolului bogat în metale rare de pe fundul mării, lângă insula Minamitorishima. Inițiativa vizează reducerea dependenței de China, care controlează majoritatea proviziilor globale. Proiectul ar putea duce la o exploatare pe scară largă în 2027. Impactul ecologic va fi monitorizat. Japonia va testa extragerea nămolului bogat în metale rare de pe fundul
04:20
Louis Munteanu este pe cale să se transfere la DC United, confirmă Ioan Varga, patronul CFR Cluj. Echipa americană a făcut o ofertă de 6 milioane de euro și oferă jucătorului un salariu lunar de 60.000 de euro. Tranziția este aproape finalizată, iar Munteanu ar putea să își înceapă aventura în MLS. Transferul lui Louis
04:20
Proprietarii din Sectorul 1, București, vor plăti taxa pentru reabilitarea termică a blocurilor # MainNews.ro
Primăria Sectorului 1 din București va introduce o taxă pentru reabilitarea termică a blocurilor, ce va fi 10% din costuri, plătită de proprietari. Excepții valabile pentru persoane cu handicap, veterani și pensionari cu venituri mici. Taxa se poate achita în rate sau anticipat, iar obligația revine noului proprietar în cazul vânzării. Primăria Sectorului 1 va
04:20
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România o duce bine, fără datorii, și că a reabilitat credibilitatea financiară. El discută despre problemele pensiilor, apărarea națională și ordine în companiile de stat, dar avertizează cu privire la riscurile creșterii taxelor. Bolojan promite un deficit mai mic și un an 2026 mai bun pentru cetățeni. Ilie Bolojan afirmă
04:00
România, prin Universitatea Politehnica din București, se alătură proiectului NanoIC, inițiativă strategică a UE pentru dezvoltarea producerii cipurilor de ultimă generație. Acest proiect va sprijini cercetarea în domeniul semiconductorilor, promovând inovația și competivitatea în Europa. Participarea oferă acces la tehnologii avansate și oportunități pentru start-up-uri. România participă în proiectul UE NanoIC pentru dezvoltarea semiconductorilor avansați
03:40
Un atac al Chinei asupra Taiwanului ar amenința grav
Acum 8 ore
03:20
Gigi Becali, proprietarul FCSB, își pune speranțele în tânărul atacant David Popa, de 18 ani, pentru a da lovitura în 2026. Becali a declarat că Popa este cel mai apreciat dintre jucătorii din academie și speră să-l promoveze în echipa mare în următoarele sezoane. David Popa, avecționat la 50.000 de euro, are potențialul de a-și … Articolul Gigi Becali mizează pe jucătorul-surpriză pentru lovitura din 2026 apare prima dată în Main News.
03:20
Trei români au rămas blocați în telecabina din Pasul Moro, Italia, după un accident în care telecabina nu s-a oprit corect. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a confirmat că aceștia au fost evacuați și se află în stare bună. Operațiunile de salvare continuă, fără victime grave raportate. Trei români s-au aflat printre cei aproximativ 100 … Articolul Români afectați de accidentul de telecabină din Italia: Starea lor actuală apare prima dată în Main News.
03:20
Adriana Miron, fost city-manager al Brașovului, a fost numită șefă de cabinet al ministrului Economiei, Irineu Darău, în ciuda unui trecut controversat. Condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual, Miron a fost reabilitată din 2020. Ministrul susține că situația sa nu a implicat corupție, ci un prejudiciu administrativ. Adriana Miron, fost city-manager al Brașovului, … Articolul Irineu Darău o susține pe Adriana Miron, reabilitată după condamnare apare prima dată în Main News.
03:00
Creșterea utilizării AI de către infractorii cibernetici transformă securitatea dispozitivelor, în special a imprimantelor și infrastructurii IoT. În 2026, amenințările vor fi mai complexe, iar organizațiile trebuie să prioritizeze monitorizarea activă și reziliența hardware pentru a proteja datele și tehnologia în fața atacurilor cibernetice. Creșterea utilizării AI de către infractorii cibernetici va automatiza atacurile și … Articolul Imprimantele ignorate: ținte de atacuri AI ce necesită monitorizare constantă apare prima dată în Main News.
02:40
Atentat sinucigaș într-o moschee din Homs, Siria, a lăsat cel puțin cinci morți și 15 răniți. Explozia a avut loc la Moscheea Imam Ali Ben Abi Taleb, frecventată de membri ai minorității alawite. Autoritățile investighează incidentul, iar forțele de securitate au izolat zona pentru desfășurarea verificărilor. Atentat sinucigaș într-o moschee din Homs, Siria Bilanț provizoriu: … Articolul Atentat sinucigaș în moscheea din Siria: 5 morți și 15 răniți apare prima dată în Main News.
02:20
Românii nu vor mai primi indemnizație pentru prima zi de concediu medical, conform unei ordonanțe adoptate de Guvern. Măsura, valabilă între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, are scopul de a reduce concediile fictive. Angajatorii vor plăti indemnizațiile de la a doua până la a șasea zi de concediu. Angajații din România nu vor … Articolul Românii pierd prima zi de concediu medical, măsură anti-concedii fictive apare prima dată în Main News.
02:20
Partidul de guvernământ din Kosovo, condus de premierul Albin Kurti, a câștigat alegerile parlamentare, asigurându-i un nou mandat de patru ani. Cu 49% din voturi, Kurti propune reforme interne, dar Kosovo se confruntă cu tensiuni cu Serbia și provocări în domeniul sănătății și educației. Premierul Albin Kurti a obținut un nou mandat de patru ani … Articolul Kosovo: Partidul de guvernământ câștigă alegerile, Albin Kurti rămâne premier 4 ani apare prima dată în Main News.
02:10
Au apărut primele imagini cu Dan Petrescu după veștile îngrijorătoare privind starea sa de sănătate. Fostul antrenor a slăbit, dar pare să se recupereze, având o atitudine încrezătoare la plimbarea sa. Detalii despre tratamentul său sunt în continuare răspândite, dar semnele revenirii sunt evidente. Apar primele imagini cu Dan Petrescu după vești îngrijorătoare despre starea … Articolul Dan Petrescu: Primele imagini după veștile îngrijorătoare despre sănătatea sa apare prima dată în Main News.
02:00
Nvidia a investit 5 miliarde de dolari în Intel, achiziționând peste 214,7 milioane de acțiuni pentru 23,28 dolari pe acțiune. Tranzacția, aprobată de agențiile antitrust din SUA, este esențială pentru revitalizarea Intel, care a pierdut teren în sectorul semiconductorilor și al inteligenței artificiale. Nvidia a investit 5 miliarde de dolari în acțiuni Intel Tranzacția a … Articolul Nvidia investește 5 miliarde de dolari în Intel pentru inovații comune apare prima dată în Main News.
01:50
Agenția de rating Moody’s a retrogradat Budapesta la nivelul „junk”, citând lichiditatea slabă și riscul de neplată ca motive principale. Retrogradarea survine înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, amplificând presiunea asupra guvernului lui Viktor Orban și generând îngrijorări legate de finanțele capitalei. Agenția de rating Moody’s a retrogradat ratingul de credit al Budapestei la nivelul junk … Articolul Moody’s retrogradează Budapest la „junk”: impactul asupra economiei Ungariei apare prima dată în Main News.
01:50
Reședința de lux a lui Vladimir Putin, situată la Valdai, a fost recent ținta unui atac cu drone din partea Ucrainei, conform Rusiei. Complexul Dolgiye Borody, extins pe 250 de hectare, include clădiri extravagante și facilități opulente, dar este învăluit în controverse legate de proprietatea sa. Reședința lui Vladimir Putin de la Valdai, Dolgiye Borody, … Articolul Dotarea de lux a reședinței ultrasecrete a lui Putin de la Valdai apare prima dată în Main News.
01:40
Volodimir Zelenski afirmă că este pregătit pentru orice format de întâlnire cu Putin în vederea unui acord de pace. Președintele ucrainean discută despre prezența trupelor americane în Ucraina și acuză Rusia de falsuri legate de un atac cu drone asupra reședinței lui Putin. O reuniune cu liderii aliați e planificată pe 6 ianuarie în Franța. … Articolul Zelenski pregătit pentru orice întâlnire cu Putin pentru pace în Ucraina apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
01:20
Demisia ministrului Educației, Daniel David, anunțată pe 22 decembrie 2025, nu a fost confirmată oficial de Guvern. Premierul Ilie Bolojan va numi un nou ministru abia la începutul anului 2026. Educația și Cercetarea ar putea încheia anul fără un conducător clar, generând incertitudine în domeniu. Demisia ministrului Educației, Daniel David, anunțată pe 22 decembrie 2025, … Articolul Guvernul nu recunoaște demisia lui Daniel David, ministrul Educației apare prima dată în Main News.
01:10
Gigi Becali critică dur antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, spunând că nu are rezultate notabile. Latifundiarul menționează că echipa a ieșit din Conference League și că nu a câștigat trofee importante în campionat. Comparând cu Mirel Rădoi, Becali afirmă că acum nu mai are teamă de Craiova. Gigi Becali l-a criticat pe Filipe Coelho, antrenorul … Articolul Gigi Becali îl critică pe Coelho, preferându-l pe Mirel Rădoi: „Mi-era teamă” apare prima dată în Main News.
01:10
Ședința recentă a Rezervelor Federale din SUA a adus dezbateri intense înainte de aprobarea reducerii dobânzilor, cerută insistent de Donald Trump. Oficialii Fed și-au exprimat opinii divergente, reflectând riscurile economice curente. Rata dobânzii a fost redusă cu un sfert de punct procentual, revoluționând politica monetară. Fed a decis să reducă ratele dobânzilor după o dezbatere … Articolul Ședință tensionată la banca centrală a SUA pentru măsura cerută de Trump apare prima dată în Main News.
01:00
Comerțul ilegal cu articole pirotehnice în Chișinău a dus la confiscarea de produse în valoare de aproape 450.000 de lei. Autoritățile intensifică controalele pentru prevenirea utilizării periculoase a acestor articole în perioada sărbătorilor, reamintind că vânzarea pirotehnicii este strict reglementată. Autoritățile din Chișinău au intensificat controalele asupra comerțului ilegal cu articole pirotehnice înainte de sărbători … Articolul Comerț ilegal de articole pirotehnice în Chișinău: bunuri de 500.000 lei confiscate apare prima dată în Main News.
00:50
Inflația în România rămâne un risc major, cu o rată de 9,76% în octombrie. BNR menține dobânda-cheie la 6,5% pentru stabilitate economică, prevenind o reaprindere a inflației. Reducerea cheltuielilor de către români și efectele scumpirilor din energie afectează economia, iar o scădere a inflației este așteptată abia în 2026. Inflația în România a fost de … Articolul BNR: Inflația din România rămâne ridicată, nu va scădea dobânda apare prima dată în Main News.
00:50
Guvernul României a alocat 50 de milioane de euro pentru apararea Ucrainei, aderând la inițiativa SUA PURL. Această decizie subliniază angajamentele României în NATO și contribuția la securitatea regională, consolidând cooperarea cu aliații. Banii vor sprijini capacitățile Ucrainei și stabilitatea în regiune. Guvernul României alocă 50 de milioane de euro Ucrainei prin mecanismul PURL pentru … Articolul Ilie Bolojan alocă 50 milioane euro Ucrainei în ultima ședință de Guvern apare prima dată în Main News.
00:40
Rusia și Ucraina se lupte pentru influența asupra lui Donald Trump în negocierile de pace. În contextul unei acuzații de atac ucrainean asupra reședinței lui Putin, liderii ambelor părți își modelează percepția asupra conflictului. Descoperă cum fiecare parte încearcă să câștige sprijinul președintelui american. Trump a discutat cu Putin imediat după o conversație cu Zelenski … Articolul Rusia și Ucraina: Cum își câștigă susținerea lui Donald Trump apare prima dată în Main News.
00:20
România intră în 2026 cu un deficit în scădere, conform președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Măsurile guvernului s-au dovedit eficiente, cu venituri crescute cu 13%. 2026 aduce și oportunitatea aderării la OCDE, care va spori investițiile străine în România, îmbunătățind astfel economia națională. România intră în 2026 cu un deficit în scădere Măsurile luate de Guvern … Articolul România 2026: Deficit în scădere, măsuri eficiente confirmate de Mircea Abrudean apare prima dată în Main News.
