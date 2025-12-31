Incendiu la rafinăria Tuapse după atacul cu drone al ucrainenilor

09:20

Pep Guardiola a cheltuit 75 de milioane de euro pentru Antoine Semenyo, extremă de 25 de ani de la Bournemouth, în perioada de transferuri din ianuarie. Cu nouă goluri marcate, Semenyo va aduce un plus echipei Manchester City, iar transferul ar putea fi finalizat înainte de meciul cu Chelsea. Manchester City îl achiziționează pe Antoine …