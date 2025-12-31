Bărbat cu cuțit atacă fabrica de cauciuc din Japonia, 14 răniți și lichid neidentificat

01:10

Gigi Becali critică dur antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, spunând că nu are rezultate notabile. Latifundiarul menționează că echipa a ieșit din Conference League și că nu a câștigat trofee importante în campionat. Comparând cu Mirel Rădoi, Becali afirmă că acum nu mai are teamă de Craiova. Gigi Becali l-a criticat pe Filipe Coelho, antrenorul … Articolul Gigi Becali îl critică pe Coelho, preferându-l pe Mirel Rădoi: „Mi-era teamă” apare prima dată în Main News.