Pană de curent masivă în Moscova: 600.000 de abonați fără electricitate
MainNews.ro, 31 decembrie 2025 12:50
Până de curent masivă în Moscova, afectând peste 600.000 de abonați. Ipotezele includ un atac cu drone ucrainene, deși nu există dovezi oficiale. Incendii la centrale electrice și distrugerea a 27 de UAV-uri ucrainene intensifică tensiunile. Aeroporturile au suspendat operațiunile din cauza incidentului. Până de curent masivă în regiunea Moscova afectează peste 600.000 de abonați … Articolul Pană de curent masivă în Moscova: 600.000 de abonați fără electricitate apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 10 minute
13:10
Comandantul armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, a anunțat ordinele lui Putin pentru extinderea „zonei tampon” în Ucraina. Rusia acuză Ucraina de atacuri cu drone, iar oficialii ruși amenință cu represalii. Kyiv respinge acuzațiile, argumentând că acestea sunt un pretext pentru incursiuni mai profunde. Generalul Valeri Gherasimov a anunțat că Putin a ordonat extinderea „zonei tampon” … Articolul Putin ordonă reacția armatei ruse după atacul cu drone asupra reședinței sale apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
13:00
România a urcat pe locul 41 în clasamentul economiilor mondiale pentru 2025, cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari, depășind Kuweit, Ungaria și Slovacia. În ciuda provocărilor, țara își consolidează poziția în contextul economiilor de dimensiune medie din Europa și nu numai. România ocupă locul 41 în clasamentul economiilor mondiale, cu … Articolul România pe locul 41 în clasamentul mondial: PIB nominal de 423 miliarde dolari apare prima dată în Main News.
12:50
Până de curent masivă în Moscova, afectând peste 600.000 de abonați. Ipotezele includ un atac cu drone ucrainene, deși nu există dovezi oficiale. Incendii la centrale electrice și distrugerea a 27 de UAV-uri ucrainene intensifică tensiunile. Aeroporturile au suspendat operațiunile din cauza incidentului. Până de curent masivă în regiunea Moscova afectează peste 600.000 de abonați … Articolul Pană de curent masivă în Moscova: 600.000 de abonați fără electricitate apare prima dată în Main News.
Acum o oră
12:30
Inaki Williams, internațional spaniol la Athletic Bilbao, a declarat că refuză să joace în Supercupa Spaniei în Arabia Saudită, exprimându-și dezgustul față de acest lucru. Declarațiile sale evidențiază revolta sportivilor împotriva transformării fotbalului într-o afacere de divertisment global, simțindu-se tratați ca o marfă. Inaki Williams de la Athletic Bilbao refuză să joace în Supercupa Spaniei … Articolul Scandal înainte de Supercupa Spaniei: fotbalist refuză Arabia Saudită apare prima dată în Main News.
12:30
Schimbări importante pentru pacienți în 2026: ambulatorii, concedii medicale, internări # MainNews.ro
România va implementa în 2026 reforme majore în sănătate, inclusiv dezvoltarea ambulatoriilor, reducerea internărilor inutile și controlul concediilor medicale. Aceste măsuri vor crește accesul pacienților la servicii medicale, eficientizând sistemul de sănătate și reducând aglomerația din spitale. Reforma din sănătate din România va începe în 2026, influențând direct pacienții Vor fi dezvoltate ambulatoriile de specialitate … Articolul Schimbări importante pentru pacienți în 2026: ambulatorii, concedii medicale, internări apare prima dată în Main News.
12:30
Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a gătit un gulaș bănătean pentru a sărbători 10 zile de când a devenit cetățean român. La -5 grade, a petrecut 4 ore la foc, pregătind pentru 28 de persoane. Rezultatul a fost apreciat de familia sa, demonstrând astfel că s-a integrat în tradițiile culinare românești. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a … Articolul Dominic Fritz, nou venit în România, gătește gulaș bănătean pentru 28 de oameni apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
12:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski critică India și Emiratele Arabe Unite pentru condamnarea unei tentative de asasinat asupra lui Putin, spunând că acestea ignoră atacurile rusești asupra Ucrainei. Zelenski întreabă: unde este condamnarea pentru copiii uciși? Între timp, Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone, fără dovezi. Zelenski acuză India și Emiratele Arabe Unite că … Articolul Zelenski critică India și EAU pentru tăcerea față de atacurile asupra copiilor apare prima dată în Main News.
12:00
China colaborează cu Rusia pentru a exporta gaz natural lichefiat (GNL) în ciuda sancțiunilor impuse. O flotă din umbră, formată din nave vechi și echipaje neexperimentate, facilitează transferurile ilegale de GNL. Terminalul Beihai devine principalul punct de intrare al gazului rusesc în China, testând limitele sancțiunilor occidentale. China colaborează cu Rusia pentru a expedia gaz … Articolul China sprijină Rusia în exportul de gaz lichefiat, ignorând sancțiunile apare prima dată în Main News.
11:30
Gică Popescu, la 58 de ani, își menține o condiție fizică excelentă renunțând la carne. De Crăciun, excepția a fost sarmaua, respectând tradiția familiei în Poiana Brașov. Fostul fotbalist afirmă că se simte mai bine ca niciodată, având o stare de sănătate net superioară vârstei sale. Gică Popescu a renunțat la carne de un an, … Articolul Gică Popescu renunță la un aliment, dar face o excepție de Crăciun apare prima dată în Main News.
11:30
Nu cunosc mulți oameni care se consideră părinți buni. De obicei, ne amintim eșecurile noastre ca părinți, iar standardele de succes în parenting s-au schimbat. Aceasta reflectă anxietățile actuale și nevoia de a permite copiilor să-și descopere independența. Descoperiți perspectivele despre parenting în articolul nostru. Mulți oameni nu se consideră părinți buni, fiind îngrijorați de … Articolul Puțini oameni se consideră părinți buni: de ce? apare prima dată în Main News.
11:30
Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM propusă de premierul Ilie Bolojan, blocând astfel planul de concediere a 90 de angajați. Procesul deschis de casa de avocatură Piperea a avut câștig de cauză, iar decizia poate fi atacată cu recurs. Detalii despre reformă și implicațiile acesteia. Curtea de Apel București a blocat reorganizarea ANCOM … Articolul Curtea de Apel București blochează reforma premierului PNL în instanță apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
11:00
Înșelăciuni pe Bursa de Valori București: Site-uri falsificatoare promite dividende riscante # MainNews.ro
Atenție la înșelătorii online! Bursa de Valori București avertizează despre site-uri false care promit dividende mari pentru a colecta date personale și bancare. Verifică întotdeauna adresa URL și nu furniza informații sensibile. Detalii despre prevenirea fraudelor pe www.bvb.ro. Bursa de Valori București avertizează despre site-uri false care imită identitatea BVB pentru a fura date personale … Articolul Înșelăciuni pe Bursa de Valori București: Site-uri falsificatoare promite dividende riscante apare prima dată în Main News.
11:00
Anul 2025 a adus în prim-plan dubla măsură în politicile externe și interne, expunând ipocriziile și inegalitățile sociale. Agresiunea, antisemitismul și o justiție coruptă marchează un an de crize. O analiză a falimentului narativelor politice și provocărilor viitoare pentru Europa și România. 2025 a fost un an marcat de dublă măsură în politica internațională și … Articolul 2025: Anul dublului standard în contextul actualității globale apare prima dată în Main News.
10:50
Kim Chang-son, șeful de protocol al liderului nord-coreean Kim Jong-un, a decedat pe 25 decembrie. Kim Jong-un a trimis o coroană de flori în memoria sa. Chang-son a avut un rol important în guvernul nord-coreean, contribuind la menținerea prestigiului Partidului Muncitorilor. Detalii despre cauza morții nu au fost oferite. Kim Chang-son, șef de protocol al … Articolul Kim Chang-son, consilier de top al lui Kim Jong-un, a decedat apare prima dată în Main News.
10:30
George Simion, liderul AUR, analizează contextul politic al anului 2025, evidențiind importanța respectării voinței populației și a democrației. El susține că este crucial ca cei care muncesc mult și trăiesc puțin să fie reprezentați, avertizând asupra abuzului de putere și a modificării regulamentelor în favoarea elitei. George Simion face bilanțul anului 2025, evidențiind acțiunile AUR … Articolul Reguli încălcate: Cine spune «nu» pentru munca onorabilă? apare prima dată în Main News.
10:20
Dan Petrescu, antrenorul cunoscut, a fost surprins pe Șoseaua Nordului din București, fiind vizibil slăbit. Apropiații săi confirmă că este grav bolnav și face chimioterapie. Fotografiile recente evidențiază starea sa de sănătate, dar familia îi este alături în aceste momente dificile. Detalii despre evoluția lui sunt așteptate. Dan Petrescu a împlinit 58 de ani și … Articolul Dan Petrescu, surprins bolnav pe Șoseaua Nordului din București apare prima dată în Main News.
10:20
Plugul Mare de la Valea Călugărească, un ritual străvechi din Prahova, are loc pe 31 decembrie, alungând spiritele rele. Tinerii neînsurați participă, purtând costume tradiționale și urând prosperitate comunității. Evenimentul simbolizează legătura dintre generații și marchează sfârșitul anului pe DN1B. Plugul Mare, tradiție veche din Valea Călugărească, se desfășoară pe 31 decembrie pentru alungarea spiritelor … Articolul Alungarea spiritelor rele pe DN1B, Plugul Mare – Valea Călugărească apare prima dată în Main News.
09:50
Bărbat cu cuțit atacă fabrica de cauciuc din Japonia, 14 răniți și lichid neidentificat # MainNews.ro
Un bărbat a atacat angajații unei fabrici de cauciuc din Japonia, rănind 14 persoane cu un cuțit și pulverizând un lichid neidentificat. Incidentul a avut loc în orașul Mishima, iar suspectul a fost arestat. Autoritățile investighează circumstanțele atacului și natura substanței folosite. Un bărbat a atacat cu un cuțit angajații unei fabrici de cauciuc din … Articolul Bărbat cu cuțit atacă fabrica de cauciuc din Japonia, 14 răniți și lichid neidentificat apare prima dată în Main News.
09:30
Ludovic Orban a declarat că tentativa PSD și AUR de a-l demite pe Nicușor Dan nu va reuși. Orban susține că o eventuală suspendare ar putea să-i crească popularitatea lui Dan. El afirmă că nu există temeiuri pentru o astfel de acțiune și că PSD și AUR nu au soluții, bazându-se pe demagogie. Ludovic Orban … Articolul Ludovic Orban: PSD și AUR nu-l pot demite pe Nicușor Dan, să-l suspende! apare prima dată în Main News.
09:20
Atacuri cu drone ucrainene au provocat un incendiu la rafinăria petrolieră Tuapse din Rusia, avariind echipamente și locuințe din apropiere. Incendiul a afectat 300 de metri pătrați, iar rafinăria este un punct cheie pentru exporturile de produse petroliere. Autoritățile locale investighează amploarea pagubelor. Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la rafinăria petrolieră … Articolul Incendiu la rafinăria Tuapse după atacul cu drone al ucrainenilor apare prima dată în Main News.
09:20
Pep Guardiola a cheltuit 75 de milioane de euro pentru Antoine Semenyo, extremă de 25 de ani de la Bournemouth, în perioada de transferuri din ianuarie. Cu nouă goluri marcate, Semenyo va aduce un plus echipei Manchester City, iar transferul ar putea fi finalizat înainte de meciul cu Chelsea. Manchester City îl achiziționează pe Antoine … Articolul Pep Guardiola investește 75 de milioane de euro în 2026 pentru o vedetă cerută apare prima dată în Main News.
09:20
Guvernul va introduce în 2026 o derogare ce permite achiziționarea de mașini cu capacitate cilindrică de peste 1.600 cm³ și costuri de peste 23.000 de euro, prin memorandum. Această măsură are rolul de a flexibiliza norme și de a îmbunătăți eficiența în administrația publică, fără a extinde cheltuielile generale. Guvernul va permite achiziția de mașini … Articolul Bolojan permite achiziția de mașini scumpe pentru angajați, ocolind legea apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
09:00
Fermierii din România au oportunitatea de a accesa ajutoare AFIR în valoare totală de 151,3 milioane EUR, începând din ianuarie 2026. Finanțarea se face prin intervenția DR-16 pentru sectorul legume și cartofi, din fonduri europene. Detalii despre perioada de aplicare și ghidul oficial sunt disponibile online. Fermierii din România pot solicita ajutoare AFIR de 151,3 … Articolul Fonduri UE 2026: AFIR oferă 151,3 milioane EUR fermierilor din România apare prima dată în Main News.
08:50
Politicianul rus Grigori Eremeev a cerut încetarea războiului în Ucraina la o ședință a Dumei Regionale din Samara pe 23 decembrie 2025. Criticând efectele invaziei, el a solictat scuze din partea parlamentarilor și a propus oprirea luptelor. Declarațiile sale au stârnit controverse, fiind investigate de autorități. Politicianul rus Grigori Eremeev a cerut încetarea războiului la … Articolul Grigori Eremeev, politician rus, cerere neașteptată în Duma Regională din Samara apare prima dată în Main News.
08:30
Tatăl ministrului Radu Miruță, fost judecător, este acuzat că s-a pensionat fără vechimea necesară, generând controverse despre pensiile speciale. În acest context, Miruță subliniază că tatăl său s-a pensionat la 58 de ani, după 32 de ani de activitate. Articolul analizează ipocrizia în sistemul de pensii din România. Ministrul Radu Miruță răspunde acuzațiilor privind pensia … Articolul Tatăl meu și-a încheiat cariera la 58 de ani, nu la 48 de ani apare prima dată în Main News.
08:20
Andrei Gheorghiţă, fost jucător la FCSB, a fost la frizerul fotbaliştilor înainte de petrecerea de Anul Nou. Pregătit pentru Revelion, el nu a avut pretenţii exagerate și își vizitează frizerul Cătălin săptămânal, înainte de fiecare meci. Află mai multe despre stilul său și obiceiurile înainte de sărbători în Jurnal Antena Sport. Andrei Gheorghiţă, fost jucător … Articolul Andrei Gheorghiţă se pregătește pentru petrecerea de Anul Nou la frizerul vedetelor apare prima dată în Main News.
08:20
Un român din Germania a stârnit reacții virale pe TikTok după ce a publicat fluturașul de salariu, arătând un venit brut de 8.577 de euro. După taxe, suma netă este de 5.692 de euro. Conținutul a generat discuții intense despre munca în străinătate și comparații cu salariile din România. Un român din Germania a publicat … Articolul Român în Germania arată fluturașul de salariu pe TikTok: „Ai muncit din greu!” apare prima dată în Main News.
08:00
Perspectivele de creștere ale Europei în 2026 depind în mare măsură de cheltuielile Germaniei, care va investi 1 trilion de euro în infrastructură. În contrast, România se confruntă cu un deficit bugetar grav și o creștere economică modestă, fiind influențată de evoluțiile economice europene și externe. Creșterea economică a Europei în 2026 depinde de cheltuielile … Articolul Creșterea Europei: Impactul cheltuielilor Germaniei asupra României în 2026 apare prima dată în Main News.
08:00
Rusia neagă dovezile atacului asupra reședinței lui Putin, lideri europeni discută urgent # MainNews.ro
Rusia refuză să prezinte dovezi că Ucraina a atacat reședința lui Vladimir Putin, iar Kremlinul avertizează că negocierile vor fi „înăsprite”. Liderii europeni convocate discuții urgente în urma acuzațiilor. Donald Trump își exprimă furia față de incidentul presupus, amplificând tensiunile internaționale. Liderii Uniunii Europene discută de urgență despre tensionarea situației din Ucraina în urma acuzațiilor … Articolul Rusia neagă dovezile atacului asupra reședinței lui Putin, lideri europeni discută urgent apare prima dată în Main News.
07:50
Două trenuri cu turiști s-au ciocnit în Peru, rezultând un mort și peste 40 de răniți, inclusiv cetățeni americani. Accidentul a avut loc pe traseul spre Machu Picchu, una dintre cele mai vizitate atracții. Autoritățile intervin, iar 20 de răniți sunt în stare gravă. Transportul turistic în zonă rămâne controversat. Coliziune între două trenuri cu … Articolul Coliziune între trenuri turistice în Peru: un mort și 40 de răniți apare prima dată în Main News.
07:20
Adrian Ilie, fost golgheter al naționalei, consideră că FCSB își va disputa titlul cu Universitatea Craiova în acest sezon. Analizând evoluțiile echipei roș-albastre, el subliniază importanța competiției strânse în campionat. Rămâne de văzut cum se va desfășura lupta pentru trofeu. Adrian Ilie, fost golgheter al naţionalei, consideră FCSB în luptă pentru titlu Ilie a jucat … Articolul FCSB, în lupta pentru titlu! Adrian Ilie analizează adversarii roș-albaștrilor apare prima dată în Main News.
07:20
Prețul carburanților va crește cu 30 de bani pe litru în România, începând cu noaptea de Revelion 2026, din cauza majorării accizelor. Românii vor plăti cu 14-16 lei mai mult pentru un plin. Scumpirea intervine deși prețul petrolului global a scăzut cu 25% în 2025, iar taxele au crescut constant. Prețul carburanților va crește cu … Articolul Scumpiri în 2026: Românii plătesc mai mult pentru carburanți de Revelion apare prima dată în Main News.
07:20
Comisia Europeană a virat peste 586 milioane euro pentru autostrăzile românești, contribuind la dezvoltarea infrastructurii prin Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională. Acești bani sprijină proiecte mari precum autostrada Ploiești–Buzău–Focșani, fără a afecta taxele românilor. Comisia Europeană a virat peste 586 milioane de euro în conturile BNR pentru autostrăzile din România Banii … Articolul Comisia Europeană a transferat 600 milioane euro pentru autostrăzile din România apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
07:00
Angajații Metrorex au primit o primă de Crăciun de 300 de lei în 2025, după presiuni sindicale. Aceasta era prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă. În contrast, alte companii municipale, precum STB, nu au oferit primă. Descoperă cum alte firme din România reflectă diferențele în bonusurile de sărbători. Angajații Metrorex au primit o primă de … Articolul Primă de Crăciun 2025 pentru angajații de la metrou: surpriză sau dezamăgire? apare prima dată în Main News.
06:50
Karlos Vémola, cunoscut luptător MMA, a fost reținut în Cehia pentru trafic de droguri, riscând între 10 și 18 ani de închisoare. Storele anchetei implica activități organizate și a fost arestat împreună cu alți doi suspecți. Vémola are o viață extravagantă, incluzând case și animale exotice, dar acum se confruntă cu grave probleme legale. Karlos … Articolul Luptător MMA „Terminator” reținut în Cehia pentru trafic de droguri apare prima dată în Main News.
06:20
Marina Dina, profesoară de yoga și pilates, este pregătită să înfrunte orice provocare la Survivor. Cu determinare și dorința de a câștiga marele premiu, ea știe că acest show sportiv nu este o joacă. Urmărește evoluția sa începând cu 9 ianuarie la Antena 1, cel mai captivant reality show de aventură! Marina Dina, profesoară de … Articolul Marina Dina: Pregătită să înfrunte provocările de la Survivor apare prima dată în Main News.
06:20
Emiratele Arabe Unite își retrag trupele din Yemen, marcând o evoluție semnificativă în conflictul civil din 2014. Aceasta vine în contextul tensiunilor crescânde cu Arabia Saudită. Decizia a fost determinată de o evaluare a situației regionale și subliniază distanțarea intereselor celor două monarhii din Golf. Emiratele Arabe Unite își retrag trupele din Yemen, marcând o … Articolul Emiratele Arabe Unite își retrag trupele pentru a reduce tensiunile din Golf apare prima dată în Main News.
06:20
Anul 2025 a fost marcat de criza politică din România, cu demisia lui Klaus Iohannis și tentativa de lovitură de stat. Victoriile surprinzătoare ale lui Nicușor Dan și măsurile fiscale drastice ale cabinetului Bolojan au redefinit cadrul democratic. România a învățat lecții dure în fața instabilității externe și interne. Anul 2025 a fost marcat de … Articolul Democrația 2025: O prăbușire evitată în ultima clipă apare prima dată în Main News.
05:50
Palatul lui Vladimir Putin din Crimeea, cu o suprafață de 9.000 metri pătrați, include o clinică privată, un heliport, și un complex balnear. Fostă reședință a lui Viktor Ianukovici, proprietatea își ascunde adevăratul proprietar printr-un lanț complicat de companii. Detalii despre facilități și construcție. Palatul lui Vladimir Putin din Crimeea are o suprafață de peste … Articolul Palatul lui Putin din Crimeea: clinică privată și heliport impresionant apare prima dată în Main News.
05:20
Marius Urzică, campion olimpic, și soția sa, fostă gimnastă, își propun să devină campioni în show-ul Power Couple de la Antena 1, care a debutat pe 5 ianuarie. Cu o puternică credință în puterea echipei, cei doi își testează abilitățile în această competiție provocatoare. Rămâneți tunat pentru mai multe detalii! Marius Urzică, campion olimpic, își … Articolul Marius Urzică, pe drumul spre victorie și la Power Couple apare prima dată în Main News.
05:20
Nepoata lui Charlie Chaplin, prinsă în copac, chemată de James Cameron pentru „Avatar” # MainNews.ro
Oona Chaplin, nepoata lui Charlie Chaplin, a povestit cum a fost căutată de James Cameron pentru rolul din noul film Avatar, în timp ce locuia într-o casă în copac. Actrița a discutat cu regizorul despre ecologie și proiecte de permacultură, ceea ce a adus-o mai aproape de acest rol provocator. Oona Chaplin, nepoata lui Charlie … Articolul Nepoata lui Charlie Chaplin, prinsă în copac, chemată de James Cameron pentru „Avatar” apare prima dată în Main News.
05:20
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat o reorganizare majoră care va reduce cheltuielile cu salariile cu peste 10% prin desființarea a 216 funcții de conducere. Obiectivele includ eficientizarea activității, reducerea birocrației și o mai bună coordonare a plăților pentru fermieri, reprezentând 6,8% din bugetul MADR. Guvernul a adoptat ordonanța pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și a … Articolul Florin Barbu reduce cheltuielile Ministerului Agriculturii cu peste 10% apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
04:40
Japonia testează extragerea nămolului bogat în metale rare de pe fundul mării, lângă insula Minamitorishima. Inițiativa vizează reducerea dependenței de China, care controlează majoritatea proviziilor globale. Proiectul ar putea duce la o exploatare pe scară largă în 2027. Impactul ecologic va fi monitorizat. Japonia va testa extragerea nămolului bogat în metale rare de pe fundul … Articolul O insulă mică poate schimba jocul metalelor rare în fața Chinei apare prima dată în Main News.
04:20
Louis Munteanu este pe cale să se transfere la DC United, confirmă Ioan Varga, patronul CFR Cluj. Echipa americană a făcut o ofertă de 6 milioane de euro și oferă jucătorului un salariu lunar de 60.000 de euro. Tranziția este aproape finalizată, iar Munteanu ar putea să își înceapă aventura în MLS. Transferul lui Louis … Articolul Varga anunță: Louis Munteanu aproape de transfer la noul club apare prima dată în Main News.
04:20
Proprietarii din Sectorul 1, București, vor plăti taxa pentru reabilitarea termică a blocurilor # MainNews.ro
Primăria Sectorului 1 din București va introduce o taxă pentru reabilitarea termică a blocurilor, ce va fi 10% din costuri, plătită de proprietari. Excepții valabile pentru persoane cu handicap, veterani și pensionari cu venituri mici. Taxa se poate achita în rate sau anticipat, iar obligația revine noului proprietar în cazul vânzării. Primăria Sectorului 1 va … Articolul Proprietarii din Sectorul 1, București, vor plăti taxa pentru reabilitarea termică a blocurilor apare prima dată în Main News.
04:20
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România o duce bine, fără datorii, și că a reabilitat credibilitatea financiară. El discută despre problemele pensiilor, apărarea națională și ordine în companiile de stat, dar avertizează cu privire la riscurile creșterii taxelor. Bolojan promite un deficit mai mic și un an 2026 mai bun pentru cetățeni. Ilie Bolojan afirmă … Articolul Ilie Bolojan, auto-proclamat salvator, în penultima zi a anului apare prima dată în Main News.
04:00
România, prin Universitatea Politehnica din București, se alătură proiectului NanoIC, inițiativă strategică a UE pentru dezvoltarea producerii cipurilor de ultimă generație. Acest proiect va sprijini cercetarea în domeniul semiconductorilor, promovând inovația și competivitatea în Europa. Participarea oferă acces la tehnologii avansate și oportunități pentru start-up-uri. România participă în proiectul UE NanoIC pentru dezvoltarea semiconductorilor avansați … Articolul România se alătură proiectului european de cercetare în semiconductori NanoIC apare prima dată în Main News.
03:40
Un atac al Chinei asupra Taiwanului ar amenința grav Japonia și SUA. Taiwanul este esențial pentru comerțul global și stabilitatea în Asia. O invazie chineză ar schimba echilibrul de putere, incluzând provocări direct pe malurile japoneze. Analizăm implicațiile geopolitice și strategice ale unei asemenea acțiuni. Un atac al Chinei asupra Taiwanului ar reprezenta o amenințare … Articolul Amenințarea atacului Chinei asupra Taiwanului pentru Japonia: motive esențiale apare prima dată în Main News.
03:20
Gigi Becali, proprietarul FCSB, își pune speranțele în tânărul atacant David Popa, de 18 ani, pentru a da lovitura în 2026. Becali a declarat că Popa este cel mai apreciat dintre jucătorii din academie și speră să-l promoveze în echipa mare în următoarele sezoane. David Popa, avecționat la 50.000 de euro, are potențialul de a-și … Articolul Gigi Becali mizează pe jucătorul-surpriză pentru lovitura din 2026 apare prima dată în Main News.
03:20
Trei români au rămas blocați în telecabina din Pasul Moro, Italia, după un accident în care telecabina nu s-a oprit corect. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a confirmat că aceștia au fost evacuați și se află în stare bună. Operațiunile de salvare continuă, fără victime grave raportate. Trei români s-au aflat printre cei aproximativ 100 … Articolul Români afectați de accidentul de telecabină din Italia: Starea lor actuală apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.