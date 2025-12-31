La mulți ani 2026!

17:00

Nu doar magistrații au scăpat momentan cu pensiile speciale intacte, cu ajutorul celor patru judecători ai CCR propuși de PSD care au boicotat ședința. Mai sunt alte opt categorii de privilegiați pentru care reforma nu a putut fi pusă în practică. Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare în 2025. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni. The post Pensiile speciale, rateu în 2025. Opt categorii de privilegiați care scapă. Eșecurile Coaliției (III) appeared first on Cotidianul RO.