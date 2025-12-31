Annus horribilis pentru Europa
Cotidianul de Hunedoara, 31 decembrie 2025 20:20
Lecția anului ce trece este că, în vremuri de competiție existențială, dependența strategică este preludiul irelevanței The post Annus horribilis pentru Europa appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
20:30
Mesajul Nadiei de Anul Nou: Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată Nadiei. The post Mesajul Nadiei de Anul Nou: Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
20:20
Lecția anului ce trece este că, în vremuri de competiție existențială, dependența strategică este preludiul irelevanței The post Annus horribilis pentru Europa appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Revelionul, în lume. Cum se pregătesc oameni din toate colțurile lumii să întâmpine noul an # Cotidianul de Hunedoara
În Kievul înzăpezit, ucrainenii se pregăteau să întâmpine noul an agăţându-se de speranţa păcii. The post Revelionul, în lume. Cum se pregătesc oameni din toate colțurile lumii să întâmpine noul an appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
19:40
Zelenski mulțumește după ce România a alocat 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
Participarea la PURL contribuie la consolidarea securității regionale și este în concordanță cu angajamentele României în cadrul NATO The post Zelenski mulțumește după ce România a alocat 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
19:10
La cumpăna dintre ani, Cotidianul vă urează sănătate și un an cât mai bun! La mulți, mulți ani, tuturor! The post La mulți ani 2026! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
18:10
2025 – groparul firmelor românești. Câți patroni au pus lacătul pe ușă în toată țara # Cotidianul de Hunedoara
Anul 2025 a șters de pe harta mediului de business peste 25.000 de societăți, fără să luăm în calcul cifrele pentru luna decembrie! Sectoarele cu cele mai multe închideri au fost comerțul, agricultura și transporturile. The post 2025 – groparul firmelor românești. Câți patroni au pus lacătul pe ușă în toată țara appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Minimalizarea fenomenului corupției și abudența narațiunilor despre Ucraina ca viitoare poveste de succes riscă să transforme țara vecină într-o gaură neagră The post Corupție și oligarhie la porțile UE appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Armata rusă a publicat miercuri şi o hartă care ar arăta traiectoria proiectilelor lansate în timpul acestui presupus atac, precum şi mărturia unui bărbat prezentat ca fiind un locuitor al unui sat situat în apropierea reşedinţei preşedintelui rus. The post Putin invocă „victoria” sa în Ucraina în discursul său de Anul Nou appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „2025 a fost un an al încercărilor. E esențial ca statul să devină mai corect” # Cotidianul de Hunedoara
Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă și incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate. The post Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „2025 a fost un an al încercărilor. E esențial ca statul să devină mai corect” appeared first on Cotidianul RO.
17:40
La final de an, premierul Ilie Bolojan s-a gândit să facă și câteva urări românilor, însă efectul nu a fost cel scontat The post Urările premierului Bolojan pentru Noul An, întâmpinate cu ironii appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Primarul comunei Ciorani, judecat pentru fraudarea alegerilor, a rămas fără mandat # Cotidianul de Hunedoara
Primarul comunei Ciorani din județul Prahova a rămas fără mandat după ce a fost condamnat definitiv pentru implicarea în furtul unor saci cu buletine de vot folosiți ca probe într-un dosar de fraudă electorală. The post Primarul comunei Ciorani, judecat pentru fraudarea alegerilor, a rămas fără mandat appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Conform sursei citate, focul s-a manifestat exclusiv în exteriorul clădirii şi nu a produs pagube materiale semnificative. The post Incendiu la un restaurant din Oradea. A luat foc sistemul de ventilaţie appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Pensiile speciale, rateu în 2025. Opt categorii de privilegiați care scapă. Eșecurile Coaliției (III) # Cotidianul de Hunedoara
Nu doar magistrații au scăpat momentan cu pensiile speciale intacte, cu ajutorul celor patru judecători ai CCR propuși de PSD care au boicotat ședința. Mai sunt alte opt categorii de privilegiați pentru care reforma nu a putut fi pusă în practică. Cotidianul vă prezintă seria de articole intitulate „Eșecurile Coaliției". O retrospectivă în cinci episoade a celor mai mari rateuri date de Coaliția de guvernare în 2025. După impunerea unor taxe apăsătoare pentru populație și pentru oamenii de afaceri, venise și rândul statului să taie din cheltuieli. Doar că s-a ales praful de intenții și promisiuni. The post Pensiile speciale, rateu în 2025. Opt categorii de privilegiați care scapă. Eșecurile Coaliției (III) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
16:00
Roberto Carlos a fost operat de urgență la inimă în Brazilia după ce medicii au descoperit o problemă cardiacă în timpul unor investigații medicale. The post Legendarul Roberto Carlos, operat la inimă în Brazilia appeared first on Cotidianul RO.
15:30
România dă 50 de milioane de euro Ucrainei. Ministrul Apărării de la Kiev mulțumește țării noastre # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul ucrainean al Apărării mulțumește României pentru contribuția de 50 de milioane de euro destinată achizițiilor prioritare pentru apărarea Ucrainei. The post România dă 50 de milioane de euro Ucrainei. Ministrul Apărării de la Kiev mulțumește țării noastre appeared first on Cotidianul RO.
15:00
O masă, 12 boabe de struguri și un strop de magie. Așa promite tradiția spaniolă să aducă dragoste și noroc în noul an. The post Un obicei spaniol care promite dragoste și noroc în noul an appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
14:40
Descoperire surpriză în Capitală: materiale pirotehnice ilegale găsite într-o geantă de livrare. Jandarmii avertizează asupra riscurilor și pericolelor asociate acestor articole. The post VIDEO Materiale pirotehnice în loc de meniul zilei appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Maia Sandu a devenit simbolul rezistenței în fața influenței ruse, notează The Telegrapf. The post Maia Sandu, personalitatea anului, potrivit The Telegraph appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Primele orașe care au intrat în noul an, spectacole de artificii în marile metropole și tradiții diverse de Anul Nou din toate colțurile globului. The post Revelion 2026 în lume. Ei au intrat deja în noul an appeared first on Cotidianul RO.
13:30
O anchetă DIICOT a scos la iveală modul în care o grupare controla șapte femei prin violență, frică și dependență financiară. The post Grupare infracțională trimisă în fața judecătorilor appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Ce șanse mai are România să adere la zona euro? Bulgaria o face de la 1 ianuarie 2026 # Cotidianul de Hunedoara
„În cazul României, guvernele nu vor să adere la zona euro. De ce? Pentru că vedem ce s-a întâmplat acum, am avut ditamai deficitul și cum îl rezolvăm? Crescând taxele și inflația, deci punând totul prin inflație pe consumator. Dacă am fi fost în zona euro, nu am fi putut face asta.” The post Ce șanse mai are România să adere la zona euro? Bulgaria o face de la 1 ianuarie 2026 appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Anul 2025 ne-a coborît cu mult sub nivelul nostru de europeni din Est și ne-a lăsat fără soluții și fără conducători. The post Capac greu și urît peste 2025 appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Superstiții de Revelion în România: struguri și pește pe masă, bani în buzunar și alte tradiții pentru noroc, sănătate și prosperitate în 2026. The post Superstiții de Revelion appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Nesimțire la final de an. Cum a motivat Unai Emery atitudinea de la finalul meciului Astona Villa-Arsenal VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
După înfrângerea cu 4-1 în fața lui Arsenal, Unai Emery a plecat direct la vestiare fără să-l salute pe Mikel Arteta. The post Nesimțire la final de an. Cum a motivat Unai Emery atitudinea de la finalul meciului Astona Villa-Arsenal VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
12:30
Top 10 cele mai citite cărți în România în 2025: thrillere captivante, romane emoționante, ghiduri de dezvoltare personală și povești clasice pentru copii care reflectă nevoia de sens și evoluție personală. The post Topul celor mai citite cărți din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Șoferii, arși din nou la buzunar. Carburanții se scumpesc din noaptea de Revelion # Cotidianul de Hunedoara
De la taxe mai mari până la sancțiuni internaționale, carburanții par prinși într-un lanț de scumpiri fără sfârșit. The post Șoferii, arși din nou la buzunar. Carburanții se scumpesc din noaptea de Revelion appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Doi muncitori au murit și o altă persoană a fost rănită într-un accident de muncă produs în Portul Constanța. Incidentul ar fi fost cauzat de explozia unei anvelope a unui utilaj, iar autoritățile investighează cazul. The post Doi bărbaţi au murit într-un accident de muncă în Portul Constanţa appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Ambasadorul SUA la NATO contestă afirmația Rusiei că Ucraina ar fi atacat o reședință a lui Vladimir Putin și cere dovezi clare înainte de confirmarea incidentului. The post Ambasadorul SUA la NATO pune la îndoială afirmaţia Moscovei appeared first on Cotidianul RO.
11:00
2025 a fost anul jafurilor artistice: muzee și colecții din întreaga lume au fost vizate de furturi spectaculoase care au pus în pericol patrimoniul cultural global. The post 2025 a fost anul jafurilor artistice appeared first on Cotidianul RO.
10:50
China a desfășurat exerciții militare în jurul Taiwanului, lansând rachete și mobilizând avioane și nave. Manevrele au simulat blocarea porturilor strategice și atacuri maritime, în timp ce Taipeiul a rămas în alertă, menținând nave proprii în zonă. The post Exercițiile Chinei în jurul Taiwanului se încheie appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Tendințele de design interior 2026 pun accent pe personalizare, confort și sustenabilitate, transformând locuințele în spații calde, funcționale și autentice. The post Tendințele 2026 redefinesc designul interior appeared first on Cotidianul RO.
10:20
„Nu avem toată puterea până când nu avem Justiția.” Vorbele lui Dan Voiculescu din 2012 i-au scandalizat atunci pe cetățenii care nu acceptau ideea ca o putere în stat să o captureze pe cealaltă. Dar cine erau puterile în stat care se confruntau frontal? Puterea legislativă era reprezentată de majoritatea celor 322 de parlamentari, conturată […] The post Spre deosebire de Lia Savonea, Dan Voiculescu era un democrat appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă și nerespectarea măsurilor de securitate în muncă. The post Sfârșit tragic pentru doi bărbați din Sibiu appeared first on Cotidianul RO.
10:00
În 2025, lumea a spus adio unor nume care au scris istorie. De la scenă și ecran la palatele puterii, destinele lor au lăsat urme ce nu pot fi uitate. The post Personalitățile care s-au stins în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Am stat cu ochii ațintiți pe mult-așteptata întâlnire între Trump și Zelenski care a avut loc la Mar-a-Lago! Nu am aflat mare lucru dar am aflat că Trump și Zelenski cred că se poate ajunge la o soluționare a conflictului! Mai știm că Trump ne declară că Putin vrea și el acest lucru! Dar, câteva […] The post Are România o strategie pentru Ucraina? appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Donald Trump a confirmat luni un atac american pe coasta venezueleană, însă nu a oferit detalii despre locația exactă. The post Președintele Columbiei: „Trump a bombardat o fabrică în Venezuela” appeared first on Cotidianul RO.
08:40
De la eroi ai ringului şi legendari antrenori, până la gimnaste şi temerari ai cerului, 2025 a adus pierderi care au cutremurat lumea sportului. The post Legendele sportului care s-au stins în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Afirmația vine după ce Kremlinul a acuzat Ucraina că a atacat palatul lui Vladimir Putin din Novgorod, scrie The Guardian. The post Rusia susține că a mutat rachete nucleare în Belarus – The Guardian appeared first on Cotidianul RO.
08:10
În zonele montane și în mai multe regiuni din țară, vântul va sufla cu putere, ajungând la rafale de până la 120 km/h. The post Cod galben de vânt și ninsoare viscolită în ultima zi din an appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
07:50
După tragedia feroviară din Mexic, soldată cu 13 morți și zeci de răniți, un nou accident feroviar lovește America Latină. De această dată, coliziunea s-a produs în Peru, pe ruta turistică spre Machu Picchu. The post Un mort și 36 de turiști răniți într-un accident feroviar appeared first on Cotidianul RO.
07:40
2025 se încheie cu 146,3 kilometri noi de autostrăzi și drum expres. The post Ce autostrăzi sunt gata la final de 2025. Bilanț Pro Infrastructura appeared first on Cotidianul RO.
07:30
În spatele unor imagini distribuite pe TikTok s-ar ascunde o operațiune de dezinformare, alimentată de inteligența artificială. Polonia acuză o influență străină și cere Comisiei Europene să acționeze rapid. The post TikTok, din nou sub lupa Comisiei Europene appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Relaţiile Rusia–UE s-ar putea schimba sub noua Comisie Europeană, spune un diplomat rus # Cotidianul de Hunedoara
„Este prea devreme să spunem că dialogul Rusia-UE este pierdut pentru totdeauna." The post Relaţiile Rusia–UE s-ar putea schimba sub noua Comisie Europeană, spune un diplomat rus appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Anul 2026 începe cu un val de concedieri pe șantiere și nu numai. Ce firme dau oameni afară la început de an # Cotidianul de Hunedoara
Managerii români anticipează scăderi moderate ale producției și ocupării forței de muncă în unele sectoare, stabilitate relativă în servicii și creșteri consistente ale prețurilor în toate domeniile analizate. The post Anul 2026 începe cu un val de concedieri pe șantiere și nu numai. Ce firme dau oameni afară la început de an appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Atentatul din Senatul României: conspirații, piste false și „teroriștii” greu de găsit # Cotidianul de Hunedoara
„Nu este în stare să dea o explicație cât de palidă despre anarhism, fiindcă mintea și cultura nu-l ajută. Când însă face sforțări să răspundă, răspunsul său este incoerent, și îți lasă îndoiala că acest individ se presintă ca un caz patologic, demn de atenția psihiatrilor”, Vintilă Ionescu, despre Max Goldstein. The post Atentatul din Senatul României: conspirații, piste false și „teroriștii” greu de găsit appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
20:30
Premierul Ilie Bolojan a făcut marți seara bilanțul anului 2025, după încheierea ultimei ședințe de guvern din an. The post VIDEO Ilie Bolojan, bilanț la final de an appeared first on Cotidianul RO.
20:00
A fost descoperit palatul secret al lui Putin: E pe coasta Mării Negre și are peste 9.000 de metri pătrați # Cotidianul de Hunedoara
Aleksei Navalnîi și echipa sa au descoperit un palat de 127,6 milioane de dolari în Crimeea, asociat lui Vladimir Putin. The post A fost descoperit palatul secret al lui Putin: E pe coasta Mării Negre și are peste 9.000 de metri pătrați appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Drumul Sibiu- Râmnicu Vâlcea, blocat. Ninge abundent. Utilajele de deszăpezire nu pot interveni # Cotidianul de Hunedoara
Ninsorile abundente au afectat traficul pe Valea Oltului, iar autoritățile recomandă șoferilor să circule cu atenție, să folosească anvelope de iarnă și să evite blocarea drumurilor. The post Drumul Sibiu- Râmnicu Vâlcea, blocat. Ninge abundent. Utilajele de deszăpezire nu pot interveni appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Comisia Europeană, surpriză pentru România în penultima zi din an: sute de milioane de euro # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că România a primit 586 milioane de euro de la Comisia Europeană, bani alocați pentru proiecte mari de infrastructură, cum ar fi autostrada Ploiești-Buzău-Focșani, prin Programul Transport 2021-2027. Aceste fonduri nu provin din taxele românilor și sunt destinate investițiilor în infrastructură și dezvoltare regională. The post Comisia Europeană, surpriză pentru România în penultima zi din an: sute de milioane de euro appeared first on Cotidianul RO.
19:10
În 2025, planeta a fost lovită de 157 de evenimente meteo extreme, inclusiv valuri de căldură și inundații grave. The post 2025, anul cu cele mai grave evenimente meteo din ultimele decenii appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.