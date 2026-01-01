Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de roaming gratuit în Europa: servicii de telefonie și internet în UE fără taxe suplimentare

09:00

Salvamontiștii sibieni îi sfătuiesc pe turiști să evite traseele de la altitudinea de peste 1.800 m din Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, din cauza riscului însemnat de avalanșă. În zonă, stratul de zăpadă măsoară 48 cm, iar accesul se poate face doar cu telecabina, traficul pe Transfăgărășan fiind închis. Și salvamontiștii din stațiunea Parâng, de […]