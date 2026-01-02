50 de pâini remarcabile din lume: explorarea diversității culturale a alimentului de bază
MainNews.ro, 2 ianuarie 2026 04:30
Descoperiți diversitatea captivantă a pâinilor din întreaga lume, de la bolani din Afganistan la baguette din Franța. Articolul nostru explorează 50 de tipuri remarcabile, fiecare cu povești unice, ingrediente locale și semnificații culturale. O călătorie gustativă prin tradiții și culturi culinare distincte. Articolul explorează 50 de tipuri remarcabile de pâine din întreaga lume, evidențiind diversitatea
Acum 5 minute
05:10
Bombardierul Pascu a sărbătorit miezul nopții de două ori, întâmpinând noul an alături de familie și onorând ziua soției sale, născută pe 1 ianuarie. Cu zăpada ca decor, Pascu a petrecut într-o atmosferă festivă la munte, unde bucuria și emoția momentului s-au împletit armonios. Bombardierul Pascu a sărbătorit miezul nopții de două ori A sărbătorit
05:10
Incendiul devastator din barul Le Constellation, stațiunea Crans-Montana, Elveția, a dus la moartea a aproximativ 40 de persoane și la rănirea altor 115. Cauza incendiului pare să fie o lumânare aniversară plasată necorespunzător, provocând flăcări rapide. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei. Aproximativ 40 de persoane au murit și 115 au fost rănite într-un incendiu la barul
Acum o oră
04:30
50 de pâini remarcabile din lume: explorarea diversității culturale a alimentului de bază # MainNews.ro
Descoperiți diversitatea captivantă a pâinilor din întreaga lume, de la bolani din Afganistan la baguette din Franța. Articolul nostru explorează 50 de tipuri remarcabile, fiecare cu povești unice, ingrediente locale și semnificații culturale. O călătorie gustativă prin tradiții și culturi culinare distincte. Articolul explorează 50 de tipuri remarcabile de pâine din întreaga lume, evidențiind diversitatea
Acum 2 ore
04:10
În 2026, oamenii importanți din fotbalul românesc ne transmit urări de optimism: să zâmbim, să ne iubim și să ne respectăm mai mult. Într-un an mondial, România își păstrează speranța de a se califica în competiția din America, visând la un viitor strălucit în fotbalul internațional. Să zâmbim, să ne iubim și să ne respectăm
04:10
Dirijorul rus Tugan Sohiev va conduce Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena în 2027, marcând debutul său în acest rol. Sohiev, care a demisionat din funcțiile de conducere în semn de protest față de invazia Rusiei în Ucraina, colaborează cu Filarmonica din 2009 și promovează formarea noilor muzicieni. Dirijorul rus Tugan Sohiev va
03:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii din Ucraina și Republica Moldova vor beneficia de tarife de roaming zero în Uniunea Europeană, conform sistemului „Roam Like at Home". Această măsură facilitează comunicarea și subliniază integrarea acestor state în piața UE, fără costuri suplimentare pentru utilizatori. De la 1 ianuarie 2026, Moldova și Ucraina adoptă tarife de
Acum 4 ore
03:10
Ianis Hagi și soția sa, Elena, au petrecut revelionul la Dubai, după ce au sărbătorit Crăciunul la munte împreună cu tatăl său, legendarul Gică Hagi. La acest eveniment, s-a alăturat și Maria Popescu, fiica lui Gică Popescu, aducând un plus de distracție petrecerii. Descoperă mai multe detalii despre escapada lor exotică. Ianis Hagi și soția,
03:10
Un incendiu devastator a avut loc în noaptea de Revelion în Bicaz, distrugând o casă în care se ținea priveghiul unui bărbat decedat. Flăcările au pornit de la o lumânare nesupravegheată. Patru persoane au fost transportate la spital din cauza intoxicațiilor cu fum. Corpul bărbatului de 72 de ani a fost găsit carbonizat. Incendiul a
02:30
Un incendiu devastator a cuprins clubul Le Constellation din Crans-Montana, provocând 40 de decese și 115 răniți. Proprietarii, Jacques și Jessica Moretti, originari din Corsica, au preluat localul în 2015. Aceștia mai dețin restaurantul „Le Vieux Chalet" din Lens. Anchetă în desfășurare pentru stabilirea cauzelor. Incendiu devastator la clubul Le Constellation din Crans-Montana în noaptea
02:10
Dmitri Kuleba, fostul ministru de Externe al Ucrainei, afirmă că șansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt zero. El subliniază că, fără un armistițiu până la sfârșitul iernii, Putin va continua să încerce să redevină Ucraina sub controlul Rusiei. Kuleba consideră că independența Ucrainei este cheia victoriei. Dmitri Kuleba afirmă că războiul din
02:10
Handbaliștii de națională au început anul în forță, distrându-se la bowling, tenis de masă și biliard. În prima zi din an, aceștia au profitat de timpul liber din cantonament pentru a se relaxa și a se conecta între ei. Află cum și-au petrecut jucătorii de handbal Revelionul în articolul nostru. Handbaliștii de națională au petrecut
02:10
România se află departe de adoptarea monedei euro, având cel mai mare deficit bugetar din UE și măsuri de austeritate. Sprijinul public pentru euro este de 59%, dar cu inflația ridicată și o extreme dreaptă în așteptarea alegerilor din 2028, subiectul a dispărut din dezbateri. Comparativ, Bulgaria a aderat recent. România se confruntă cu cel
01:30
Incendiul devastator de la Crans-Montana, Elveția, a curmat viața a aproximativ 40 de persoane și a rănit grav alte 115. Cele două tragedii, Crans-Montana și Colectiv, prezintă asemănări șocante. Autoritățile elvețiene au declarat doliu național de cinci zile, marcând una dintre cele mai grave tragedii din țară. Incendiul din clubul Constellation din Crans-Montana a provocat
Acum 6 ore
01:10
Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier tragic în Nigeria, soldat cu moartea a doi prieteni din staff-ul său. Apropiatul său, Kolawole Omoboriowo, a exprimat îngrijorarea cu privire la reacția boxerului în urma acestei pierderi devastatoare. Starea sa mentală rămâne incertă pentru cei din jur. Anthony Joshua a fost implicat într-un accident rutier în
01:10
Nicușor Dan, președintele României, a lansat un mesaj optimist pentru 2026, subliniind importanța unității și solidarității. El a evidențiat realizările din 2025 și a dorit românilor un an al stabilității, păcii și încrederii. Fostul primar al Capitalei a câștigat alegerile cu 53,6% din voturi. Nicușor Dan a transmis un mesaj optimist pentru 2026, subliniind importanța
00:30
Donald Trump a confundat un șoim israelian ucis de o turbină eoliană cu vulturul american. Fotografia distribuită a stârnit reacții critice pe rețele sociale, iar politicienii, inclusiv Gavin Newsom, au ironizat gafa. Conform MIT, sute de mii de păsări mor annual din cauza turbinelor, dar majoritatea de alte cauze. Donald Trump a confundat o pasăre
00:10
Consumul apei este interzis în localitățile Mănești și Albești-Paleologu din Prahova din cauza contaminării cu arsen, amoniu și fier. Hidro Prahova a instituționalizat restricții pentru a proteja sănătatea publică. Apa nu este sigură pentru băut și gătit, iar compania va oferi apă potabilă în zonele afectate. Interzicerea consumului de apă în Măneşti din cauza concentraţiilor
00:10
Marcel Ciolacu a trecut printr-un an dificil, pierzând alegerile prezidențiale din 2024 și funcția de președinte al PSD. Cu toate acestea, a reușit să redea formația politică în 2025, câștigând președinția Consiliului Județean Buzău. Află detalii despre parcursul său tumultuos și revenirea sa în prim-planul politicii românești. Marcel Ciolacu a avut un parcurs politic dificil
00:00
Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată în meciul dintre Tottenham și Brentford, încheiat 0-0. Deși inclus în lot de Thomas Frank, fundașul român nu a intrat pe teren, continuând așteptarea de a juca în Premier League după o lungă absență din cauza unei accidentări. Detalii despre revenirea sa și viitorul incert. Radu Drăgușin a fost
1 ianuarie 2026
23:40
Denis Kapustin, considerat inamicul lui Putin, a fost declarat mort într-o operațiune de dezinformare, iar Ucraina a obținut 500.000 de dolari destinați asasinării sale. Acest fond a fost redirecționat către efortul de război ucrainean, fiind o dovadă a strategiilor ingenioase ale serviciilor secrete ucrainene. Denis Kapustin, considerat un inamic al Kremlinului, a fost declarat mort
23:30
India și Pakistan au realizat un schimb de liste cu instalațiile nucleare pentru a evita atacuri reciproce, în urma unui conflict militar recent. Acest provizorat este parte a unui acord din 1988, menținând un mecanism de încredere între cele două țări. Relațiile dintre ele rămân tensionate, în special în contextul disputei asupra Kashmirului. India și
Acum 8 ore
23:10
Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak concertează în București 2026 # MainNews.ro
Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak vin în România în 2026. Concertele se vor desfășura la București, cu evenimente de excepție și artiști români. Verificați programul complet al concertelor în prima jumătate a anului și nu ratați ocazia să vă bucurați de muzică live! Metallica, Eros Ramazzotti, Mireille Mathieu și Chris Isaak vor
23:10
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj optimist pentru anul 2026, evidențiind realizările anului 2025. El a subliniat importanța unității, solidarității și încrederii în fața provocărilor, invitând românii să privească cu responsabilitate spre un an al păcii și prosperității. Marile dorințe pentru viitor sunt construcția unui drum comun cu bună-credință. Nicușor Dan a prezentat bilanțul
23:00
Cristi Chivu, antrenorul Interului, va semna o nouă prelungire a contractului, după ce echipa sa a impresionat în Serie A. Cu un stil de joc modern și o comunicare excelentă, Chivu a reușit să clădească o echipă competitivă. Inter ocupă primul loc, având 36 de puncte. Detalii despre această decizie sunt confirmate de presa italiană.
22:50
Fosta judecătoare Andrea Chiș a renunțat la catedra de la Facultatea de Drept a UBB, pensionându-se la 52 de ani. Într-o postare pe rețele sociale, a explicat că decizia se bazează pe lipsa unui mediu propice îmbunătățirii profesionale și personale, evidențiind problemele sistemului educațional juridic din România. Fosta judecătoare Andrea Chiș a demisionat de la
22:30
Oleksii Cernîșov, vicepremierul Ucrainei, este suspectat de corupție într-un tun imobiliar de peste 23 de milioane de dolari, implicând obținerea ilegală a unui teren în Kiev. Acesta face parte dintr-un dosar de corupție amplu care vizează oficiali de rang înalt și scheme ilegale în
22:10
Un cardiolog român a salvat viața unui pacient cu infarct în noaptea dintre ani, la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni. Dr. Ștefan Busnatu a tras un semnal de alarmă privind riscurile fumatului, subliniind că renunțarea la acest viciu este esențială pentru sănătatea inimii. A început anul 2026 cu o misiune salvatoare. Dr. Ștefan Busnatu, … Articolul Un cardiolog român salvează o viață în noaptea dintre ani: „Am muncit un an” apare prima dată în Main News.
22:10
USR critică logoul „Televiziunea românilor” afișat de TVR cu ocazia concertului de Anul Nou. Robert Schwartz, șeful Radioului public, subliniază impactul negativ asupra minorităților etnice și expaților. Media publică ar trebui să reflecte pluralismul, nu identitatea etnică. Debaterea acestui subiect este esențială. Robert Schwartz, șeful Radioului public, critică logoul „Televiziunea românilor” folosit de TVR El … Articolul USR acuză TVR de jigniri aduse străinilor și minorităților prin logo-ul său apare prima dată în Main News.
22:00
Află urările inspiraționale ale personalităților din fotbalul românesc pentru 2026, într-un an mondial plin de emoții. De la zâmbete la iubire și respect, aceste mesaje reflectă dorința de calificare a României în competiția din America. Rămâi alături de noi pentru cele mai recente noutăți! Oameni importanți din fotbalul românesc oferă urări pentru 2026 Mesajele includ … Articolul Jurnal Antena Sport | Competiție de urări între sportivi apare prima dată în Main News.
21:30
Incendiul devastator de la barul Le Constellation din Crans-Montana a dus la evacuarea disperată a 200 de persoane printr-un spațiu extrem de îngust. Martorii au relatat cum flăcările s-au extins rapid, iar mulți încercau să spargă geamurile cu scaunele pentru a scăpa. Tragedia a provocat 40 de morți și peste 100 de răniți. Un incendiu … Articolul Evacuarea haotică din clubul Crans Montana: 200 de oameni forțează geamurile apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
21:10
Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin a avut o prestație memorabilă la Concertul de Anul Nou de la Viena, aducând premieră inovațiile artistice și un mesaj emoționant de pace și bunătate. La 50 de ani, a marcat acest eveniment iconic prin interpretarea unor lucrări noi, inclusiv compoziții ale unor femei compozitoare. Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin a dirijat … Articolul Yannick Nézet-Séguin: Dirijorul care a electrizat Concertul de Anul Nou la Viena apare prima dată în Main News.
21:10
În articolul discutăm reacțiile cetățenilor români din minoritățile etnice față de scandalul logo-ului Televiziunii Române, care subliniază o identitate națională restrictivă. Președintele Radiodifuziunii Române, Robert Christian Schwartz, critică această abordare, pledând pentru un serviciu public inclusiv și pluralist. Liderul USR, Dominic Fritz, a devenit cetățean român și nu mai reprezintă o minoritate Scandal legat de … Articolul Sentimentele cetățenilor români din minoritățile etnice apare prima dată în Main News.
21:00
Vlad Chiricheş a impresionat pe ringul de dans la petrecerea de Revelion, demonstrându-și talentul și energie. În timp ce majoritatea jucătorilor FCSB au ales petreceri în străinătate, Chiricheş și antrenorul Pintilii au celebrat acasă, oferind un show memorabil. Descoperă detalii despre această seară spectaculoasă! Vlad Chiricheş a impresionat pe ringul de dans la petrecerea de … Articolul Vlad Chiricheș strălucește pe ringul de dans la petrecerea de Revelion apare prima dată în Main News.
20:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, Revisal va fi înlocuit de Reges Online, impunând ca toate contractele de muncă să fie gestionate digital. Această schimbare va permite raportări în timp real și va crește transparența. Angajatorii riscă amenzi între 15.000 și 20.000 de lei pentru nerespectarea noilor reguli. Evidența contractelor individuale de muncă se va realiza … Articolul Piața muncii se transformă: Reges Online devine registru unic din 2026 apare prima dată în Main News.
20:30
Incendiul tragic din Crans-Montana a dus la moartea a circa 40 de persoane și a rănit 115. Autoritățile investighează cauza incendiului, fără a avea suspecți până acum. Președintele elvețian și oficialii locali s-au declarat profund afectați. Detalii despre victime vor fi comunicate familiei. Incendiul din Crans-Montana a ucis circa 40 de persoane și a rănit … Articolul Incendiul tragic din Crans-Montana: informații esențiale și detalii relevante apare prima dată în Main News.
20:10
Cetățenii români din minoritățile etnice se simt lezați de logo-ul „Televiziunea românilor” al TVR, considerându-l exclusivist. Președintele Radiodifuziunii Române subliniază importanța unei media publice incluzive, care să reflecte diversitatea națională. Află mai multe despre impactul acestui scandal asupra identității etnice. Dominic Fritz, liderul USR, se bucură de cetățenia română, în timp ce președintele Radiodifuziunii Române, … Articolul Sentimentele românilor din minoritățile etnice: percepții și realități apare prima dată în Main News.
20:00
Enzo Maresca a fost demis din funcția de antrenor al lui Chelsea, după 18 luni de activitate. Clubul se află pe locul 5 în Premier League, la 15 puncte de lider. În perioada sa, Chelsea a câștigat Conference League și Cupa Mondială a Cluburilor. Urmează numirea unui nou antrenor, cu favoritul Liam Rosenoir. Enzo Maresca … Articolul Chelsea a renunțat la antrenorul Enzo Maresca după 18 luni de activitate apare prima dată în Main News.
20:00
Cristian Tudor Popescu compară Inteligența Artificială cu regimul lui Ceaușescu, subliniind că românii acceptă acum AI ca autoritate de bunăvoie. Stresul decizional post-1989 a dus la o nostalgie periculoasă, iar AI riscă să devină un duhovnic modern, influențând alegerile personale ale oamenilor fără discernământ. Cristian Tudor Popescu compară Inteligența Artificială cu regimul lui Nicolae Ceaușescu, … Articolul Cristian Tudor Popescu: Inteligența Artificială depășește Ceaușescu apare prima dată în Main News.
19:40
BYD, cel mai mare producător auto chinez, a avut un an record în vânzări, atingând 4,6 milioane de vehicule, cu un milion vândute în afara Chinei. În 2026, se așteaptă livrări de 5,3 milioane unități și o creștere a cotei de piață în Europa, rivalizând Tesla. Descoperiți planurile ambițioase ale BYD pentru viitor. BYD, cel … Articolul Producător auto chinez cu vânzări record în afaceri internaționale: planuri 2026 apare prima dată în Main News.
19:20
FBI a confiscat o colecție impresionantă de motociclete de lux, estimate la 40 de milioane de dolari, aparținând lui Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian, căutat pentru trafic de droguri. Apreciază detalii legate de operațiuni internaționale, alte bunuri confiscate și contexte legale. Zeci de motociclete de lux, estimate la 40 de milioane de dolari, au … Articolul FBI confiscă motociclete de 40 milioane $ – descoperă colecția unică apare prima dată în Main News.
19:10
Primarul Nicolae Florin Dinu din comuna Lipnița, membru PNL, își anunță demisia ca protest împotriva măsurilor de austeritate impuse de Ilie Bolojan. Într-o scrisoare deschisă, el denunță taxele excesive și lipsa sprijinului pentru comunele defavorizate, cerând reguli corecte și tratament diferențiat pentru dezvoltarea locală. Primarul liberal Nicolae Florin Dinu din Lipnița își anunță demisia din … Articolul Primarii liberali contesta austeritatea lui Bolojan și cer reguli corecte apare prima dată în Main News.
19:00
Cristi Chivu, noul antrenor al echipei Inter, este apreciat de fostul patron Massimo Moratti pentru profunzimea și cultura sa. Moratti subliniază calitățile umane și legătura specială cu Chivu, inclusiv momentele când fumau împreună. Inter este lider în Serie A, consolidând succesul obținut în trecut. Cristi Chivu a fost adus de la Parma ca antrenor al … Articolul Chivu și miliardarul: O întâlnire cu un om de profundă influență apare prima dată în Main News.
19:00
Ucraina a anunțat că moartea comandantului militar rus Denis Kapustin, anunțată anterior, a fost o înscenare pentru a identifica agenți ruși. Kirilo Budanov, șeful GUR, l-a felicitat pe Kapustin pentru „revenirea la viață.” Recompensa de 500.000 de dolari pe capul său a fost redirecționată spre efortul de război ucrainean. Ucraina a anunțat că moartea comandantului … Articolul Kievul susține că a fake-uit moartea unui șef militar rus – VIDEO apare prima dată în Main News.
19:00
Un moldovean de 63 de ani a murit în Roma din cauza unei explozie de petardă pe 31 decembrie. Ambulanța a sosit, dar victimei i-au fost acordate îngrijiri fără succes. Ministerul Afacerilor Externe moldovean a oferit condoleanțe și a avertizat cetățenii să respecte normele de siguranță privind materialele pirotehnice. Un moldovean de 63 de ani … Articolul Moldovean mort în explozia unei petarde la Roma: o tragedie sfâșietoare apare prima dată în Main News.
18:50
Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni și rănirea a 50 într-un atac cu drone de Anul Nou în Khorly, regiunea Herson. Autorizările ruse denunță atacul ca fiind o crimă de război, vizând civili care celebră în cafenele și hoteluri. Detalii despre incident și reacțiile internaționale sunt disponibile. Rusia acuză Ucraina de uciderea … Articolul Rusia acuză Ucraina de atacul cu drone de Anul Nou și uciderea a 24 de oameni apare prima dată în Main News.
18:50
Crima de la Sibiu a șocat comunitatea: o tânără acuzată că și-a ucis mama pentru a obține moștenirea estimată la peste un milion de euro. Împreună cu o asistentă medicală, a planificat omorul și a vândut bunurile victimei. Curtea de Apel Alba Iulia va decide asupra menținerii arestului preventiv. Tânăra acuzată de omorul mamei sale … Articolul Tânără din Sibiu acuzată de crima mamei, cere liberarea din arest preventiv apare prima dată în Main News.
18:30
Laptele din magazinele românești provine majoritar din ferme locale. Ferme precum Boga Trifești și DN Agrar joacă un rol esențial în aprovizionarea procesatorilor de lactate ca Lactalis și Olympus. În 2024, aceste afaceri românești au înregistrat creșteri semnificative, răspunzând cererii în creștere din retail. Laptele din magazine provine în mare parte din ferme românești Cinco … Articolul Laptele din magazine: proveniență din ferme românești și oamenii din spate apare prima dată în Main News.
18:20
Anul 2026 se anunță a fi crucial pentru Europa, cu cinci crize majore care amenință stabilitatea continentului. Tensiunile din Ucraina, competiția militară pentru Groenlanda, războiul digital cu giganții tehnologici, dificultățile în relațiile cu China și negocierile cu Mercosur vor testa unitatea Uniunii European. Anul 2026 va aduce provocări geopolitice și economice pentru Uniunea Europeană Conflictul … Articolul Cinci crize internaționale și economice care pot afecta Europa în 2026 apare prima dată în Main News.
18:00
Guvernul din Gabon a decis desființarea naționalei de fotbal după eliminarea rușinoasă de la Cupa Africii. Echipa, condusă de Aubameyang, a acumulat zero puncte. Ministrul Sportului a anunțat sancțiuni severe, inclusiv dizolvarea staff-ului tehnic și excluderea jucătorilor de marcă. Consecințele sunt drastice și imediate. Gabon a fost eliminată devreme de la Cupa Africii pe Națiuni, … Articolul Gabon desființează naționala de fotbal după eșecul de la Cupa Africii apare prima dată în Main News.
18:00
Administratorii pârtiilor din Sinaia se confruntă cu probleme din cauza frigului extrem, cu temperaturi de minus 25 de grade. Utilajele de bătut zăpada au avut întârzieri, iar grupurile sanitare au fost afectate, apa înghețând. Gondola a pornit cu întârziere din cauza condițiilor severe. Scuzele sunt adresate vizitatorilor pentru disconfortul creat. Temperaturile au scăzut la minus … Articolul Frig extrem în Sinaia: probleme cu utilajele și instalațiile înghețate apare prima dată în Main News.
