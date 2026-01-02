Brașerie din Belgia oferă 300 de preparate cu varză murată de Anul Nou

04:10

În 2026, oamenii importanți din fotbalul românesc ne transmit urări de optimism: să zâmbim, să ne iubim și să ne respectăm mai mult. Într-un an mondial, România își păstrează speranța de a se califica în competiția din America, visând la un viitor strălucit în fotbalul internațional. Să zâmbim, să ne iubim și să ne respectăm … Articolul Urări pentru 2026 de la staruri ale fotbalului pe Antena Sport apare prima dată în Main News.