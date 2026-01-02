Tusk promite accelerarea dezvoltării militare a Poloniei în 2026 în discursul său de Anul Nou

Financial Intelligence, 2 ianuarie 2026 08:00

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea "celei mai […]

Acum 10 minute
08:10
Zohran Mamdani a preluat mandatul de primar al New Yorkului, cu promisiuni sociale ambițioase și mize politice naționale Financial Intelligence
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul orașului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire […]
08:10
SUA: Activităţile militare ale Chinei şi retorica sa faţă de Taiwan sporesc inutil tensiunile Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA a cerut Chinei să dea dovadă de reţinere în acţiunile sale faţă de […]
Acum 30 minute
08:00
Acum 24 ore
18:50
Un randament de 5 milioane la sută în 60 de ani face ca moștenirea lui Warren Buffett să fie de neegalat – CNBC Financial Intelligence
Warren Buffett a predat frâiele funcției de CEO lui Greg Abel, după șase decenii. Din 1964 până în […]
18:30
Vasile Puşcaş: Aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de ţară Financial Intelligence
Profesorul Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României cu Uniunea Europeană, a declarat, pentru AGERPRES, că aderarea României […]
18:20
Incendiu Crans-Montana – O petrecere de Anul Nou într-o stațiune de schi de lux din Elveția s-a transformat într-o tragedie. Iată ce știm până acum Financial Intelligence
Sărbătorile de Anul Nou s-au transformat în tragedie în Elveția joi, zeci de persoane fiind date dispărute și […]
17:00
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas Financial Intelligence
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi […]
16:50
După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu dificultăţi în restul statelor membre UE care nu au aderat (Reuters) Financial Intelligence
Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiei a jumătate din […]
16:20
Publicitatea la “mâncarea nesănătoasă”, interzisă în Regatul Unit, cu excepţia orelor nocturne Financial Intelligence
Publicitatea pentru ceea ce este numit "junk food" – mâncare nesănătoasă, bogată în zaharuri, sare şi grăsimi saturate […]
13:10
CIA consideră că Ucraina nu a vizat reședința lui Putin în atacul cu drone, contrar afirmațiilor Kremlinului (surse CNN) Financial Intelligence
CIA a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin în recentul […]
13:10
Rusia majorează TVA de la 20% la 22% pentru a spori veniturile statului, în contextul războiului din Ucraina Financial Intelligence
Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea […]
12:40
Incendiu Crans-Montana/ ‘Zeci de morți’, confirmă poliția elvețiană Financial Intelligence
Comandantul Poliției Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, într-o conferință de presă, că 'zeci de persoane […]
12:40
MAE: Sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe informează că sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din stațiunea […]
Ieri
07:30
Washingtonul acordă licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Rusia Financial Intelligence
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni […]
07:30
“Acordul de pace este 90% gata”, le spune Zelenski ucrainenilor Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace […]
07:10
2025 în economia mondială – decelerare în SUA, consolidare în China, redinamizare în Europa (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu În 2025 au persistat divergențele între principalele blocuri economice ale lumii (SUA, China și Uniunea […]
31 decembrie 2025
12:30
Anul 2026 aduce schimbări în impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic Financial Intelligence
Veniturile obţinute de persoanele fizice din închirieri în scop turistic vor fi impozitate diferit începând de anul viitor, […]
12:20
Hidroelectrica modernizează sistemele informatice pentru îmbunătățirea serviciilor oferite clienților Financial Intelligence
Hidroelectrica va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea […]
12:20
Franţa vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu anul şcolar 2026 Financial Intelligence
Guvernul francez vrea să interzică reţelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an şcolar din […]
11:50
Trump blochează prin veto două proiecte de lege, prima dată în cel de-al doilea mandat Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege, pentru prima […]
11:50
Xi este încrezător că va continua să menţină un contact strâns cu Putin în 2026 Financial Intelligence
Preşedinţii Chinei şi Rusiei, Xi Jinping şi Vladimir Putin, s-au felicitat reciproc, miercuri, cu ocazia Anului Nou, liderul […]
11:20
Topul performerilor de la BVB în 2025; Transgaz este liderul creșterilor, cu un avans de 181,02% în acest an Financial Intelligence
Transgaz este liderul creșterilor de la Bursa de Valori București, cu un avans de 181,02% în acest an, […]
11:10
Netanyahu: Vom lua măsuri împotriva Iranului dacă îşi reia producţia de rachete şi programul nuclear Financial Intelligence
Dacă Iranul îşi reia producţia de rachete balistice şi programul nuclear, Israelul va acţiona din nou împotriva ţării […]
11:10
Cancelarul federal Merz îndeamnă la încredere şi curaj, pentru ca Germania şi Europa să revină la decenii de pace şi prosperitate Financial Intelligence
Cancelarul federal german Friedrich Merz îndeamnă la încredere în pofida crizelor globale şi îşi exprimă sprijinul pentru implementarea […]
11:00
Ioana Burcea, Paralela45: Turiștii români au început să își rezerve vacanțele din timp, manifestând un interes crescut pentru destinații exotice; Listarea la bursă este o opțiune analizată, dar nu suntem acolo încă Financial Intelligence
Paralela 45 își propune, în următorii cinci ani, o extindere amplă la nivel național, prin deschiderea a peste […]
10:00
Bursa de Valori București avertizează asupra unor noi tentative de înșelăciune: Site-uri care copiază elemente grafice din portalul BVB și care promit dividende false pentru a fura date bancare Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) dorește să informeze publicul larg cu privire la apariția unor site-uri înșelătoare care […]
10:00
Avrămescu: Este momentul să reglementăm criptoactivele, să susținem inovația și să stimulăm fondurile de private equity; Finalul de an ne găsește cu două proiecte strategice în linie dreaptă: Contrapartea Centrală și Piața de Creștere Financial Intelligence
Anul 2025 a fost unul intens și cu multe provocări, dar și unul în care am reușit, împreună […]
10:00
Numărul europenilor care utilizează euro va trece de 350 de milioane după aderarea Bulgariei Financial Intelligence
Bulgaria se pregăteşte să treacă la euro în noaptea de miercuri spre joi, devenind a 21-a ţară care […]
09:30
Exercițiile PLA reprezintă un „avertisment sever” pentru separatiștii din Taiwan și forțele externe care intervin (Biroul Chinez pentru Afaceri din Taiwan) Financial Intelligence
Exercițiile PLA reprezintă un „avertisment sever" pentru separatiștii din Taiwan și forțele externe care intervin, a declarat Zhang Han, […]
09:20
China va restricționa exporturile de argint, urmând exemplul adoptat în cazul pământurilor rare Financial Intelligence
Noile politici chinezești de restricționare a exporturilor de argint vor intra în vigoare joi, pe măsură ce Beijingul […]
08:50
Şeful Statului Major General rus: Putin a ordonat pentru 2026 extinderea “zonei tampon” cu nord-estul Ucrainei Financial Intelligence
Şeful Statului Major General rus, generalul Valeri Gherasimov, a declarat că forţele sale avansează în nord-estul Ucrainei şi […]
08:50
Letonia finalizează construcţia gardului de 280 de kilometri care o separă de Rusia Financial Intelligence
Construcţia unui gard de 280 de kilometri care separă Letonia de Rusia a fost finalizată marţi, după mai […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Preşedintele columbian afirmă că Washingtonul a bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela Financial Intelligence
Preşedintele columbian Gustavo Petro a afirmat marţi că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port […]
07:50
Taiwan: TSMC anunță lansarea producției în masă de semiconductori ultraperfomanți de 2 nm Financial Intelligence
Gigantul taiwanez al semiconductorilor TSMC a anunțat începerea producției cipurilor sale de 2nm ultraperformante, care reduc dimensiunea tranzistoarelor […]
07:40
Rogobete: Ambulatoriile intră pe drumul corect de dezvoltare și de creștere reală a capacității de răspuns pentru oameni Financial Intelligence
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, amintește o serie de modificări legislative privind ambulatoriile de specialitate, afirmând că acestea intră […]
30 decembrie 2025
21:30
Guvernul a aprobat un contingent de 90.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România, pentru 2026 Financial Intelligence
Executivul a aprobat, pentru anul 2026, un contingent de 90.000 de lucrători străini nou – admişi pe piaţa […]
21:20
An excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața de capital; Cea mai bună performanță a indicilor din ultimii 16 ani Financial Intelligence
2025 a fost un an excepțional pentru Bursa de Valori București, cu mai multe recorduri înregistrate pe piața […]
21:10
Ilie Bolojan: Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus Financial Intelligence
 România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat, marţi, […]
19:00
Bolojan: România şi Olanda vor continua coordonarea pentru consolidarea apărării pe Flancul estic şi în Marea Neagră Financial Intelligence
România şi Olanda vor continua coordonarea "strânsă" pentru a consolida apărarea şi descurajarea pe Flancul estic şi în […]
18:50
Nazare: Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la BNR, peste 586 milioane de euro Financial Intelligence
Comisia Europeană a virat, marţi, în conturile deschise la Banca Naţională a României, peste 586 milioane de euro, […]
18:10
AAF: Piața de asset management a ajuns la 1,158 milioane de investitori Financial Intelligence
Piața de asset management din România își menține trendul ascendent și pe final de an, datele centralizate de […]
17:10
Rusia a atacat porturile ucrainene “Pivdenîi” şi “Cernomorsk” de la Marea Neagră Financial Intelligence
Rusia a atacat marţi infrastructura din regiunea Odesa (sud), avariind o navă civilă şi instalaţii în porturile "Pivdenîi" […]
16:20
Serviciul poştal danez nu va mai distribui scrisori, începând de miercuri, după patru secole Financial Intelligence
PostNord, compania publică de serviciu poştal din Danemarca, va înceta să mai distribuie scrisori începând de miercuri, 31 […]
16:20
Italia şi-a dat acordul pentru producţia de vin fără alcool Financial Intelligence
Guvernul italian a aprobat producţia de vin fără alcool după mai mulţi ani de opoziţie faţă de acest […]
16:10
Premierul polonez crede că următoarele săptămâni ar putea aduce pacea în Ucraina Financial Intelligence
Pacea ar putea fi obţinută în Ucraina în câteva săptămâni, a apreciat marţi premierul polonez Donald Tusk, după […]
13:50
Două Românii economice: capitalul autohton domină numeric, investitorii străini domină financiar Financial Intelligence
O analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme arată că România funcționează, […]
13:50
Trump spune că ar putea să îl dea în judecată pe preşedintele Fed pentru “incompetenţă gravă” Financial Intelligence
Preşedintele Donald Trump a sugerat că are un candidat preferat pentru funcţia de preşedinte al Rezervei Federale, dar […]
13:40
ArcelorMittal Hunedoara a semnat cu UMB Steel un acord de vânzare a activelor sale, la prețul de 12,5 milioane euro Financial Intelligence
ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, cu UMB Steel, acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor sale pentru un […]
13:40
Exporturile de gaze ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 Financial Intelligence
Exporturile de gaze naturale ruseşti prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, […]
13:20
ISW: Circumstanțele presupusului atac asuprea reședinței lui Putin nu corespund modelului dovezilor observate atunci când forțele ucrainene efectuează atacuri în Rusia; Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului” Financial Intelligence
Amenințare dură a lui Medvedev: „Nenorocitul împuțit de la Kiev încearcă să saboteze soluționarea conflictului" Circumstanțele presupusului atac […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.