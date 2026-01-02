Meme Stoica începe anul cu înțepături la CSA Steaua. Ce listă de dorințe are pentru 2026
Planuri mari de început de an pentru managerul FCS-ului. Meme Stoica vrea din nou ca echipa să câștige campionatul, iar lista de dorințe este lungă. Să vedem care sunt. Meme Stoica și-a fixat o listă de dorințe pentru anul 2026. Pe primul loc pe listă se află Supercupa României, ceea ce ar însemna ca FCSB
"Roma – Drăgușin, se poate face?". Analiza jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport cu ocazia mercato-ului
Numele lui Radu Drăgușin a început să apară din ce în ce mai mult în presa din Italia, după ce fundașul a început să fie asociat cu o revenire în Serie A. Recent, românul a apărut într-un articol al celor de la Gazzetta dello Sport, care și-au pus 10 întrebări pentru perioada de mercato de
Daniel Popa poate reveni în Liga 1. Salariile pe care le oferă cele două cluburi interesate
Daniel Popa este din septembrie liber de contract după despărțirea de turcii de la Genclebirligi, însă atacantul nu duce lipsă de oferte. Două formații din Liga 1, și anume Petrolul și Hermannstadt, sunt gata să îl aducă pe jucătorul de 30 de ani înapoi în România. Daniel Popa este în vizorul mai multor echipe în
Mijlocaşul central Andrei Pandele (22 de ani) a semnat cu Chindia Târgovişte, din Liga 2. Format de FCSB, Pandele a plecat de la campioana României în septembrie 2024 la FC Voluntari. "Bine ai venit, Andrei Pandele! Ne bucurăm să anunţăm primul transfer din 2026. Andrei Pandele a semnat un contract pentru 2 ani şi jumătate
Agentul fotbalistului rănit în incendiul din Elveţia, anunţ despre starea jucătorului!
Christophe Hutteau, agentul jucătorului de la FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), a dat veşti despre starea sa de sănătate acestuia a doua zi după tragicul incendiu dintr-un bar din Crans-Montana, unde sărbătorea Revelionul. El se afla în Elveţia pentru a petrece câteva zile de vacanţă înainte de reluarea antrenamentelor cu clubul său. Tahirys
Horațiu Moldovan, pe lista echipei care i-a făcut viață grea Barcelonei în Champions League
Horațiu Moldovan este decis să nu rămână la Real Oviedo și din această iarnă, iar portarul român ia în calcul mai multe opțiuni, una dintre ele fiind cu adevărat surprinzătoare. Potrivit spaniolilor de la Mundo Deportivo, „tricolorul" este pe lista unei echipe din UEFA Champions League, care i-a făcut viață grea campioanei din La Liga.
"I-au pus sabia la gât soției mele" Dănuţ Lupu, dezvăluire şocantă din perioada în care juca la Rapid!
Dănuţ Lupu (58 de ani) a făcut o dezvăluire şocantă din perioada în care evolua la Rapid. Fostul internaţional român a povestit că anumite persoane au ameninţat-o cu sabia pe soţia lui. Respectivele persoane credeau că el nu şi-ar fi apărat corect şansele în finala Cupei din 1995, câştigată de Petrolul cu 1-0, cu Rapid.
După ce a rezolvat transferul lui Ţicu, Dinamo se luptă cu o rivală pentru un alt jucător din Liga 1!
Dinamo lucrează intens în această perioadă pentru a îmbunătăţi lotul formaţiei antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani). Sursele AntenaSport ne-au dezvăluit că alb-roşiii se luptă cu CFR Cluj pentru a-l transfera pe Anderson Ceara (26 de ani), jucătorul lui Csikszereda. Dinamo se luptă cu CFR Cluj pentru Anderson Ceara Potrivit informaţiilor pe care le
Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Filipe Coelho și alți 10 jucători nu s-au prezentat la aeroport
Universitatea Craiova își va desfășura cantonamentul de iarnă în Antalya, iar delegația oltenilor a decolat vineri din România. La aeroport nu au fost prezenți 10 jucători, Filipe Coelho și ceilalți reprezentanți ai staff-ului tehnic. Acolo, liderul din Liga 1 va da piept cu VfB Stuttgart și Konyaspor, formație unde este legitimat în prezent Marius Ștefănescu,
Transferul lui Valentin Ţicu (25 de ani) la Dinamo a fost încheiat! Potrivit surselor AntenaSport, fostul fundaş stânga al Petrolului a semnat cu Dinamo. Transferul urmează să fie anunţat oficial de către clubul din Ştefan cel Mare. Valentin Ţicu a semnat cu Dinamo! În urmă cu un an şi jumătate Valentin Ţicu a suferit o
Cât trebuie să plătească Dan Şucu pentru ca atacantul care marchează "la foc automat" să vină la Rapid!
Andre Clovis (28 de ani), atacant brazilian care evoluează la formaţia portugheză Academico Viseu, se află pe lista de transferuri a Rapidului. Atacantul brazilian are cifre fabuloase în acest sezon: 16 goluri în 19 meciuri în toate competiţiile! A înscris 12 goluri în 16 meciuri în liga a doua portugheză şi a marcat 3 goluri
Florentin Petre, despre momentul în care a văzut moartea cu ochii: „Singurul care a scăpat"
Florentin Petre ocupă din vara anului 2024 funcția de antrenor secund la Dinamo București, după o perioadă în care a încercat mai multe experiențe din postura de antrenor principal. Legenda „câinilor" a povestit în ultimii ani despre gravele probleme de sănătate care i-au dat mari bătăi de cap și care l-au adus în pragul morții.
Motivul pentru care Lamine Yamal nu s-a antrenat cu Barca! Anunţul presei spaniole despre starul catalanilor
Lamine Yamal, vedeta FC Barcelona, nu s-a antrenat joi, cu două zile înainte de primul meci al anului 2026 împotriva Espanol Barcelona, în La Liga. O altă sesiune este programată pentru vineri şi va determina dacă va fi apt pentru meciul de sâmbătă. Joi, atacantul nu a participat la antrenamentul programat la ora 18:00, cu
Andres Dumitrescu poate reveni în Liga 1! Clubul unde este așteptat, după ce a picat transferul la Dinamo
Andres Dumitrescu a revenit din această iarnă la Slavia Praga, după un împrumut eșuat la Sigma Olomouc. Fotbalistul care a jucat în Liga 1 pentru Sepsi OSK este tentat de o revenire în România, fiind în contact cu mai multe cluburi. Deși se vehicula un posibil transfer al acestuia la Dinamo, mutarea pare să fi
Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat în urma unui accident de la antrenament! Mesajul său tulburător
În urmă cu două săptămâni, la Steamboat (Statele Unite), tânărul norvegian William Bostadloekken (20 de ani) a căzut în timpul unui antrenament înaintea unei etape din Cupa Mondială de schi freestyle. El a suferit o leziune la spate (leziune completă a măduvei spinării), a fost operat, dar acum este paraplegic. „Aceste rânduri îmi frâng inima,
Raul Gonzalez este unul dintre jucătorii legendari ai celor de la Real Madrid, cel mai important jucător al „los blancos" înainte de era lui Cristiano Ronaldo. Fostul mare atacant spaniol a vorbit despre influența legendelor alături de care a jucat pentru formația din capitala Spaniei și i-a comparat pe aceștia cu Lionel Messi. Lionel Messi,
Victor Piţurcă, şocat de ce a putut să păţească o echipă românească ce se luptă la titlu: "Incredibil, horror"
Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), la rândul lui fost antrenor al Universităţii Craiova, s-a declarat şocat de ce a putut păţi formaţia antrenată de Filipe Coelho. Craiova a pierdut cu 3-2 meciul cu AEK Atena, după ce a condus cu 2-0 şi a ratat dramatic primăvara europeană. În minutul 90+7 Craiova
Un sportiv de doar 16 ani, primul deces confirmat în urma incendiului din Elveţia, soldat cu peste 40 de morţi!
Jucătorul de golf în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, este prima victimă identificată în incendiul de la Crans-Montana, care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane. Galeppini era originar din Genova, dar în ultimii ani locuia cu familia sa în Dubai. Acolo se făcuse cunoscut ca tânăr jucător de golf şi participa
Venus Williams va scrie istorie la Australian Open! Ce performanță va stabili legenda tenisului american
Organizatorii Australian Open au luat o decizie istorică, după ce i-au acordat un wild-card americanei Venus Williams. Sportiva în vârstă de 45 de ani va fi prezentă pe tabloul principal al primului turneu de Grand Slam al anului 2026. Ea a primit un wild-card și pentru turneul de la Auckland din Noua Zeelandă. Venus va
Denis Alibec are uşa deschisă la Farul! Gică Popescu: "Cine nu şi-ar dori un jucător ca el?"
Preşedintele Farului, Gică Popescu (58 de ani), a subliniat că Denis Alibec, care va împlini pe 5 ianuarie 35 de ani, are uşa deschisă la echipa constănţeană. Viitorul lui Alibec este incert. Recent Gigi Becali dezvăluia că a fost întrebat de Mihai Stoica ce decizie să ia în privinţa atacantului, dacă acesta va merge în
Retras din fotbalul profesionist acum aproape doi ani, Dani Alves rămâne aproape de fenomen. Fostul mare internațional brazilian și-a rezolvat problemele cu justiția și a revenit la prima sa drago
Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: “Nu e un secret” # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani) a dezvăluit averea uriaşă pe care o are. Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) primeşte 3 pensii de la statul român. Dragomir are o avere de peste 50 de milioane de euro. El a mărturisit că încasează lunar, de la statul român, circa 5.000 de euro, din cele […] The post Milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat a spus singur ce avere uriaşă are: “Nu e un secret” appeared first on Antena Sport.
Captură uriașă de cocaină în Italia, de aproape un milion de euro! Care este legătura cu Juventus # Antena Sport
Poliția din Italia a realizat o captură impresionantă zilele acestea, implicând nu mai puțin de nouă kilograme de cocaină, valoarea totală fiind de aproape un milion de euro. Traficanții au fost prinși în flagrant de polițiști, în momentul în care voiau să facă o tranzacție. Ce este și mai incredibil este felul în care drogurile […] The post Captură uriașă de cocaină în Italia, de aproape un milion de euro! Care este legătura cu Juventus appeared first on Antena Sport.
Marius Ștefănescu are zilele numărate la Konyaspor, echipă unde oricum nu reușise să evolueze mult, după plecarea de la campioana României. Extrema a primit vestea din partea antrenorului, care i-a transmis că este liber să își caute echipe, nemaiavând nevoie de serviciile sale, în ciuda faptului că mai are contract doi ani și jumătate. Marius […] The post Marius Ștefănescu e OUT de la Konyaspor! Decizie radicală a antrenorului appeared first on Antena Sport.
Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate # Antena Sport
Dan Șucu se implică puternic în transferuri la Rapid și este decis să investească pentru ca gruparea giuleșteană să câștige titlul. După ce s-a vorbit de venirea lui Daniel Paraschiv, gruparea alb-vișinie are acum pe listă un atacant cotat la două milioane de euro. Este vorba despre Andre Clovis, vârf care evoluează în liga a […] The post Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Răducioiu, Tamaş şi Alexa s-au distrat de minune la Revelionul de la Antena 1 # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Răducioiu, Tamaş şi Alexa s-au distrat de minune la Revelionul de la Antena 1 appeared first on Antena Sport.
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului # Antena Sport
Poliţia nigeriană a anunţat, joi, că şoferul maşinii care a provocat accidentul în care au murit doi apropiaţi ai boxerului Anthony Joshua a fost pus sub acuzare. Şoferul, care a fost uşor rănit, „se află în prezent în arest preventiv în legătură cu accidentul lui Anthony Joshua”, a declarat Oluseyi Babaseyi, de la poliţia statului […] The post Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, arestat preventiv! El ar fi responsabil de moartea apropiaţilor boxerului appeared first on Antena Sport.
Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game # Antena Sport
Gabriela Ruse a adus prima victorie pentru tenisul feminin românesc pe anul 2026, după ce s-a impus fără emoții în prima rundă a calificărilor pe tabloul principal la Brisbane. Clasată pe locul 88 în ierarhia mondială, sportiva din România a reușit o victorie clară în fața Alaniei Subasic, jucătoarea din Australia, ocupantă a locului 537 […] The post Gabriela Ruse, victorie în prima rundă a calificărilor de la Brisbane. Românca a pierdut un singur game appeared first on Antena Sport.
Sergio Ramos, din fotbalist în patron! Ofertă pentru preluarea unui club de top din La Liga # Antena Sport
Sergio Ramos a rămas liber de contract după despărțirea de Monterrey, însă fundașul spaniol continuă să își caute o nouă echipă, încercând să revină în elita fotbalului european. Printre altele, acesta și-a propus să preia unul dintre cluburile importante din fotbalul spaniol, pentru care a făcut deja o ofertă consistentă, alături de un grup de […] The post Sergio Ramos, din fotbalist în patron! Ofertă pentru preluarea unui club de top din La Liga appeared first on Antena Sport.
Un fotbalist din Franţa, printre victimele incendiului devastator din Elveţia, soldat cu cel puţin 47 de morţi! # Antena Sport
Un fotbalist al echipei din Ligue 1 Metz, Tahirys Dos Santos (19 ani), originar din Capul Verde, se află printre victimele incendiului teribil din clubul “Le Constellation”, din staţiunea elveţiană de schi Crans-Montana. Fundaşul stânga de la juniorii lui Metz a suferit arsuri grave şi a fost transportat cu elicopterul în Germania, acolo unde primeşte […] The post Un fotbalist din Franţa, printre victimele incendiului devastator din Elveţia, soldat cu cel puţin 47 de morţi! appeared first on Antena Sport.
În prezent unul dintre cei mai constanți jucători ai celor de la Alanyaspor, Umit Akdag poate prinde un transfer tare în această iarnă. Fundașul este monitorizat de una dintre forțele Turciei, care a înaintat deja o ofertă pentru el. Este vorba despre Trabzonspor, echipa clasată pe locul al treilea în campionat. Formația care l-a împrumutat […] The post Ofertă pentru Umit Akdag de la o forță din Turcia! Suma solicitată de Alanyaspor appeared first on Antena Sport.
Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 # Antena Sport
Dinamo îl va prezenta oficial, în curând, pe noul ei jucător, care e român şi vine de la o altă echipă din Liga 1. Fotbalistul şi-a reziliat, recent, contractul şi vine la Dinamo ca jucător liber de contract. Dinamo a rezolvat transferul lui Valentin Ţicu Este vorba despre Valentin Ţicu (25 de ani), potrivit fanatik.ro. […] The post Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu # Antena Sport
CFR Cluj se confruntă cu mai multe probleme financiare, o parte dintre acestea fiind rezolvate treptat de patronul Neluțu Varga. Gruparea ardeleană a pierdut doi jucători de calibru (Emerllahu și Louis Munteanu), dar va și încasa sume importante, care vor ajuta clubul. Acum, formația antrenată de Daniel Pancu este pe punctul să piardă un alt […] The post Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
Detaliul care îi îngrijorează pe apropiații lui Anthony Joshua după accident: “Nu știm cum va reacționa” # Antena Sport
Kolawole Omoboriowo, un prieten al lui Anthony Joshua, a acordat câteva declarații legate de accidentul în care boxerul și-a pierdut doi prieteni, care erau și membri în staff-ul său. Acesta este de părere că starea în care se va afla sportivul britanic în următoarea perioadă poate fi îngrijorătoare, ținând cont de cele două decese. Anthony […] The post Detaliul care îi îngrijorează pe apropiații lui Anthony Joshua după accident: “Nu știm cum va reacționa” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu (45 de ani) e lider în Italia, iar parcursul lui Inter din acest sezon i-a convins pe conducătorii formaţiei antrenate de român că acesta merită prelungirea contractului. Chivu are contract cu Inter până în vara lui 2027, dar presa italiană anunţă că înţelegerea va fi prelungită în vara acestui an, pe o durată […] The post Cristi Chivu, aşteptat să semneze: “I-a convins pe toţi” appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | S-au întrecut în urări appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Bombardierul Pascu a sărbătorit de două ori la miezul nopții appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Urările pentru 2026 de la oamenii importanţi din fotbal appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi și soția, Elena, au fugit la Dubai de revelion appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Handbaliștii de națională au ieșit la bowling, tenis de masă și biliard în prima zi din an # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Handbaliștii de națională au ieșit la bowling, tenis de masă și biliard în prima zi din an appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Destinaţia preferată de Revelion a jucătorilor din România appeared first on Antena Sport.
Radu Drăgușin, din nou pe banca lui Tottenham. Fundașul poate bifa primele minute în 2026 # Antena Sport
Radu Drăgușin a fost din nou inclus de Thomas Frank în lotul lui Tottenham pentru un meci din Premier League. Fundașul de națională se află pe banca londonezilor în confruntarea pe care o vor disputa în această seară contra lui Brentford. Drăgușin a revenit pe gazon după accidentare în etapa trecută din Premier League, când […] The post Radu Drăgușin, din nou pe banca lui Tottenham. Fundașul poate bifa primele minute în 2026 appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei s-a distrat pe cinste în Moldova. A intrat în “Jocul Ursului” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Mihaela Cambei s-a distrat pe cinste în Moldova. A intrat în “Jocul Ursului” appeared first on Antena Sport.
Jucătorul din naţionala României, gata de transfer! E asaltat de oferte “foarte bune financiar” # Antena Sport
Marius Marin (27 de ani) e gata să îşi schimbe echipa. Jucătorul naţionalei României îşi termină contractul în vara acestui an, aşa că poate semna de acum cu orice echipă. Totuşi, Pisa speră să îl vândă din această iarnă pentru a nu-l pierde gratis. Marius Marin este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la […] The post Jucătorul din naţionala României, gata de transfer! E asaltat de oferte “foarte bune financiar” appeared first on Antena Sport.
Perioada de transferuri s-a deschis astăzi, 1 ianuarie, în cele mai importante campionate din Europa, iar în curând urmează să se întâmple acest lucru și în România. 13 ianuarie reprezintă momentul din care formațiile din fotbalul autohton vor putea efectua mutări. Odată cu trecerea în noul an, transferurile care au fost anunțate de acum zile […] The post LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Vlad Chiricheş, campion şi pe ringul de dans! A făcut show la petrecerea de Revelion # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Vlad Chiricheş, campion şi pe ringul de dans! A făcut show la petrecerea de Revelion appeared first on Antena Sport.
Andrei Rațiu a dezvăluit motivul celei mai importante decizii luate în 2025: “Asta m-a convins” # Antena Sport
Andrei Rațiu a acordat un interviu în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre care și decizia sa de a prelungi contractul cu Rayo în contextul zvonurilor legate de posibila sa plecare. Fundașul de națională a semnat în noiembrie o nouă înțelegere cu formația din La Liga valabilă până în 2030. Andrei Rațiu a […] The post Andrei Rațiu a dezvăluit motivul celei mai importante decizii luate în 2025: “Asta m-a convins” appeared first on Antena Sport.
Amicale “de lux” pentru echipele româneşti în Antalya! Cu cine joacă FCSB, Craiova, Dinamo şi Rapid # Antena Sport
Echipele româneşti vor disputa în perioada de pregătire din Antalya meciuri amicale cu echipe puternice. FCSB va juca împotriva lui Beşiktaş, echipă aflată pe locul 5 în campionatul Turciei. Dinamo o va întâlni pe Young Boys Berna, echipa elveţiană care a învins-o cu 2-0 pe FCSB în grupa principală din Europa League. “Câinii” vor disputa […] The post Amicale “de lux” pentru echipele româneşti în Antalya! Cu cine joacă FCSB, Craiova, Dinamo şi Rapid appeared first on Antena Sport.
Agentul lui Max Verstappen, “săgeată” către Lando Norris: “Trebuia să devină campion mult mai devreme” # Antena Sport
Lando Norris a devenit în luna decembrie campion mondial în Formula 1 în premieră, însă o parte din atenția pasionaților de motorsport s-a îndreptat și către Max Verstappen. Agentul olandezului, Raymond Vermuelen, a vorbit despre performanța pilotului de la Red Bull din 2025, fără să ezite să îl “înțepe” pe britanicul de la McLaren. Max […] The post Agentul lui Max Verstappen, “săgeată” către Lando Norris: “Trebuia să devină campion mult mai devreme” appeared first on Antena Sport.
Presa italiană a anunţat “revoluţia” la Inter! Numele care pot părăsi formaţia antrenată de Cristi Chivu # Antena Sport
7 jucători ar putea să o părăsească pe Inter în vară. Lui Akanji îi expiră împrumutul, iar 6 jucători îşi vor încheia contractul cu formaţia antrenată de Cristi Chivu (45 de ani). Portarul titular Yann Sommer (37 de ani) şi al treilea goalkeeper al Interului, Raffaele Di Gennaro (32 de ani) îşi termină contractele în […] The post Presa italiană a anunţat “revoluţia” la Inter! Numele care pot părăsi formaţia antrenată de Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
