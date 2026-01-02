Meme Stoica începe anul cu înțepături la CSA Steaua. Ce listă de dorințe are pentru 2026

08:30

În prezent unul dintre cei mai constanți jucători ai celor de la Alanyaspor, Umit Akdag poate prinde un transfer tare în această iarnă. Fundașul este monitorizat de una dintre forțele Turciei, care a înaintat deja o ofertă pentru el. Este vorba despre Trabzonspor, echipa clasată pe locul al treilea în campionat. Formația care l-a împrumutat […] The post Ofertă pentru Umit Akdag de la o forță din Turcia! Suma solicitată de Alanyaspor appeared first on Antena Sport.