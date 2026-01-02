Andrei Pandele, fost jucător al FCSB, a semnat în Liga 2!

19:00

Roberto Carlos a fost nevoit să fie operat la inimă în ultima zi a anului 2025, iar recent legendarul fundaș brazilian a venit cu un mesaj pe rețelele sociale. Sud-americanul a ținut să infirme anumite zvonuri apărute în presă și să își asigure urmăritorii că este bine și abia așteaptă să revină la treabă. Roberto […]