Schimbare la vârful spionajului militar ucrainean: cine va prelua conducerea?

12:20

Incendiul devastator de la barul Constellation din Crans-Montana a lăsat în urmă victime, printre care Emanuele Galeppini, talentat jucător de golf de 16 ani. În ciuda anunțurilor despre decesul său, unchiul său afirmă că acesta este pe lista persoanelor dispărute. Detalii despre tragedie și un apel al tatălui său. Emanuele Galeppini, un tânăr jucător de … Articolul Tânăr jucător de golf declarat mort în incendiul de la Crans-Montana, unchiul neagă apare prima dată în Main News.