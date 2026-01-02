13:00

Rusia recunoaște oficial că 2,3 milioane de soldați și familiile lor au nevoie de ajutor în urma războiului. În raportul Kremlinului, se subliniază cererile pentru proteze, îngrijiri medicale și suport juridic, evidențiind criza veteranilor cu dizabilități și impactul social al conflictului. Problema amputărilor devine din ce în ce mai gravă. Rusia a înregistrat 2,3 milioane … Articolul Rușii recunosc: 2,3 milioane de soldați și familiile lor au nevoie urgentă de ajutor apare prima dată în Main News.