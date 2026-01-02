Greg Abel: Succesorul lui Warren Buffet și CEO-ul Longeviv al Lumii
2 ianuarie 2026
Greg Abel, noul CEO al Berkshire Hathaway, îl va succeda pe Warren Buffett după peste 60 de ani de leadership. Originar din Canada, Abel a adus inovații în industria energiei și a coordonat companiile non-asigurative ale conglomeratului. Se așteaptă să mențină tradiția și autonomia echipelor, aducând totodată schimbări strategice. Greg Abel, în vârstă de 63
DC United urmărește un nou transfer de la CFR: Mureșan confirmă necesitatea vânzărilor
DC United își propune să achiziționeze mijlocașul Meriton Korenica de la CFR Cluj, după transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureșan, directorul sportiv, a confirmat interesul, subliniind necesitatea clubului de a vinde jucători din cauza dificultăților financiare. Suma vehiculată pentru transfer este de aproximativ 4 milioane de euro. DC United este interesat de transferul mijlocașului Meriton
Atenție! Freezing Rain afectează Oltenia pe 2 ianuarie, creând straturi de gheață periculoase pe carosabile. Acest fenomen meteo face ca aderența să fie aproape inexistentă, sporind riscurile de accident. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să evite deplasările neesențiale și să fie prudenți pe poduri. Atenție, fenomenul Freezing Rain afectează mai multe zone din Oltenia
Ministerul rus al Apărării oferă SUA „controlorul" dronei pentru a-l convinge pe Trump
Ministerul rus al Apărării a predat SUA un controler de drone ucrainean, pretinzând că acesta dă dovezi ale unui atac asupra reședinței lui Vladimir Putin. Rusia susține că incidența a avut loc pe 29 decembrie, în timp ce Ucraina denunță afirmațiile ca fiind false și o manevră pentru a justifica continuarea războiului. Ministerul Apărării din
Un bloc de 16 etaje în construcție s-a prăbușit vineri în Nairobi, capitala Kenyei, lăsând patru persoane blocate sub dărâmături. Echipele de salvare intervin pentru a găsi supraviețuitori. Acest incident subliniază problemele de siguranță în construcțiile din Nairobi, unde blocurile improprii sunt frecvente. Un bloc de 16 etaje s-a prăbușit vineri în Nairobi, Kenya Patru
Marcel Ciolacu a lansat o ironie la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a caracterizat anul 2025 ca fiind „dificil". Pe Instagram, Ciolacu a postat o imagine amuzantă, susținând că „a fost un an greu… dar am reușit". Criticile sale vizează gestionarea deficiențelor economice de către actualul premier. Marcel Ciolacu a ironizat pe Instagram
Cristiano Ronaldo a suferit prima înfrângere în acest sezon de Saudi Pro League, Al-Nassr fiind învinsă cu 3-2 de Al-Ahli. Ivan Toney a marcat două goluri pentru gazde, în timp ce Abduleah Al Amri a adus două reușite pentru Al-Nassr. Echipa lui Ronaldo riscă să piardă prima poziție în clasament. Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo,
165 de locatari din sectorul 3 București au rămas fără gaze naturale, după ce Distrigaz Sud Rețele a întrerupt livrarea din cauza unor defecțiuni la instalația de utilizare. Incidentul a fost cauzat de declanșarea electrovanei de siguranță, obligând compania să sigileze robinetul de branșament. Remedierea va fi realizată de o firmă autorizată. 165 de locatari
Președintele Zelenski anunță în discursul de Anul Nou că Ucraina vrea un acord de pace puternic, fiind gata în proporție de 90%. Războiul trebuie să se termine fără a compromite suveranitatea țării. Principalul obstacol rămâne controlul teritoriilor, iar Zelenski respinge acordurile slabe care ar prelungi conflictul. Președintele Zelenski a confirmat că Ucraina dorește un acord
Elon Musk a pierdut titlul de lider pe piața mașinilor electrice cu Tesla, înregistrând cea mai gravă scădere anuală a vânzărilor din istorie. Compania chineză BYD a depășit Tesla, cucerind piața europeană prin prețuri competitive și tehnologii avansate. Provocările continuă, dar Musk mizează pe roboți și taxiuri autonome pentru viitor. Tesla a înregistrat cea mai
Oltenii, lideri în campionat, au decolat spre Antalya în căutarea titlului dorit de 35 de ani. La reunire nu au fost prezenți toți jucătorii, iar pregătirile pentru restanțele sezonului sunt în plină desfășurare. Află detalii despre noul sezon și obiectivele echipei în articolul complet. Oltenii, lideri în campionat, au decolat spre Antalya pentru pregătiri Reunirea
Jacques Moretti, proprietarul barului „Le Constellation" din Crans-Montana, a declarat că localul a fost inspectat de autorități de trei ori în zece ani. Incendiul devastator din noaptea de Revelion s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți, iar cei doi proprietari au fost audiați ca martori în cadrul anchetei. Incendiul de la barul „Le
Zelenski a anunțat propunerea surpriză pentru generalul Kirilo Budanov de a ocupa funcția de șef al Biroului Președintelui Ucrainei. Această decizie va prioritiza problemele de securitate și dezvoltarea forțelor de apărare. Budanov, cu experiență în domeniu, a condus GUR din 2020 și a fost ținta mai multor tentative de asasinat. Generalul Kirilo Budanov a fost
Seismologii au observat o intensificare a activității seismice la vulcanul Bardarbunga din Islanda, situat sub ghețarul Vatnajökull. Schimbările climatice afectează vulcanii acoperiți de gheață, crescând riscurile de erupții. Studii arată că topirea gheții poate duce la erupții violente, având un impact global semnificativ. Activitatea seismică a vulcanului Bardarbunga din Islanda a crescut, sugerând acumularea de
Emilia Șercan refuză să investigheze doctoratul lui Nicușor Dan, considerând absurdă cererea venit din partea publicului. Jurnalista subliniază competența acestuia, amintind medaliile de aur la Olimpiada Internațională de Matematică și stabilește criteriile pentru analiza tezelor de doctorat. Emilia Șercan refuză să investigeze doctoratul lui Nicușor Dan, considerând cererile absurde Jurnalista subliniază că nu există dovezi
Incendiul tragic de la localul Le Constellation din Crans-Montana a dus la decesul unui tânăr de 17 ani, coleg de club cu nepotul lui Ion Țiriac. Alexander Țiriac a postat un mesaj emoționant pe Instagram, exprimându-și durerea și amintind de fragilitatea vieții. Familia victimei caută liniște în această perioadă dificilă. Incendiul de la localul Le
Descoperă cele mai așteptate clădiri din lume în 2026, incluzând Sagrada Familia din Barcelona, 520 Fifth Avenue din New York și Muzeul Guggenheim din Abu Dhabi. Proiectele arhitecturale remarcabile reflectă inovația și tradiția în design, transformând peisajul urban global. Află mai multe despre aceste capodopere! În 2026 se finalizează clădiri emblematice precum Turnul lui Isus
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Kirilo Budanov noul șef al Cancelariei Prezidențiale, iar Oleg Ivașcenko va conduce serviciile de informații militare. Aceste schimbări vin în contextul concentrării pe securitate și dezvoltarea forțelor de apărare ale Ucrainei, după demisia lui Andrii Iermak. Kirilo Budanov a fost numit șef al Cancelariei Prezidențiale de către Volodimir
SpaceX va reconfigura constelația de sateliți Starlink, coborând orbita a peste 4.400 de sateliți până în 2026. Această decizie vine în urma unei declarații din China, care a evidențiat riscurile de siguranță asociate cu proiectul. Noua orbită va reduce riscurile de coliziune și va îmbunătăți siguranța spațială. SpaceX va muta 4.400 de sateliți Starlink pe
Genoa a decis să-l demită pe Marco Ottolini, iar acesta va prelua funcția de director sportiv la Juventus începând cu 1 ianuarie 2026. Această numire marchează revenirea lui Ottolini la clubul torinez, unde a activat între 2018-2022. Relația sa cu Radu Drăgușin ar putea aduce beneficii pentru jucătorul român. Dan Șucu a demis antrenorul Marco
Traficul este blocat pe DN 67C, între Novaci și Rânca, iar condițiile meteo dificile, cu ninsori puternice, îngreunează circulația și pe DN 7 – Valea Oltului. Utilajele de deszăpezire se confruntă cu aglomerația, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să adapteze viteza la condițiile meteo. Trafic blocat pe DN 67C între Novaci
Ludovic Orban critică indirect stilul politic al lui George Simion, afirmând că acesta s-a remarcat doar prin instigarea huiduielilor. Orban subliniază că implicarea în politică a unui fost șef de galerie ar trebui să vină cu un comportament demn și constructiv, nu cu scandaluri și agresivitate. Ludovic Orban critică indirect pe George Simion, afirmând că
Industria auto anual aduce concepte atrăgătoare, iar Dacia se evidențiază în 2025 cu modelul Hipster. Acesta a generat discuții intense, transformându-se într-un subiect de interes global. Descoperă cum inovațiile auto mențin atenția investitorilor și pasionaților de mașini în acest articol dedicat conceptelor de top. Industria auto lansează anual concepte și prototipuri pentru a atrage clienți
Rusia lansează recrutare obligatorie și mobilizare de rezerviști pe tot parcursul anului

Incident șocant la Palatul Imperial din Tokyo: un tânăr de 20 de ani s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Naruhito în timpul ceremoniei de Anul Nou. Cu țipete, acesta a sărit peste bariera de protecție, fiind imediat imobilizat de poliție. Incidentul a stârnit controverse în presa japoneză și pe rețelele sociale. Un tânăr de 20 … Articolul Incident șocant la Palatul Imperial din Tokyo: dezbrăcare în fața împăratului apare prima dată în Main News.
Șuier, renumitul câine polițist din România, a murit subit la vârsta de 10 ani, la aproape un an de la pensie. Simbol al luptei antidrog, Șuier a servit cu devotament timp de șapte ani. Centrul Chinologic Sibiu și Poliția Română nu au oferit detalii despre cauza decesului, lăsând comunitatea îngrijorată. Câinele polițist Șuier, simbol al … Articolul Șuier, celebra ființă canină din Poliție, a murit subit la un an de la „pensie” apare prima dată în Main News.
Rușii, prin șeful GRU, Igor Kostiukov, au prezentat Statelor Unite un controler de navigație de pe o dronă ucraineană, afirmând că aceasta viza reședința lui Putin. Kostiukov a spus că informațiile sunt clare, însă Trump a rămas sceptic. Acuzațiile Rusiei au apărut după ceremonia de întâlnire cu Zelenski. Șeful GRU, Igor Kostiukov, a prezentat un … Articolul Șeful GRU, la Trump: Putin nu l-a mințit! apare prima dată în Main News.
Marin Dan, fost handbalist român, reminiscențează despre dezamăgirea de la Jocurile Olimpice din 1972, unde România a obținut doar bronzul, în ciuda promisiunilor de aur făcute lui Nicolae Ceaușescu. Eșecul a generat nemulțumiri profunde, iar presiunea politică a influențat sportul românesc în acea perioadă. Marin Dan, fost handbalist român, rememorează Jocurile Olimpice de la München … Articolul Impactul handbalului românesc asupra lui Ceaușescu: Aurul din ’72 ratat apare prima dată în Main News.
Salata de boeuf, un preparat tradițional românesc, este perisabilă din cauza maionezei. Păstreaz-o în frigider maximum 3 zile, la 3-4 grade Celsius. Dacă observi zeamă sau o crustă de maioneză, nu o consumi. Adaugă condimente pentru o durabilitate mai bună. Nu o congela, gustul se va altera. Salata de boeuf se păstrează în frigider maximum … Articolul Cât timp poți păstra salata Boeuf în frigider după Revelion? apare prima dată în Main News.
Liderii iranieni avertizează asupra amenințărilor lui Donald Trump, subliniind că orice intervenție americană ar destabiliza regiunea. Ali Larijani îndeamnă la prudență și subliniază necesitatea de a proteja soldații. Protestele din Iran se intensifică, iar situația economică rămâne critică. Ali Larijani, consilier al liderului suprem iranian, avertizează pe Donald Trump să fie prudent în privința unei … Articolul Iranul avertizează: Liderii răspund amenințărilor lui Trump privind soldații apare prima dată în Main News.
Dmitri Kuleba, fostul șef al diplomației ucrainene, estimează că șansele ca războiul dintre Rusia și Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero. Potrivit lui, un armistițiu până la sfârșitul iernii este imposibil, iar finalul conflictului depinde de acceptarea de către Putin a imposibilității de a recuceri Ucraina. Dmitro Kuleba, fost ministru de externe al … Articolul Dmitri Kuleba: Războiul nu se va încheia până în 2026, șanse „zero” apare prima dată în Main News.
Marcel Ciolacu l-a ironizat pe Ilie Bolojan pe Instagram după ce acesta a declarat 2025 drept un an „dificil”. În postarea sa, Ciolacu a folosit o imagine cu un cocoș jumulit, însoțită de un mesaj umoristic. Criticile lui Ciolacu au fost legate de gestionarea deficiențelor economice de către actualul premier. Marcel Ciolacu l-a ironizat pe … Articolul Marcel Ciolacu îl ironizează pe Ilie Bolojan după comentariul despre 2025 apare prima dată în Main News.
Alexandru Dedu, fost președinte al Federației Române de Handbal, își anunță candidatura pentru un nou mandat în urma alegerilor de anul acesta. Dedu subliniază importanța experienței sale în administrarea sportului și dorința de a contribui la revigorarea handbalului românesc. Cele mai importante motive ale candidaturii sale includ dedicarea față de sport și dorința de a … Articolul Alexandru Dedu își propune revenirea la conducerea handbalului românesc apare prima dată în Main News.
Bulgaria a devenit pe 1 ianuarie 2026 al 21-lea stat din zona euro, dar trecerea la noua monedă a creat confuzie. Comercianții nu sunt pregătiți, iar cetățenii întâmpină dificultăți în a primi rest în euro. Prețurile alimentelor cresc, iar nemulțumirile sociale se amplifică. Descoperă provocările acestei tranziții. Bulgaria a adoptat oficial euro pe 1 ianuarie … Articolul Nebunie financiară: lipsă de euro pentru restul plăților apare prima dată în Main News.
Generalul american Ben Hodges afirmă că Rusia nu poate susține războiul din Ucraina mai mult de sfârșitul lui 2026. El critică strategia de negociere a lui Donald Trump și subliniază că Ucraina nu va ceda teritorii. Hodges avertizează că economiile și sprijinul Occidentului sunt esențiale pentru victoria Ucrainei. Generalul american Ben Hodges afirmă că Rusia … Articolul Rusia nu poate susține războiul din Ucraina după 2026, afirmă un general american apare prima dată în Main News.
Volodimir Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov noul șef de stat major, în urma unei remanieri majore în Ucraina. Budanov, lider al serviciilor de informații militare, devine o figură influentă pe scena politică, având potențialul de a rivaliza cu Zelenski în viitoare alegeri. Schimbările de conducere reflectă un focus crescut pe securitate. Volodimir Zelenski l-a … Articolul Zelenski l-a numit pe Budanov noul șef de stat major al Ucrainei apare prima dată în Main News.
Descoperirea unui rug funerar vechi de 9.500 de ani în Malawi oferă perspective impresionante asupra ritualurilor străvechi ale vânătorilor-culegători. Rămășițele unei femei sugerează practici funerare complexe, subliniind rolurile sociale avansate și credințele elaborate ale acestor comunități. Descoperirea unui rug funerar de 9.500 de ani în Malawi oferă informații noi despre comunitățile antice de vânători-culegători Rugul … Articolul Descoperire rară: perspective noi asupra ritualurilor străvechi și rolurilor sociale apare prima dată în Main News.
Un tânăr moldovean de 25 de ani a fost găsit mort pe un câmp din provincia Veneția, Italia, cu o rană la tâmplă. Autoritățile italiene investighează cazul, iar ipoteza unui omor nu este exclusă. Angajamentele de anchetă includ analiza camerelor de supraveghere și audieri locale. Tânărul moldovean de 25 de ani a fost găsit mort … Articolul Tânăr moldovean descoperit împușcat pe un câmp din Italia apare prima dată în Main News.
Dinamo București l-a transferat pe Valentin Țicu, fostul căpitan al Petrolului Ploiești, pe un contract pe trei sezoane. Apărătorul de bandă stângă a semnat ca jucător liber de contract după ce a reziliat înțelegerea cu Petrolul. Dinamo ocupă locul 4 în Superligă, la două puncte distanță de lider. Dinamo București l-a transferat pe Valentin Țicu, … Articolul Dinamo a preluat fundașul de la Petrolul, semnând pe trei sezoane apare prima dată în Main News.
Averea germanilor a atins un record istoric, depășind 10.000 de miliarde de euro în 2025. Rata de economisire a fost de 10,4% din venitul disponibil, iar Bursa a continuat să crească, influențând pozitiv economiile. Totuși, distribuția averii este dezechilibrată, concentrându-se pe cei bogați. Averea privată a germanilor a depășit 10.000 de miliarde de euro în … Articolul Averea germanilor atinge record: economii private depășesc 10.000 miliarde euro apare prima dată în Main News.
Vladimir Putin a declarat că Rusia va câștiga în Ucraina, în timpul discursului său de Anul Nou. Cu un mesaj dedicat soldaților și comandanților din Ucraina, liderul rus a subliniat sprijinul națiunii și angajamentul față de victorie. Discursul a fost difuzat în întreaga Rusie, accentuând tradiția anuală. Vladimir Putin a declarat că Rusia va câștiga … Articolul Putin: Rusia va învinge în Ucraina, mesaj în discursul de Anul Nou apare prima dată în Main News.
Un nou mandat de arestare a fost emis împotriva fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de „ajutor acordat inamicului” și de instaurarea legii marțiale. Detenția sa se prelungește cu maximum șase luni, iar procurorii cer 10 ani de închisoare pentru diverse acuzații. Verdictul va fi anunțat pe 16 ianuarie. Un tribunal sud-coreean a emis … Articolul Mandat de arestare pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol apare prima dată în Main News.
Maia Sandu a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției UE, exprimând speranță și încredere pentru viitor. Aceasta a adus mulțumiri Danemarcei pentru leadershipul din ultimele luni. Cipru va conduce reuniuni ministeriale și va aborda subiecte importante precum sprijinul pentru Ucraina și migrația. Maia Sandu a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției Uniunii Europene Privind cu speranță și … Articolul Maia Sandu salută Ciprul în Președinția UE: speranțe pentru viitor apare prima dată în Main News.
Victor Ponta a reacționat vehement după tragedia din Elveția, exprimându-și condoleanțele pentru victimele incendiului din Crans Montana. El subliniază că nimeni nu ar trebui să capitalizeze politic pe seama acestei tragedii. 47 de persoane au murit, iar peste 100 au fost rănite, majoritatea fiind tineri. Victor Ponta a reacționat vehement după incendiul din Elveția, exprimând … Articolul Victor Ponta: Niciun politician nu va folosi tragedia din Elveția în scopuri politice apare prima dată în Main News.
Simona Halep a sărbătorit Revelionul 2026 la Dubai, admirând spectaculosul show de lumini de pe Burj Khalifa. La 34 de ani, fosta campioană de tenis, retrasă în 2025, a descris momentul drept impresionant. A ales Dubaiul pentru stabilitate și liniște, beneficiind de luxul oferit de orașul său de adopție. Simona Halep a petrecut Revelionul 2026 … Articolul Simona Halep uimită de spectacolele de la Burj Khalifa în noaptea de Revelion apare prima dată în Main News.
Un român este dispărut după incendiul devastator de la restaurantul din Crans-Montana, Elveția, unde zeci de persoane au murit și sute au fost rănite în noaptea de Revelion. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) colaborează cu familia acestuia pentru a oferi asistența necesară. Detalii actualizate urmează. Ministerul Afacerilor Externe confirmă dispariția unui român în urma incendiului dintr-un … Articolul Român dat dispărut în Elveția după tragedie, MAE verifică situația apare prima dată în Main News.
Inginerii de la Universitatea din Pennsylvania și Universitatea din Michigan au creat cel mai mic robot programabil din lume, măsurând doar 200 pe 300 de micrometri. Acest microrobot inovator poate percepe mediul și se deplasează autonom în lichide, deschizând noi perspective în robotică și tehnologie. Cel mai mic robot programabil din lume, măsurând 200×300 micrometri, … Articolul Un robot mai mic decât un grăunte de sare revoluționează robotică apare prima dată în Main News.
Bursele din Europa au avut un început de an spectaculos în 2026, atingând noi maxime istorice. Indicele pan-european STOXX 600 a crescut cu 0,6%, ajungând aproape de 600 de puncte, susținut de sectorul apărării. În ciuda datelor economice slabe, investitorii sunt optimiști, continuând să plaseze bani în piață. Prețurile acțiunilor europene au atins noi maxime … Articolul Bursele europene ating noi maxime istorice la începutul anului apare prima dată în Main News.
Forțele ruse au cucerit sub 1% din teritoriul Ucrainei în 2025, cu 4.336 km² ocupat, conform raportului DeepState. Regiunea Donețk a înregistrat cea mai mare creștere, iar Rusia controlează acum 19% din Ucraina. Pierderile rușilor au fost masive, cu peste 418.000 de soldați uciși sau răniți anul acesta. Forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri … Articolul Rușii au cucerit sub 1% din Ucraina în 2025: conflict în șapte regiuni apare prima dată în Main News.
Descoperă lista celor mai grave incendii din cluburi din ultimele 50 de ani, inclusiv tragediile recente din Elveția și România. Află poveștile din spatele acestor evenimente devastatoare, care au dus la pierderi umane și au schimbat standardele de siguranță în întreaga lume. Incendiul din 2023 din Elveția a ucis peste 40 de persoane în timpul … Articolul Cele mai grave incendii din cluburi: tragedii cu sute de victime în 50 de ani apare prima dată în Main News.
