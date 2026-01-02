Greg Abel: Succesorul lui Warren Buffet și CEO-ul Longeviv al Lumii

15:10

Inginerii de la Universitatea din Pennsylvania și Universitatea din Michigan au creat cel mai mic robot programabil din lume, măsurând doar 200 pe 300 de micrometri. Acest microrobot inovator poate percepe mediul și se deplasează autonom în lichide, deschizând noi perspective în robotică și tehnologie. Cel mai mic robot programabil din lume, măsurând 200×300 micrometri, …