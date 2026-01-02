Iranul negociază vânzarea armamentului avansat pentru criptomonede

16:20

Dinamo București l-a transferat pe Valentin Țicu, fostul căpitan al Petrolului Ploiești, pe un contract pe trei sezoane. Apărătorul de bandă stângă a semnat ca jucător liber de contract după ce a reziliat înțelegerea cu Petrolul. Dinamo ocupă locul 4 în Superligă, la două puncte distanță de lider. Dinamo București l-a transferat pe Valentin Țicu, … Articolul Dinamo a preluat fundașul de la Petrolul, semnând pe trei sezoane apare prima dată în Main News.