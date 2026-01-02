Ucraina: Putin pregătește atac fals în Rusia pentru a bloca negocierile de pace

15:30

Victor Ponta a reacționat vehement după tragedia din Elveția, exprimându-și condoleanțele pentru victimele incendiului din Crans Montana. El subliniază că nimeni nu ar trebui să capitalizeze politic pe seama acestei tragedii. 47 de persoane au murit, iar peste 100 au fost rănite, majoritatea fiind tineri. Victor Ponta a reacționat vehement după incendiul din Elveția, exprimând