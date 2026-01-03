Corupții Capitalei (III) | „Diamantul” de la 1. Daniel Tudorache a scăpat de închisoare, deși omul care i-a intermediat mita stă în pușcărie 9 ani

18:10

Bilanț la final de West Side Christmas Market. Peste un milion de vizitatori au călcat pragul târgului din Sectorul 6 în cele 31 de zile de activitate, potrivit estimărilor din comunicatul de presă al Primăriei Sectorului 6 (PS6). „În cele 31 de zile, am numărat sute de ore de colinde, peste 20 de concerte live, […] The post Bilanț la final de West Side Christmas Market. Peste un milion de vizitatori au călcat pragul târgului din Sectorul 6 appeared first on Buletin de București.