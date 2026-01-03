Marius Șumudică a plecat în Arabia Saudită. Cu ce echipă a bătut palma. Românul, faţă în faţă cu Cristiano Ronaldo

13:20

Lamine Yamal, vedeta FC Barcelona, nu s-a antrenat joi, cu două zile înainte de primul meci al anului 2026 împotriva Espanol Barcelona, în La Liga. O altă sesiune este programată pentru vineri şi va determina dacă va fi apt pentru meciul de sâmbătă. Joi, atacantul nu a participat la antrenamentul programat la ora 18:00, cu […]