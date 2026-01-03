Loți Bölöni, anunţ surpriză. Ar vrea să antreneze pe Dinamo: “De ce nu?!”
Antena Sport, 3 ianuarie 2026 14:00
FCSB sau Rapid s-au luptat ani la rând să-l pună antrenor pe Loți Bölöni, dar tehnicianul face un anunţ surprizător. Echipa cu care ar vrea să semneze şi să joace în competiţii europene este Dinamo! “Eu, Loți Bölöni, dacă mă întorc acasă, vreau să fac ceva deosebit. Acest lucru deosebit ar însemna o poziționare de […] The post Loți Bölöni, anunţ surpriză. Ar vrea să antreneze pe Dinamo: “De ce nu?!” appeared first on Antena Sport.
Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! # Antena Sport
Dinamo forţează transferul atacantului român Vladislav Blănuţă (23 de ani), cumpărat de Dinamo Kiev de la FCU Craiova pentru 2 milioane de euro. Blănuţă, cotat în prezent la 1.5 milioane de euro, a jucat numai 6 meciuri în campionatul Ucrainei, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A înscris însă un gol în cele 3 meciuri […] The post Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
Joao Cancelo (31 de ani), starul pentru care insistă antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a decis să aştepte un împrumut la Barcelona. Cancelo, care s-a certat cu fostul antrenor al lui Inter, Simone Inzaghi (49 de ani), va fi împrumutat fie la Barca, fie la Inter. El o preferă pe […] The post Decizia luată de starul dorit cu insistenţă de Cristi Chivu la Inter! appeared first on Antena Sport.
Gruparea ”alb-vișinie” s-a reunit astăzi, 3 ianuarie, și pleacă în cantonament, în Antalya, unde va sta până pe 12 ianuarie. Din lotul lui Costel Gâlcă pentru această deplasare lipseşte Franz Stolz. După ce a apărat foarte puţin în acest sezon, ca urmare a faptului că Marian Aioani şi-a recuperat postul de titular, Franz Stolz a […] The post A decis să plece de la Rapid cu destinaţia Italia! Primul nume care părăseşte echipa appeared first on Antena Sport.
Marius Şumudică a ales o destinaţie surpriză! După 7 luni de pauză, tehnicianul a plecat în Arabia Saudită unde a ajuns la un acord cu Al-Okhdood, formaţie care este acum pe ultimul loc în clasament. Marius Şumudică va semna un contract valabil până în vară, cu drept de prelungire pe încă un an, anunţă Fanatik.ro. […] The post Salariul pe care Marius Şumudică îl va avea în Arabia Saudită appeared first on Antena Sport.
Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal de la Brisbane! Românca a revenit de la 0-1 la seturi # Antena Sport
Gabriela Ruse, locul 88 WTA, s-a calificat, sâmbătă, pe tabloul principal la turneul de categorie WTA 500 de la Brisbane, cu premii de 1,6 milioane de dolari. Ruse, favorită 6 în calificări, a trecut în ultimul tur al calificărilor de turcoaica Zeynep Sonmez, locul 112 WTA şi cap de serie 11, scor 3-6, 6-4, 6-0. […] The post Gabriela Ruse s-a calificat pe tabloul principal de la Brisbane! Românca a revenit de la 0-1 la seturi appeared first on Antena Sport.
FC Voluntari a anunţat că a ajuns la un acord cu Lovro Cvek, fost campion al României cu CFR, în sezonul 2021/2022. În tricoul CFR-ului a bifat 77 de meciuri şi a marcat de 3 ori. Mijlocaş defensiv de origine croată a evoluat ultima dată în ţara natală, la Sibenik. “Bine ai venit, Lovro Cvek! […] The post Fost campion cu CFR, transferat de FC Voluntari appeared first on Antena Sport.
Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” # Antena Sport
Daniel Paraschiv nu a fost şi pe lista de transferuri a FCSB. Asta spune Meme Stoica despre noua achiziţie a Rapidului. Managerul din Ghencea a făcut şi o dezvăluure despre agentul lui Paraschiv, care ar fi insistat să-l transfere la FCSB. ”Daniel Paraschiv nu a fost niciodată pe lista noastră. Nu ne-a interesat niciodată. Nici […] The post Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” appeared first on Antena Sport.
Afacerile cu care Victor Piţurcă a avut succes şi care l-au făcut să ia o decizie radicală! Ce avere uriaşă are # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) nu mai antrenează de 6 ani! La începutul lui ianuarie 2020 fostul selecţioner al României lua decizia de a se despărţi de Universitatea Craiova, echipă patronată de Mihai Rotaru. Victor Piţurcă s-a implicat în afacerile imobiliare în ultimii ani, alături de copiii săi, Alex Piţurcă şi Claudia Naboiu şi de […] The post Afacerile cu care Victor Piţurcă a avut succes şi care l-au făcut să ia o decizie radicală! Ce avere uriaşă are appeared first on Antena Sport.
Luka Doncic şi LeBron James au făcut show şi i-au adus victoria lui Lakers! Rezultate din NBA # Antena Sport
Starurile Luka Doncic şi LeBron James au ajutat echipa Los Angeles Lakers să învingă pe propriul parchet, cu scorul de 128-121, formaţia Memphis Grizzlies, vineri seara, în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). Doncic a încheiat meciul de la Crypto.com Arena cu un total de 34 puncte, 6 recuperări şi 8 assist-uri, în timp ce […] The post Luka Doncic şi LeBron James au făcut show şi i-au adus victoria lui Lakers! Rezultate din NBA appeared first on Antena Sport.
Depășită de Sabalenka și Swiatek, Simona Halep a ieșit de pe podiumul celor mai bine plătite tenismene din istorie. O nouă generație a circuitului adună, acum, milioane în conturi. Simona Halep nu mai este pe podiumul celor mai bine plătite jucătoare din istoria tenisului feminin. La începutul acestui an, românca a coborât pe poziția a […] The post Simona Halep coboară pe locul 5 în topul câștigurilor all-time din tenisul feminin appeared first on Antena Sport.
Surpriză uriaşă în NHL! New York Rangers a “spulberat-o” pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers! # Antena Sport
New York Rangers a învins-o cu 5-1 pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers, în Clasicul Iernii din NHL. Meciul a fost în direct în AntenaPLAY. Mika Zibanejad (32 de ani) a reuşit un hattrick, contribuind la toate cele 5 goluri pe care New York Rangers le-a înscris în meciul cu Florida Panthers. New York […] The post Surpriză uriaşă în NHL! New York Rangers a “spulberat-o” pe campioana ultimelor două sezoane, Florida Panthers! appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic, anunţ despre transferuri la plecarea în Antalya! Ce a spus despre varianta Vătăjelu la Dinamo # Antena Sport
Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a vorbit despre alte transferuri la Dinamo, după ce “câinii” l-au prezentat oficial pe Valentin Ţicu (25 de ani). Bogdan Vătăjelu (32 de ani) şi-a încheiat contractul cu Aktobe şi s-a vorbit despre o posibilă venire a lui la Dinamo. Kopic a transmis că i […] The post Zeljko Kopic, anunţ despre transferuri la plecarea în Antalya! Ce a spus despre varianta Vătăjelu la Dinamo appeared first on Antena Sport.
Israeliano-românul Eissat a plecat în cantonament, cu Dinamo. Ce anunţ a făcut clubul despre transferul lui # Antena Sport
În lotul deplasat de Dinamo în Turcia apare şi un nume surpriză. Cel al lui Leam Eissat, care este fratele mai mic al internaționalului român, Lisav Eissat. Leam are 18 ani, evoluează pe postul de extremă la Maccabi Haifa U19 și va fi testat în următoarea perioadă de Kopic. Andrei Nicolescu anunţa încă din noiembrie […] The post Israeliano-românul Eissat a plecat în cantonament, cu Dinamo. Ce anunţ a făcut clubul despre transferul lui appeared first on Antena Sport.
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. Care este starea lui de sănătate la 12 ani de la accidentul grav de schi # Antena Sport
Septuplul campion mondial la Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, împlineşte, sâmbătă, 57 de ani. Michael Schumacher s-a născut la 3 ianuarie 1969, în localitatea Hurth, situată în vestul Germaniei, în landul Nordrhein-Westfalen. El a debutat în Formula 1 la vârsta de 22 de ani, la volanul […] The post Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. Care este starea lui de sănătate la 12 ani de la accidentul grav de schi appeared first on Antena Sport.
Primele imagini cu ultimul transfer de la Dinamo. “Câinii” au plecat în catonamentul din Antalya # Antena Sport
Lotul lui Dinamo a plecat din această dimineaţă spre Antalya, pentru cantonamentul de iarnă. Dinamoviștii s-au prezentat la ora 08:00 în aeroport în frunte cu tehnicianul Zeljko Kopic. Singurul absent din delegația roș-albă fiind goalkeeper-ul Devis Epassy, în continuare la Cupa Africii. Valentin Țicu, singurul transfer de până acum, a fost şi el printre cei […] The post Primele imagini cu ultimul transfer de la Dinamo. “Câinii” au plecat în catonamentul din Antalya appeared first on Antena Sport.
“Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon” Mihai Stoica, anunţ despre viitorul lui Denis Alibec! # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre situaţia lui Denis Alibec. Stoica a dezvăluit că a avut o discuţie cu Alibec în urma căreia rămăsese că atacantul îşi găseşte o echipă în această iarnă. Nu s-a întâmplat acest lucru, aşa că Alibec va merge cu FCSB […] The post “Nu l-a dus mintea să-mi dea un telefon” Mihai Stoica, anunţ despre viitorul lui Denis Alibec! appeared first on Antena Sport.
Marius Șumudică a plecat în Arabia Saudită. Cu ce echipă a bătut palma. Românul, faţă în faţă cu Cristiano Ronaldo # Antena Sport
Marius Şumudică a ales o destinaţie surpriză! După 7 luni de pauză, tehnicianul a plecat în Arabia Saudită unde a ajuns la un acord cu Al-Okhdood, formaţie care este acum pe ultimul loc în clasament. Marius Şumudică va semna un contract valabil până în vară, cu drept de prelungire pe încă un an, anunţă Fanatik.ro. […] The post Marius Șumudică a plecat în Arabia Saudită. Cu ce echipă a bătut palma. Românul, faţă în faţă cu Cristiano Ronaldo appeared first on Antena Sport.
Simoha Halep s-a retras din tenis, dar a intrat în lumea afacerilor. Într-o celebră staţiune din România, românca a cumpărat un hotel, iar investiţia se ridică la 2,5 milioane de euro! Simona Halep și-a investit o bună parte din averea pe care a câștigat-o din tenis în imobiliare, iar printre altele, sportiva din Constanța deține […] The post Staţiunea din România unde Simoa Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
Denis Alibec, sfătuit de un fost internaţional român să plece de la campioană: “S-a pripit când a ales FCSB” # Antena Sport
Marius Niculae (44 de ani) consideră că Denis Alibec, care va împlini 35 de ani pe 5 ianuarie, a făcut o greşeală atunci când s-a întors la FCSB. Niculae a subliniat că şi precedenta experienţă a lui Alibec la echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani) a fost una neplăcută pentru atacant. Marius Niculae […] The post Denis Alibec, sfătuit de un fost internaţional român să plece de la campioană: “S-a pripit când a ales FCSB” appeared first on Antena Sport.
Rapid se pregăteşte să dea o lovitură financiară cu Alex Dobre. Jucătorul este foarte aproape de un transfer în Olanda, la Utrecht. Potrivit Transferfeed, Utrecht vrea să-l transfere pe Alex Dobre în această iarnă. În acest sens, reprezentanți ai clubului olandez l-au urmărit din tribunele Arenei Naționale pe jucător la derby-ul cu Rapid, ultimul meci […] The post Alex Dobre, transfer în Olanda! Ce club a început negocierile cu Rapid appeared first on Antena Sport.
Tony Strata a intrat la Guimaraes şi a fost imediat decisiv, pasând la un gol de senzaţie! Nota românului # Antena Sport
Tony Strata (21 de ani) a intrat în minutul 67 al meciului Guimaraes – Nacional 2-1 şi şi-a făcut imediat simţită prezenţa. Românul l-a înlocuit pe Miguel Maga. Guimaraes – Nacional 2-1 a fost în direct vineri seară, de la 22:45, în AntenaPLAY. În minutul 70, Tony Strata i-a pasat lui Noah Saviolo, care a […] The post Tony Strata a intrat la Guimaraes şi a fost imediat decisiv, pasând la un gol de senzaţie! Nota românului appeared first on Antena Sport.
Rapid a bătut palma cu Daniel Paraschiv și vine la Rapid. Acţionarul minoritar al celor din Giuleşti, Victor Angelescu, a oferit detalii despre viitorul transfer. Fără să dea nume, acesta a lăsat de înţeles că mutarea va fi oficializată în câteva zile. “Nu pot să confirm sau să infirm nimic. Când o să avem vreun […] The post Victor Angelescu confirmă primul transfer al Rapidului: “Suntem aproape înţeleşi” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu și Inter, “detronați” de rivala AC Milan. “Rossonerrii”, victorie la limită la Cagliari # Antena Sport
AC Milan a învins-o vineri seara în deplasare cu scorul de 1-0 pe Cagliari, într-un meci din etapa a 18-a din Serie A. Cu această victorie, echipa lui Massimiliano Allegri trece, momentan, pe prima poziţie în clasament, peste Interul lui Cristi Chivu. AC Milan, lider provizoriu în Serie A După o primă repriză echilibrată, “rossonerrii” […] The post Cristi Chivu și Inter, “detronați” de rivala AC Milan. “Rossonerrii”, victorie la limită la Cagliari appeared first on Antena Sport.
Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a anunțat că revine în fotbal. Fără să dea prea multe detalii sau la ce club se va duce, fostul component al Generației de Aur spune că se va implica într-un proiect care să ajute juniorii să treacă la echipele de seniori. ”Trecerea este importantă. Ăsta e un subiect pe care o să-l […] The post Ilie Dumitrescu revine în fotbal: “Intru într-un proiect de genul ăsta!” Ce rol va avea appeared first on Antena Sport.
“Varga a vrut mai mult”. Ilie Dumitrescu a dat verdictul după transferul lui Louis Munteanu # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a vorbit în cadrul unei emisiuni despre Louis Munteanu, care va pleca în această iarnă de la CFR Cluj la DC United. Fostul component al Generației de Aur este de părere că mutarea respectivă nu este un pas înapoi pentru atacant în ceea ce privește aportul său la națională, chiar dacă va evolua […] The post “Varga a vrut mai mult”. Ilie Dumitrescu a dat verdictul după transferul lui Louis Munteanu appeared first on Antena Sport.
Gabi Balint, dezvăluire în premieră despre finala dintre Steaua și Barcelona: “A fost prima oară în viața mea” # Antena Sport
Gabi Balint, fostul mare jucător al Stelei, a venit cu o dezvăluire fabuloasă la 40 de ani și jumătate distanță de la momentul în care roș-albaștrii au cucerit Cupa Campionilor Europeni contra Barcelonei. Atacantul a mărturisit că înainte de finala de la Sevilla, el nu mai executase niciun penalty într-un meci oficial. Steaua scria istorie […] The post Gabi Balint, dezvăluire în premieră despre finala dintre Steaua și Barcelona: “A fost prima oară în viața mea” appeared first on Antena Sport.
DC United vrea să transfere un alt jucător al CFR-ului! Iuliu Mureșan: “Mai avem nevoie să vindem” # Antena Sport
Meriton Korenica (29 de ani), unul dintre jucătorii importanți ai CFR Cluj, a intrat pe lista de transferuri a celor de la DC United. Formația din MLS l-a achiziționat recent pe Louis Munteanu (23 de ani) și mai vrea să mai facă o achiziție tot de la formația ardeleană. Deși, în acest moment, nu există […] The post DC United vrea să transfere un alt jucător al CFR-ului! Iuliu Mureșan: “Mai avem nevoie să vindem” appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj, la un pas să piardă licența UEFA! Iuliu Mureșan: „Dacă nu vom face anumite plăți până pe 15 ianuarie…” # Antena Sport
CFR Cluj are acum bani după ce Louis Munteanu a fost vândut, dar situația clubului rămâne complicată. Gruparea ardeleană are datorii față de salariile jucătorilor și există un termen până pe 15 ianuarie să fie lichidate, în caz contra clubul riscă excluderea din competițiile europene. Iuliu Mureșan a confirmat situația critică în care a ajuns […] The post CFR Cluj, la un pas să piardă licența UEFA! Iuliu Mureșan: „Dacă nu vom face anumite plăți până pe 15 ianuarie…” appeared first on Antena Sport.
Povestea prieteniei dintre Donald Trump și Ilie Năstase: “A dansat la nunta lui până la 6 dimineața” # Antena Sport
Puțină lume știe, dar pe Ilie Năstase îl leagă o prietenie de mai bine de 30 de ani cu Donald Trump. Mai mult, actualul președinte al Americii s-a aflat printre invitații de la nunta fostului mare tenismen cu Alexandra King. Donald Trump a petrecut toată noaptea la nunta lui Ilie Năstase. Povestea acelei nopți a […] The post Povestea prieteniei dintre Donald Trump și Ilie Năstase: “A dansat la nunta lui până la 6 dimineața” appeared first on Antena Sport.
Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui “CR7”, oprită # Antena Sport
Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, a suferit prima înfrângere din acest sezon de Saudi Pro League. Formația superstarului lusitan a fost învinsă în deplasare de Al-Ahli, alt club de top din Golf. Al-Nassr, lider în campionat fără eșec până la această partidă, a cedat cu scorul de 3-2 în confruntarea cu echipa pentru care joacă […] The post Cristiano Ronaldo, prima înfrângere în campionat în acest sezon cu Al-Nassr. Seria de goluri a lui “CR7”, oprită appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Țin ritmul în echipă appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj cunoaște schimbări importante de lot în această iarnă. Astfel, un alt jucător a părăsit echipa. Este vorba de Kurt Zouma. Potrivit lui Daniel Stanciu, Kurt Zouma a semnat rezilierea contractului cu gruparea ardelenană. ”Da, am înțeles că a reziliat. Avea un salariu foarte mare”, a declarat Daniel Stanciu, pentru Digi Sport. Fundașul Kurt […] The post Continuă plecările de la CFR Cluj. Kurt Zouma și-a reziliat contractul! appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Primii în campionat, primii și la reunire. Oltenii au decolat spre Antalya # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Primii în campionat, primii și la reunire. Oltenii au decolat spre Antalya appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Patrice Cărăușan a spus “stop” carierei de medic și vrea să câștige Survivor # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Patrice Cărăușan a spus “stop” carierei de medic și vrea să câștige Survivor appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Nimic nu bate gustul de acasă appeared first on Antena Sport.
Arabii au sunat să-l transfere pe Mario Tudose. Ce a decis FC Argeș: “Va pleca într-un campionat puternic” # Antena Sport
Mario Tudose se bucură de oferte în perioada de iarnă. Dinamo și FCSB se bat pentru semnătura lui, iar pe adresa clubului a venit și o ofertă din Zona Golfului. Daniel Stanciu spune că nu se pune problema ca fundașul să ajungă în acea zonă, ba mai mult refuză plecarea lui la grupări din România. […] The post Arabii au sunat să-l transfere pe Mario Tudose. Ce a decis FC Argeș: “Va pleca într-un campionat puternic” appeared first on Antena Sport.
CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA # Antena Sport
CFR Cluj a rămas fără unul dintre cei mai buni jucători din lot după ce clubul s-a înțeles cu DC United pentru transferul lui Louis Munteanu. Echipa din Gruia s-a mișcat repede pe piața transferurilor, iar conducerea a confirmat că s-a înțeles cu înlocuitorul fostului golgheter din Liga 1. CFR va semna cu suedezul Alibek […] The post CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA appeared first on Antena Sport.
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” # Antena Sport
Prima victimă identificată în urma incendiului produs la localul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, este un tânăr de 17 ani, coleg de club cu nepotul lui Ion Țiriac. Federația Italiană de Golf a anunțat oficial decesul adolescentului, care se afla în local în noaptea de Revelion, atunci când a izbucnit tragicul incendiu. Anunțul a fost […] The post Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!” appeared first on Antena Sport.
“Nu e plăcut să joci cu 50-100 de spectatori”. Echipa abia așteaptă să vină pe cel mai nou stadion din România # Antena Sport
Andrei Prepeliță, antrenorul celor de la Unirea Slobozia, a oferit mai multe declarații la reunirea lotului formației sale. Tehnicianul de 40 de ani a vorbit printre altele și despre revenirea trupei sale pe stadionul din Slobozia care a fost în construcții în ultima perioadă. Unirea Slobozia nu a jucat “acasă” în niciun meci de până […] The post “Nu e plăcut să joci cu 50-100 de spectatori”. Echipa abia așteaptă să vină pe cel mai nou stadion din România appeared first on Antena Sport.
Gil Vicente – Sporting LIVE VIDEO (20:45). Campioana en-titre se poate apropia la 2 puncte de liderul Porto # Antena Sport
Gil Vicente și Sporting Lisabona se întâlnesc astăzi în primul meci al etapei cu numărul 17 din Liga Portugal. Partida de pe Estadio Cidade de Barcelos reprezintă șansa “leilor” de a se apropia din nou provizoriu la două puncte de liderul FC Porto. Partida dintre Gil Vicente și Sporting va avea loc de la 20:45. […] The post Gil Vicente – Sporting LIVE VIDEO (20:45). Campioana en-titre se poate apropia la 2 puncte de liderul Porto appeared first on Antena Sport.
Atacantul Andrei Blejdea a decis să se retragă din fotbalul profesionist la doar 29 de ani! Vestea a dat-o chiar el, pe rețelele de socializare. Ultima echipă pentru care a evoluat a fost Jiul Petroșani, formație aflată în lupta pentru promovarea în Liga a 2-a, însă cariera sa se afla de ceva timp pe un […] The post Un fost jucător de la Dinamo și-a anunțat retragerea din fotbal la 29 de ani! appeared first on Antena Sport.
“Vrei să mă demiți?”. Pep Guardiola, răspuns savuros când a fost întrebat de despărțirea de Manchester City # Antena Sport
Pep Guardiola mai are un an și jumătate de contract cu Manchester City, însă zvonurile privind o posibilă despărțire a catalanului de formația din Premier League au început să apară. După cel mai recent meci disputat de “cetățeni”, antrenorul de 54 de ani a vorbit pe seama acestui subiect și a oferit un răspuns savuros […] The post “Vrei să mă demiți?”. Pep Guardiola, răspuns savuros când a fost întrebat de despărțirea de Manchester City appeared first on Antena Sport.
Genoa nu mai cunoștea gustul succesului cu Marco Ottolini la conducere, iar Dan Șucu a fost nevoit să facă o serie de schimbări la echipă. Printre care și înlăturarea antrenorului Patrick Vieira, dar și a lui Marco Ottolini. Mutarea până la urmă s-a dovedit benefică! Marco Ottolini a ajuns la Juventus la doar două luni […] The post Dat afară de Dan Șucu, a semnat cu Juventus! A fost anunțat oficial appeared first on Antena Sport.
Echipa SCM Râmnicu Vâlcea anunţă, vineri, transferul interului norvegian Emilie Arntzen, fostă componentă a campioanei CSM Bucureşti. Arntzen a semnat un conctract valabil în perioada 2026-2028 şi va veni de la Ikast Handbold. ”Avem plăcerea de a anunţa un transfer de excepţie, al unei sportive care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Mai exact, […] The post Transfer de top pentru SCM Rm. Vâlcea – interul stânga Emilie Arntzen appeared first on Antena Sport.
Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România # Antena Sport
Louis Munteanu va deveni în curând jucătorul lui DC United în mod oficial, după ce americanii au decis să achite 7 milioane de dolari celor de la CFR Cluj în schimbul atacantului. Vârful și-a aflat și programul pe care îl va avea alături de noua sa echipă, iar primul meci în care va putea bifa […] The post Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România appeared first on Antena Sport.
Gata, Rapid a bătut palma cu Daniel Paraschiv și vine la Rapid. Giuleștenii au reușit să-l convingă pe atacant, iar salariul oferit de Dan Șucu fiind unul pe placul jucătorului, care a refuzat și Dinamo București. Fotbalistul va evolua pentru Rapid, sub formă de împrumut, până în vară. Un transfer definitiv se va discuta cu […] The post Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu! appeared first on Antena Sport.
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A # Antena Sport
Supercomputerul specialiștilor de la Opta a efectuat noi calcule odată cu începutul anului 2026, iar în analiza lor a apărut și predicția privind cine va cuceri titlul în Serie A. Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu care este lider în Italia, e cotată cu cele mai mari șanse de a se impune în lupta […] The post Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A appeared first on Antena Sport.
Fotbalistul de 10 milioane de euro al lui Gigi Becali se plânge că i-a fost distrusă cariera la FCSB # Antena Sport
Situație incredibilă povestită de Antonio Burnaz, un fost junior al FCSB. El spune că a fost foarte aproape de un transfer la Monza, clubul familie lui Silvio Berlusconi, însă Gigi Becali nu a vrut să îl lase să plece. Ba mai mult, latifundiarul i-a pus și o clauză de reziliere de 10.000.000 de euro. Situația […] The post Fotbalistul de 10 milioane de euro al lui Gigi Becali se plânge că i-a fost distrusă cariera la FCSB appeared first on Antena Sport.
Florin Tănase, dezvăluire despre cel mai dificil moment din 2025: “Mai jos de atât nu se poate” # Antena Sport
Florin Tănase, cel mai bun marcator al FCSB-ului din acest sezon, a vorbit în cadrul unui interviu despre momentul care l-a încercat cel mai mult în anul care a trecut, 2025. Jucătorul a recunoscut că eșecul cu Metaloglobus din campionat i-au provocat cele mai grele zile după un rezultat negativ. FCSB nu a avut o […] The post Florin Tănase, dezvăluire despre cel mai dificil moment din 2025: “Mai jos de atât nu se poate” appeared first on Antena Sport.
