Steven Nsimba și-a găsit echipă! Vârful din Bănie poate fi coleg cu un fost jucător al Universității Craiova

20:50

CFR Cluj a rămas fără unul dintre cei mai buni jucători din lot după ce clubul s-a înțeles cu DC United pentru transferul lui Louis Munteanu. Echipa din Gruia s-a mișcat repede pe piața transferurilor, iar conducerea a confirmat că s-a înțeles cu înlocuitorul fostului golgheter din Liga 1. CFR va semna cu suedezul Alibek […] The post CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA appeared first on Antena Sport.