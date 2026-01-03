PNL va propune în ianuarie un nou ministru al Educației. Bolojan a vorbit cu Marilen Pirtea, dar nimic nu e ”bătut în cuie”

22:50

Constuctorul auto chinez BYD este cel mai mare producător de mașini electrice după ce a depășit vineri Tesla. Tesla a pierdut poziția de lider după ce o revoltă a clienților față de politicile de dreapta ale lui Elon Musk și concurența dură din străinătate au dus la scăderea vânzărilor pentru al doilea an consecutiv.