Avarie la CET Sud. Furnizarea agentului termic e afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în 4 şi 5
DigiFM.ro, 4 ianuarie 2026 13:20
Furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2 şi 3, precum şi parţial în sectoarele 4 şi 5, în urma unei avarii produse duminică dimineaţa la CET Sud - ELCEN, care aparţine Ministerului Energiei, a anunţat Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti.
Acum o oră
13:20
13:20
„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit”. Preşedintele Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe pentru familia românului mort în incendiul din Crans-Montana # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis duminică un mesaj de condoleanţe familiei tânărului român care a decedat în urma incendiului produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana.
Acum 4 ore
11:50
Ninsori în majoritatea regiunilor din țară, până marţi dimineaţa. Zonele sub avertizări cod galben şi cod portocaliu # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică avertizări cod galben şi cod portocaliu de ninsori, valabile în cea mai mare parte a ţării până marţi dimineaţa, precum şi o informare de precipitaţii moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei şi viscol la munte, în acelaşi interval.
11:40
MAE confirmă decesul unui român în incendiul de la Crans-Montana. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate # DigiFM.ro
Ministerul Afacerilor Externe precizează că, potrivit informaţiilor transmise de autorităţile elveţiene competente, un cetăţean român, presupus iniţial dispărut, a decedat în urma incendiului produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana.
11:10
China a cerut duminică Statelor Unite ale Americii eliberarea imediată a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, încarcerat sâmbătă la New York, după ce fusese capturat în cursul unei operaţiuni militare în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează AFP şi Reuters.
10:30
„Venezueleni, a sosit ora libertăţii”, afirmă lidera opoziţiei şi laureată a Premiului Nobel # DigiFM.ro
"A sosit ora libertăţii", a declarat sâmbătă lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, în urma capturării preşedintelui Nicolas Maduro de către Statele Unite, relatează agenţiile internaţionale de presă.
10:30
9 ianuarie, zi de doliu naţional în Elveţia după incendiul devastator de la Crans-Montana, soldat cu zeci de morţi # DigiFM.ro
Elveţia a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din staţiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morţi şi 119 răniţi, a anunţat preşedintele ţării, Guy Parmelin.
10:10
Ministrul român de Externe, despre capturarea lui Nicolas Maduro. Ce spune Oana Țoiu despre decizia SUA de a-l judeca pe liderul Venezuelei # DigiFM.ro
Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale, a declarat, sâmbătă, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
Acum 6 ore
09:40
Bolojan anunţă că în ianuarie va veni cu o propunere pentru Ministerul Educaţiei. Premierul a avut o discuţie cu Marilen Pirtea, dar nimic „nu este bătut în cuie” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educaţiei în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcţie.
09:30
Curtea Supremă din Venezuela o numeşte pe Delcy Rodriguez în funcția de preşedinte interimar al ţării # DigiFM.ro
Camera Constituţională a Curţii Supreme de Justiţie din Venezuela a ordonat sâmbătă vicepreşedintei Delcy Rodriguez să preia atribuţiile de preşedinte interimar în absenţa lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de SUA într-o operaţiune desfăşurată în noaptea de vineri spre sâmbătă, relatează agenţiile internaţionale de presă.
09:10
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York, într-un elicopter care a aterizat pe un heliport de pe malul râului Hudson, lângă strada 31, în partea de vest a Manhattanului, după ce fusese transportat anterior cu un avion militar la un aeroport din nordul acestui stat american, potrivit EFE.
Acum 24 ore
18:10
Anthony Joshua a scăpat cu viaţă din accidentul din Nigeria, deoarece şoferul i-a cerut să se mute din scaunul din faţă al maşinii # DigiFM.ro
În urma tragicului accident de maşină de luni din Nigeria, care a curmat viaţa a două persoane apropiate lui Anthony Joshua, avocatul şoferului explicat că pugilistul trebuia iniţial să fie pasagerul din faţă înainte de a fi mutat pe bancheta din spate. Această schimbare de poziţie, după toate probabilităţile, i-a salvat viaţa boxerului britanic.
17:20
Maduro şi soţia sa au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor în timpul capturării. Ei ar urma să fie duşi la New York # DigiFM.ro
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor de către forţele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect citate de CNN.
16:10
Ce s-a întâmplat în Venezuela după atacul american? Oamenii şocaţi se ascundeau, nesiguri de ce va urma. Ulterior au ieşit pe străzi să se bucure # DigiFM.ro
Forţele de securitate venezuelene patrulau străzile aproape goale, sâmbătă în zori, în capitala Caracas, la câteva ore după ce explozii puternice i-au trezit pe locuitori cu vestea că trupele speciale americane le-au bombardat ţara şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, relatează Reuters.
16:10
Vulpi în centrul Bucureştiului, surprinse de camerele Muzeului Antipa: „Este un semnal clar că se adaptează la transformările mediului create de om” # DigiFM.ro
Trei vulpi au fost surprise de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, imaginile fiind publicete de reprezentanţii unităţii muzeale care au apreciat evenimentul ca o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.
15:10
Dieta lui Donald Trump cu burgeri și cartofi prăjiți. Ce mănâncă președintele, în ciuda îngrijorărilor legate de sănătatea sa # DigiFM.ro
În ciuda vârstei înaintate și a preocupărilor tot mai frecvente legate de starea sa de sănătate, Donald Trump rămâne fidel unui regim alimentar care continuă să surprindă. Un articol publicat de The Wall Street Journal arată că preferințele alimentare ale liderului american nu s-au schimbat odată cu trecerea anilor, în ciuda recomandărilor medicale și a semnelor vizibile de oboseală.
Ieri
13:50
Zeci de mii de familii din Alba au rămas fără energie electrică din cauza viscolului. Intervenţii pentru salvarea turiştilor blocaţi # DigiFM.ro
Zeci de mii de consumatori de energie electrică din judeţul Alba au rămas nealimentaţi, sâmbătă dimineaţă, în urma avariilor produse de viscol pe reţeaua de furnizare.
13:50
Secretarul de Stat Marco Rubio susţine că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american. Ce acuzaţii i se aduc liderului venezuelan # DigiFM.ro
Statele Unite l-au arestat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator republican care afirmă că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio, relatează CNN.
12:50
Imagini virale cu Emil Boc care curăţă de zăpadă trotuarul din faţa Primăriei Cluj-Napoca: „Vă invităm să o faceţi în faţa caselor dumneavoastră” # DigiFM.ro
Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a postat, vineri seară, un videoclip în care apare în timp ce curăţă de zăpadă, cu o lopată, trotuarul din faţa clădirii instituţiei, îndemnându-i pe localnici să facă acelaşi lucru în faţa caselor lor.
12:40
SUA au bombardat Venezuela - o intensificare semnificativă, dar nu fără precedent. Cum s-a ajuns aici? # DigiFM.ro
Statele Unite au atacat sâmbătă Venezuela şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, care a fost scos din ţară, a declarat preşedintele Donald Trump. Statele Unite nu au mai intervenit atât de direct în America Latină de la invazia din Panama din 1989, când l-au dat jos de la putere pe liderul militar Manuel Noriega.
11:50
Trump confirmă atacul SUA în Venezuela şi susţine că Maduro „a fost capturat şi scos din ţară” # DigiFM.ro
Într-o postare pe Truth Social, preşedintele american Donald Trump confirmă, sâmbătă, că SUA au atacat Venezuela şi susţine că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa „au fost capturaţi şi scoşi din ţară”.
11:40
Explozii puternice în Venezuela. Autorităţile de la Caracas acuză SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor ţării. Maduro decretează stare de urgenţă # DigiFM.ro
Explozii puternice, însoţite de zgomote asemănătoare cu cele produse de avioane care survolează zona, au avut loc în timpul nopţii la Caracas, capitala Venezuelei, a constatat un jurnalist AFP. Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane.
11:40
Cod galben de vreme rea până luni seară. Zonele în care se anunță ninsori abundente, polei și viscol, cu strat de zăpadă de până la 15 cm # DigiFM.ro
Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15 centimetri.
10:20
Trump a ordonat lovituri aeriene în Venezuela. Caracas acuză SUA de agresiune militară și tentativă de preluare a resurselor # DigiFM.ro
Guvernul autoritar al Venezuelei a acuzat SUA că riscă să arunce America Latină în haos cu un act „extrem de grav” de „agresiune imperialistă”, după ce Donald Trump ar fi ordonat lovituri aeriene împotriva ţării sud-americane, relatează The Guardian.
09:10
Cine este Mihailo Fedorov, omul pe care Zelenski îl doreşte ca viitor ministru al apărării # DigiFM.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a propus vineri numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal, care a stat în această funcţie mai puţin de şase luni. În vârstă de numai 34 de ani, Fedorvo ocupă în prezent funcţia de viceprim-ministru şi ministru al transformării digitale al Ucrainei.
09:10
Tragedia de la Crans-Montana. Apel emoţionant pentru informaţii despre o tânără dispărută: „Sunaţi-mă, sunaţi-l pe bunicul” # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă, Pierre Pralong, solicită informaţii despre nepoata sa, Emilie, în vârstă de 22 de ani, despre care nu mai ştie nimic de la incendiul de la barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveţia. Bunicul a lansat un apel sincer către martori, îndemnând pe oricine are informaţii despre tânără să îl sune, relatează CNN.
09:00
Michael Schumacher împlineşte 57 de ani. La 12 ani de la accidentul grav de schi, starea sa de sănătate rămâne un mister # DigiFM.ro
Septuplul campion mondial la Formula 1, Michael Schumacher, grav rănit într-un accident de schi la 29 decembrie 2013, împlineşte, sâmbătă, 57 de ani.
09:00
Cel puţin două persoane au murit vineri în Mexic în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,5 care a lovit sud-vestul ţării vineri în zori şi a distrus mai multe case în apropierea epicentrului, localizat pe coasta Pacificului, relatează AFP.
2 ianuarie 2026
17:50
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru care a furat toate privirile la o ieșire de Anul Nou # DigiFM.ro
Nepoții prințesei Anne au început anul 2026 în forță, cu o ieșire de familie la cursele de cai de la Cheltenham. Copiii Zarei Tindall au fost în formă maximă, iar cel mai mic membru al familiei a fost, fără îndoială, vedeta zilei.
17:20
Mickey Rourke a ajuns la fundul sacului? Notificat să plătească zeci de mii de dolari de chirie restantă sau să părăsească locuința în trei zile # DigiFM.ro
Actorul Mickey Rourke a fost notificat oficial să achite 59.100 de dolari reprezentând chirie restantă sau să elibereze locuința pe care o închiriază în Los Angeles în termen de trei zile, potrivit unor documente legale obținute de People.
16:40
MAE, în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului din Elveţia # DigiFM.ro
Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului de la localul din staţiunea Crans Montana, informează, vineri, 2 ianuarie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
15:30
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața" # DigiFM.ro
Laura Cosoi a dat cea mai frumoasă veste chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani: este însărcinată. Actrița, care se află în prezent în vacanță în Thailanda alături de soț și de cele patru fetițe ale lor, a anunțat că în câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară.
14:40
Circa 100 de răniţi se află „în stare de urgenţă absolută”, după incendiul de Revelion din Elveția # DigiFM.ro
Bilanţul dramaticului incendiu din barul din Crans-Montana este „teribil” şi „poate să se agraveze”, a declarat, vineri dimineaţă, 2 ianuarie, şeful securităţii cantonului Valais, Stéphane Ganzer.
14:20
George Clooney, replică după ce Trump l-a atacat: "Sunt de acord cu el. Trebuie să facem America din nou măreaţă. Vom începe în noiembrie" # DigiFM.ro
George Clooney a ripostat după ce preşedintele Donald Trump l-a atacat pe actor pentru că a obţinut cetăţenia franceză alături de soţia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, scrie The Hollywood Reporter.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a declarat că 2026 "este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România", iar miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum vor fi transformaţi în rezultate reale pentru oameni şi economie.
13:30
Sportivii ruşi nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026 nici dacă se încheie războiul cu Ucraina, a decis CIO # DigiFM.ro
Sportivii ruşi care vor participa la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina nu vor putea să îşi reprezinte ţara nici în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a spus preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, într-un interviu pentru un cotidian italian, conform Reuters.
13:20
Un tânăr s-a dezbrăcat complet în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, în timpul discursului de Anul Nou # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani s-a dezbrăcat complet în faţa împăratului Japoniei şi a familiei sale, care salutau publicul cu ocazia Anului Nou, a anunţat presa japoneză.
13:10
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac. A fost declanșată de doi schiori # DigiFM.ro
O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, 2 ianuarie, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.
12:30
Meteorologii anunţă ninsori şi viscol, în mai multe zone ale ţării. La munte, stratul de zăpadă poate ajunge la 50 cm # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 2 ianuarie, trei avertizări şi atenţionări meteorologice Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă şi intensificări ale vântului.
12:20
Zohran Mamdani a devenit oficial primarul New York-ului. A folosit Coranul la depunerea jurământului, o premieră în istoria oraşului # DigiFM.ro
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, în 1 ianuarie 2026, primarul oraşului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire desfăşurate pe treptele Primăriei, marcând începutul unui mandat în care promite să promoveze o agendă liberală şi să răspundă preocupărilor legate de costul ridicat al vieţii, relatează Reuters.
11:50
Un adolescent italian de 16 ani, prima victimă identificată din incendiul din Eleveția. Era jucător de golf și locuia cu familia în Dubai # DigiFM.ro
Jucătorul de golf în vârstă de 16 ani, Emanuele Galeppini, este prima victimă identificată din incendiul de la Crans-Montana, care s-a soldat cu moartea a peste 40 de persoane.
11:30
Will Smith, dat în judecată de un violonist cu care a colaborat. A fost acuzat de hărțuire sexuală și concediere abuzivă # DigiFM.ro
Will Smith a fost dat în judecată de un violonist din turneul său muzical, care îl acuză pe star de hărţuire sexuală, concediere abuzivă şi represalii.
11:20
Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția, soldat cu peste 40 de morți. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a ridicat o sticlă de șampanie cu artificii # DigiFM.ro
Au apărut imagini dramatice care surprind momentul în care izbucnește incendiul devastator într-un club de noapte din Elveția, în timpul petrecerii de Revelion. Tragedia a dus la moartea a peste 40 de persoane și rănirea altor circa 100, după ce tavanul localului a fost cuprins de flăcări în câteva secunde.
10:30
Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare. Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie # DigiFM.ro
Meteorologii au emis, vineri, 2 ianuarie, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.
10:00
Doi bărbați aflați la pescuit au căzut în râul Olt. Un tânăr de 28 de ani, scos inconștient din apă, e resuscitat de medici # DigiFM.ro
Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, 2 ianuarie, pentru a salva două persoane care au căzut în râul Olt, în zona localităţii Dobroteasa. Un bărbat de 65 de ani a fost scos imediat de către echipajele de intervenţie, iar al doilea, de 28 de ani, a fost scos după câteva minute, în stare de inconştienţă, fiind resuscitat.
09:50
Neuralink vizează producţia la scară mare de implanturi cerebrale în 2026, anunță Elon Musk # DigiFM.ro
Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, intenţionează să înceapă producţia ”la volum mare” a implanturilor sale cerebrale şi să treacă la o procedură chirurgicală complet automatizată în 2026, a declarat Musk într-o postare pe platforma de socializare X, transmite Reuters.
09:40
Tom Hanks și Keanu Reeves lansează primele lor romane. Vor fi publicate în limba franceză # DigiFM.ro
Primele romane ale actorului american Tom Hanks şi ale actorului canadian Keanu Reeves vor fi publicate în limba franceză la începutul anului 2026, primul fiind un omagiu adus cinematografiei, iar al doilea fiind o incursiune în science-fiction, informează AFP.
1 ianuarie 2026
19:50
Rusia susţine că va furniza Statelor Unite dovezi despre tentativa de atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin # DigiFM.ro
Rusia a declarat joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, care, potrivit acesteia, arată că aceasta viza reşedinţa prezidenţială rusă şi a promis că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters..
18:50
Donald Trump a declarat că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters.
18:20
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.
