„Infernul pe Pământ”, închisoarea din New York unde a fost dus Maduro. O fostă deținută a comparat celula în care a stat cu cea a lui Hannibal Lecter din „Tăcerea mieilor”

10:00

Pompierii au intervenit, vineri dimineaţă, 2 ianuarie, pentru a salva două persoane care au căzut în râul Olt, în zona localităţii Dobroteasa. Un bărbat de 65 de ani a fost scos imediat de către echipajele de intervenţie, iar al doilea, de 28 de ani, a fost scos după câteva minute, în stare de inconştienţă, fiind resuscitat.