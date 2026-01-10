Vreme extremă în toată ţara, până marţi. ANM anunţă cod galben de ger, ninsori şi viscol. Prognoza Bucureşti

19:40

Prima lună de iarnă a venit cu o explozie a facturilor la gaze. Mulţi români au de plată pentru decembrie cu 50% mai mult decât anul trecut. Chiar dacă tariful e plafonat, a fost mai frig și am consumat mai mult. Dar nu e singura explicaţie. Iarna trecută unii furnizori aveau tarife sub plafon, acum nu. Iar veștile nu sunt prea bune: din primăvară, când piața se va liberaliza, prețurile la gaze ar putea crește din nou cu 30-35%.