Băsescu: Nicușor Dan cad în capcana unei mari greșeli

17:20

Un bărbat din Pennsylvania a fost arestat după ce autoritățile au descoperit în locuința sa peste 100 de cranii și rămășițe umane, inclusiv copii. Acesta se confruntă cu 300 de capete de acuzare, inclusiv profanarea unui cimitir istoric. Ancheta continuă pentru a identifica rămășițele găsite. Bărbat din Pennsylvania, acuzat de profanarea unui cimitir istoric, a … Articolul Autoritățile descoperă o colecție terifiantă la un hoț acuzat de 300 de furturi apare prima dată în Main News.