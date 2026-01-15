Partidele politice au încasat peste 14 milioane de lei din bugetul de stat în ianuarie. Cine sunt marii beneficiari
Lumea Politică, 15 ianuarie 2026 08:20
Premierul Ilie Bolojan a anunțat o reducere de 10% a subvențiilor pentru partide, dar acestea continuă să primească sume mari din bani publici. În ianuarie 2026, partidele au încasat peste 14,4 milioane de lei, în ciuda presiunii financiare asupra populației. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat miercuri datele privind subvențiile acordate partidelor politice în ianuarie
Acum 10 minute
08:30
Legea executării silite, retrimisă de la Cotroceni în Parlament. Președintele avertizează: proceduri neclare și riscuri pentru statul de drept # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a retrimis Parlamentului legea care modifică procedura de încuviințare a executării silite. Documentul, trimis spre promulgare pe 29 decembrie 2025, prezintă neclarități și riscuri constituționale. Șeful statului solicită o regândire coerentă a noii proceduri legislative. Președintele României, Nicușor Dan, a cerut Parlamentului reexaminarea legii care modifică articolul 666 din Codul de
08:30
Banca Mondială îi taie elanul lui Ilie Bolojan: instituția a revizuit în scădere previziunile privind avansul economiei româneşti # Lumea Politică
Economia României a crescut cu 0,8% în 2025, sub așteptările inițiale. Banca Mondială prevede un avans de 1,3% pentru 2026, cu o creștere ușoară în 2027. În ciuda investițiilor UE, România se confruntă cu provocări fiscale care ar putea afecta economia. Economia României a înregistrat anul trecut o creștere de doar 0,8%, conform raportului „Perspectivele
08:30
Referendumul pe banii Capitalei – Ciprian Ciucu trece la amenințări: “Suntem schizoizi. Poate propun ca jumătate din impozitele din sectoare să ajungă la PMB” # Lumea Politică
Deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui inițiază un referendum intern pentru limitarea mandatelor. Aceștia consideră că partidul are nevoie urgentă de reforme pentru a-și recâștiga credibilitatea. Cristina Prună și Claudiu Năsui au lansat o inițiativă pentru strângerea de semnături în vederea organizării unui referendum intern în USR. Propunerea vizează limitarea la două mandate pentru
Acum 30 minute
08:20
Vladimir Putin avea totul pregătit cu doi ani înainte să atace Ucraina: ‘A vrut război, nu negocieri’ # Lumea Politică
Fostul cancelar german Olaf Scholz a făcut declarații surprinzătoare despre intențiile lui Vladimir Putin în Ucraina, la lansarea cărții „Das Versagen". Scholz a susținut că liderul rus plănuise invazia cu mult timp înainte și a criticat percepția asupra lentoarei Germaniei în livrările de arme către Ucraina. La evenimentul de lansare a cărții „Das Versagen" scrisă
08:20
Creșteri masive ale impozitelor pe proprietate în România pentru 2026. Cât plătesc românii în marile orașe # Lumea Politică
Românii se confruntă în 2026 cu o creștere semnificativă a impozitelor pe proprietate. Modificările legislative și deciziile locale au dus la majorări cuprinse între 80% și 100%, afectând toate tipurile de locuințe și terenuri. Noua Lege nr. 239/2025 a recalibrat valorile de referință pentru impozitele pe clădiri și terenuri, crescând baza de impozitare. Această modificare,
08:20
Partidele politice au încasat peste 14 milioane de lei din bugetul de stat în ianuarie. Cine sunt marii beneficiari # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a anunțat o reducere de 10% a subvențiilor pentru partide, dar acestea continuă să primească sume mari din bani publici. În ianuarie 2026, partidele au încasat peste 14,4 milioane de lei, în ciuda presiunii financiare asupra populației. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat miercuri datele privind subvențiile acordate partidelor politice în ianuarie
08:20
Răspuns tranșant de la Guvern, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan are în plan să adopte măsuri care vizează învățământul universitar # Lumea Politică
Guvernul infirmă ferm speculațiile privind reducerea locurilor bugetate pentru studenți și comasarea unor universități. Informația fusese vehiculată de mai multe surse, dar purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, a clarificat poziția oficială a Executivului. Guvernul României a dezmințit categoric orice plan de a reduce locurile bugetate pentru studenți sau de a comasa universități. Purtătoarea de cuvânt
08:10
USR, acuzat de manipulare după declarațiile ministrului Miruță despre trimiterea de trupe în Groenlanda. Trucaj și montaj # Lumea Politică
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a dezvăluit cum USR ar fi încercat să distorsioneze afirmațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, despre posibila trimitere de trupe în Groenlanda. Un video editat al interviului a fost publicat de USR, susținând că declarațiile ar fi fost distorsionate de „extremiști". Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a reacționat după ce USR
08:10
Fostul șef SIE, atac direct la premierul Bolojan: „Măi nesimțitule, cum îți permiți?” # Lumea Politică
Generalul în rezervă Silviu Predoiu, fost șef operativ al SIE, a lansat un atac vehement la adresa premierului Ilie Bolojan. Într-o intervenție la „Marius Tucă Show", Predoiu l-a acuzat pe Bolojan de incompetență și ipocrizie în administrarea eficienței aparatului bugetar. Generalul Silviu Predoiu, fost șef operativ al SIE, a criticat dur prestația premierului Ilie Bolojan.
08:10
Premierul Ilie Bolojan anunță reduceri de salarii pentru a face economii la buget, în timp ce Guvernul dă undă verde unui nou spor pentru angajații din sănătate. Deciziile vin pe fondul discuțiilor despre reorganizarea instituțiilor și combaterea abuzurilor din concediile medicale. Guvernul a aprobat un memorandum care permite acordarea unui spor pentru condiții periculoase sau
Acum 2 ore
07:30
Mircea Dinescu critică lipsa de reacție a românilor față de creșterea taxelor. „Răul s-a-nălțat pe catalige” # Lumea Politică
Într-o nouă poezie, Mircea Dinescu își exprimă nemulțumirea față de pasivitatea românilor în fața măsurilor fiscale impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan. Poetul subliniază cum „răul s-a-nălțat pe catalige", în timp ce oamenii stau la cozi pentru taxe. Mircea Dinescu a publicat o poezie în care critică atitudinea românilor față de noile impozite. Poetul
Acum 4 ore
06:40
Acces la internet în avionul „prezidențial” Spartan pentru Nicușor Dan. Surprinzător cine e furnizorul # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan va putea folosi internetul în timpul zborurilor cu avionul militar Spartan, după teste tehnice recente care să asigure eliminarea interferențelor. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite în curând. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că președintele va avea acces la internet în avionul militar Spartan
06:00
Un profesor canadian compară acțiunile lui Trump cu ascensiunea lui Hitler. Ce ar avea în comun # Lumea Politică
Profesorul canadian Trevor Poutine lansează un avertisment dur, comparând politica lui Donald Trump cu ascensiunea lui Hitler și riscurile unui derapaj autoritar în SUA. Într-o serie de videoclipuri postate pe Facebook, Poutine atrage atenția asupra unor erori de calcul politice și economice ale administrației americane. Profesorul Trevor Poutine a postat pe Facebook o serie de
05:10
Rusia menține relațiile comerciale cu Iranul, în ciuda presiunilor SUA. Explicațiile lui Lavrov # Lumea Politică
Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a confirmat că Rusia va continua comerțul cu Iranul, ignorând amenințările președintelui american Donald Trump. Lavrov a subliniat că acțiunile SUA contribuie la destabilizarea ordinii globale. Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat ferm că Moscova va continua relațiile comerciale cu Iranul, în pofida presiunilor venite de
Acum 6 ore
04:30
Închisoare pentru un procuror din Iași acuzat de violarea sistematică a unei minore. Doi ani de calvar # Lumea Politică
Daniel Bosânceanu, fost șef al Parchetului Judecătoriei Răducăneni, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol de Curtea de Apel Bacău. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată. Curtea de Apel Bacău a decis miercuri, 14 ianuarie, condamnarea lui Daniel Bosânceanu la opt ani de închisoare. Procurorul a fost găsit vinovat de
03:40
Mark Rutte laudă parcursul României de la comunism la NATO și UE. Credea că „Nicolae Ceaușescu va domni veșnic în România”, # Lumea Politică
La Forumul European de la Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a evidențiat transformarea României de la regimul comunist la statutul de membru al Uniunii Europene și NATO. Rutte a subliniat importanța efortului colectiv în cadrul Alianței Nord-Atlantice și a discutat despre recentele decizii de la summitul de la Haga. Prezent la Renew Europe
03:00
SUA ar putea plăti sute de miliarde de dolari pentru Groenlanda. Marco Rubio redactează propunerea oficială # Lumea Politică
Administrația Trump are în vedere cumpărarea Groenlandei, cu un cost estimat între 500 și 700 de miliarde de dolari. Deși ideea este respinsă de Danemarca și Groenlanda, discuțiile continuă, fiind considerată o prioritate de Casa Albă. Experți și foști oficiali americani estimează că SUA ar putea cheltui până la 700 de miliarde de dolari pentru
Acum 24 ore
15:20
Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp # Lumea Politică
Anul 2026 a debutat cu creșteri de prețuri pe piața imobiliară din România, în ciuda prudenței manifestate de cumpărători și dezvoltatori. Cluj-Napoca își menține poziția de lider în topul celor mai scumpe orașe, în timp ce Iașiul oferă cele mai accesibile locuințe noi. La începutul anului 2026, prețurile pe piața imobiliară din România continuă să
15:20
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România” # Lumea Politică
Oana Gheorghiu consideră că majorarea taxei pe proprietate în România este justificată și necesară. Deși măsura a provocat nemulțumire, ea susține că este esențială pentru ajustarea veniturilor locale. Măsura vine pe fondul unei economii în schimbare și al unui sistem fiscal depășit. Oana Gheorghiu a declarat că „taxa pe proprietate era foarte mică în România",
15:20
Președintele Donald Trump a fost surprins făcând un gest obscen în timpul unei vizite la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă a apărat reacția sa, considerând-o „adecvată". Incidentul vine pe fondul unei acuzații legate de scandalul Epstein. Președintele american Donald Trump a fost filmat arătând degetul mijlociu în timpul unei vizite la fabrica Ford
15:10
Replica AUR pentru Maia Sandu după ce a susținut unirea Moldovei cu România: „Să nu se transforme într-un exercițiu de imagine pentru presa străină” # Lumea Politică
Partidul AUR a reacționat la declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care și-a exprimat susținerea pentru unirea cu România. Formațiunea condusă de George Simion consideră că afirmațiile Maiei Sandu reprezintă o schimbare de direcție și solicită o poziție clară din partea partidului de guvernare PAS. Reprezentanții AUR au semnalat că declarațiile Maiei Sandu
15:00
Măsurile fiscale vor lovi din plin puterea de cumpărare a populației în 2026, avertizează Comisia de Prognoză # Lumea Politică
România se confruntă cu o încetinire economică, accentuată de inflație și taxe, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Consumul privat scade, iar sectorul construcțiilor rămâne pilonul principal al creșterii. Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a revizuit în scădere estimarea de creștere economică la 1%, pe fondul unei contracții a consumului privat și
14:30
Bolojan spune că nu-l demite pe Radu Marinescu: „Încerc să-mi evaluez colegii după ceea ce fac în mandatele de ministru” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat că așteaptă o verificare independentă pentru a stabili dacă ministrul Justiției, Radu Marinescu, este vinovat de plagiat. Acesta a subliniat că evaluarea miniștrilor se face pe baza activității din timpul mandatului. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu ministrul Justiției, Radu Marinescu, despre acuzațiile de plagiat. Aceste acuzații vizează lucruri întâmplate
14:30
Ministerul Dezvoltării propune sancțiuni mai dure pentru șoferii care nu plătesc amenzile # Lumea Politică
Ministerul Dezvoltării a lansat un proiect de lege ce prevede reguli mai dure pentru șoferii care întârzie plata amenzilor rutiere. Proiectul introduce majorări progresive ale amenzilor și suspendarea permisului pentru neplata acestora. Ministerul Dezvoltării a publicat marți seara un proiect de lege care aduce schimbări semnificative în administrație și sancțiuni rutiere. Documentul stabilește reguli mai
14:30
Guvernul României a lansat un proiect de lege pentru reformarea administrației locale, vizând reducerea cheltuielilor publice și a funcțiilor din sectorul public. Documentul introduce reguli mai stricte pentru gestionarea relației cu contribuabilii, căutând să respecte țintele de deficit bugetar. Proiectul de lege, intitulat „Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale",
14:20
Premierul Ilie Bolojan a convocat miercuri o întâlnire la Guvern cu mai mulți miniștri pentru a discuta bugetul de stat pentru 2026. Obiectivul principal este menținerea deficitului bugetar sub 6,5% din PIB. Miniștrii trebuie să propună reduceri semnificative ale cheltuielilor. Premierul României, Ilie Bolojan, a organizat o întâlnire la Guvern cu miniștrii Transporturilor, Agriculturii, Sănătății,
14:20
Ilie Bolojan pregătește noi tăieri în educație. Planurile premierului pentru anul 2026: „Ajustări financiare importante” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan, recent numit ministru interimar al Educației, planifică modificări în sistemul universitar pentru 2026, vizând economii bugetare. Discuțiile sunt în desfășurare, iar Bolojan caută un nou ministru. Premierul Ilie Bolojan, care a preluat interimar funcția de ministru al Educației după demisia lui Daniel David, intenționează să implementeze schimbări în 2026 pentru a reduce
14:00
Dominic Fritz, prima reacție în legătură cu acuzațiile de plagiat la adresa lui Radu Marinescu / Apel către PSD # Lumea Politică
Președintele USR, Dominic Fritz, solicită
14:00
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit locurile unde vor avea loc primele concedieri în sectorul bugetar, odată cu implementarea celui de-al treilea pachet de măsuri fiscale. El a subliniat că stabilizarea economică a României depinde de reducerea cheltuielilor bugetare. Premierul a declarat că România a încheiat 2024 cu un deficit de peste 9%. Dacă nu ar […] The post Premierul Ilie Bolojan anunță primele concedieri în sistemul bugetar first appeared on Lumea Politică.
14:00
Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică un proiect de lege care vizează reducerea cheltuielilor în administrația publică. Proiectul include măsuri pentru eficientizarea structurilor centrale și locale, modificări fiscale și reguli noi pentru jocurile de noroc. Proiectul de lege propus aduce modificări legislative pentru optimizarea cheltuielilor în administrația publică centrală și locală. Printre măsuri se […] The post Ministerul Dezvoltării propune reducerea cheltuielilor în administrație first appeared on Lumea Politică.
13:30
Aprobarea acordului comercial UE-Mercosur a generat un scandal în Guvernul Bolojan. Documentul nu a fost avizat de Ministerele Justiției și Agriculturii și nici nu a fost discutat în coaliția de guvernare. Fermierii români se tem de impactul asupra pieței locale. Scandalul politic a izbucnit în Guvernul condus de Ilie Bolojan după ce România a susținut […] The post Tensiuni în Guvernul Bolojan din cauza acordului UE-Mercosur first appeared on Lumea Politică.
12:40
Silviu Predoiu, fost general și ofițer SIE, a dezvăluit în emisiunea „Marius Tucă Show” cum Klaus Iohannis i-a revocat dreptul de vot în CSAT. Predoiu a comparat stilurile de conducere ale lui Traian Băsescu și Klaus Iohannis, subliniind diferențele majore dintre cei doi. Într-o intervenție la emisiunea „Marius Tucă Show” de pe Gândul, Silviu Predoiu […] The post Silviu Predoiu acuză că Iohannis i-a revocat dreptul de vot în CSAT first appeared on Lumea Politică.
12:00
Bill și Hillary Clinton au refuzat să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților în cadrul anchetei privind legăturile cu Jeffrey Epstein. Într-o scrisoare adresată președintelui comisiei, James Comer, aceștia au criticat modul de abordare a investigației. Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, Hillary Clinton, au refuzat să depună mărturie în […] The post Soții Clinton refuză să depună mărturie în ancheta Epstein first appeared on Lumea Politică.
12:00
Daniel Băluță îl critică dur pe Ciprian Ciucu pentru gestionarea bugetului Capitalei # Lumea Politică
Daniel Băluță, lider al PSD București și primar al Sectorului 4, a lansat critici aspre la adresa primarului general Ciprian Ciucu. Acesta este acuzat că nu oferă soluții pentru problemele financiare ale Bucureștiului, ci doar explicații. Băluță sugerează că Ciucu ar trebui să demisioneze dacă nu poate gestiona situația. Daniel Băluță l-a criticat pe Ciprian […] The post Daniel Băluță îl critică dur pe Ciprian Ciucu pentru gestionarea bugetului Capitalei first appeared on Lumea Politică.
12:00
Premierul vrea achiziționarea unei aeronave prezidențiale. „Pot să-l folosească toți demnitarii/ Nu trebuie luate niște avioane foarte mari” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că România ar putea achiziționa un avion oficial, similar cu alte țări europene. El a subliniat că o astfel de investiție ar putea fi justificată printr-o analiză cost-beneficiu, deși nu reprezintă cea mai presantă problemă a țării. Premierul Ilie Bolojan a discutat marți, la TVR 1, despre posibilitatea ca România […] The post Premierul vrea achiziționarea unei aeronave prezidențiale. „Pot să-l folosească toți demnitarii/ Nu trebuie luate niște avioane foarte mari” first appeared on Lumea Politică.
11:50
Bucureștenii îngheață în case. Mii de blocuri nu au căldură în cele mai friguroase zile din această iarnă # Lumea Politică
Peste 3.500 de blocuri din București suferă de lipsa căldurii și apei calde, în timp ce meteorologii avertizează asupra temperaturilor extrem de scăzute. Situația durează de mai bine de o săptămână, afectând aproape 40% din locuințele racordate la sistemul de termoficare. Aproximativ 3.500 de blocuri din București, reprezentând aproape 40% din totalul celor conectate la […] The post Bucureștenii îngheață în case. Mii de blocuri nu au căldură în cele mai friguroase zile din această iarnă first appeared on Lumea Politică.
11:50
Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. “Vrea să extindă teritoriul SUA” # Lumea Politică
Expertul în securitate Iulian Fota avertizează asupra intențiilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, subliniind că nu securitatea sau resursele sunt miza, ci extinderea teritorială a SUA. Această mișcare ar putea destabiliza NATO, avertizează Fota. Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu este legată de securitatea insulei sau de resursele sale naturale, […] The post Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. “Vrea să extindă teritoriul SUA” first appeared on Lumea Politică.
11:40
Republicanii din Senat îl sprijină pe Trump în decizia de a suspenda contactul cu Iranul # Lumea Politică
Republicanii din Senatul SUA își exprimă susținerea pentru decizia președintelui Donald Trump de a întrerupe comunicarea cu Teheranul. Situația tensionată din Iran, marcată de proteste violente, atrage atenția la nivel internațional, în timp ce Trump avertizează cu acțiuni ferme în cazul continuării represiunilor. Republicanii din Senatul SUA au lăudat decizia președintelui Trump de a suspenda […] The post Republicanii din Senat îl sprijină pe Trump în decizia de a suspenda contactul cu Iranul first appeared on Lumea Politică.
10:40
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat # Lumea Politică
Bursele pentru elevi și studenți vor fi acordate și în 2026, fără modificări ale criteriilor actuale. Comisia Europeană a aprobat suplimentarea burselor sociale pentru studenți cu 60 de milioane de euro, sprijinind astfel aproximativ 40.000 de beneficiari. Elevii din învățământul preuniversitar de stat au acces la burse conform regulamentului stabilit. Printre acestea se numără bursele […] The post Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat first appeared on Lumea Politică.
10:30
Premierul Ilie Bolojan a comis o eroare de exprimare, referindu-se la funcțiile ministeriale ca „portofele” în loc de „portofolii”, în timp ce comenta acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu. Incidentul a avut loc în contextul unei discuții despre integritatea membrilor Guvernului. Premierul Ilie Bolojan a făcut o gafă de exprimare în timpul unei […] The post Ilie Bolojan, gafă de exprimare în scandalul de plagiat al ministrului Justiției first appeared on Lumea Politică.
09:50
Se inversează exodul românilor? Cât mai merită să lucrezi în străinătate, ca român? În România e mai ieftin și sunt aproape aceleași salarii # Lumea Politică
Creșterea costului vieții în țările vestice îi determină pe mulți români să se întoarcă acasă. Creșterea economică din România și prețurile mai accesibile fac din țară o alternativă atractivă. Discriminarea și dificultățile financiare din diaspora contribuie la această tendință. Românii care au plecat să muncească în străinătate se întorc acasă, afectați de costurile ridicate ale […] The post Se inversează exodul românilor? Cât mai merită să lucrezi în străinătate, ca român? În România e mai ieftin și sunt aproape aceleași salarii first appeared on Lumea Politică.
09:00
Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, inițiază o petiție pentru deblocarea hidrocentralelor neterminate și declararea lor ca proiecte de securitate națională. Burduja atrage atenția asupra importanței acestor proiecte pentru securitatea energetică a României. Deputatul Sebastian Burduja a lansat petiția „Hidroenergia salvează România”, subliniind blocajele care împiedică finalizarea hidrocentralelor. România are un potențial hidroenergetic neexploatat, iar […] The post Sebastian Burduja cere deblocarea hidrocentralelor pentru securitate energetică first appeared on Lumea Politică.
Ieri
08:10
Peste 70% din exporturile Transnistriei ajung în Uniunea Europeană, cu România printre principalii importatori. Datele Biroului Politici de Reintegrare de la Chișinău arată o intensificare a legăturilor economice cu UE, în ciuda unei ușoare scăderi a comerțului. Regiunea separatistă Transnistria își direcționează masiv exporturile către Uniunea Europeană. În 2025, Chișinăul a emis 3.894 de certificate […] The post Transnistria își îndreaptă exporturile către UE, România în topul importatorilor first appeared on Lumea Politică.
02:30
Europarlamentarii AUR au sesizat Comisia Europeană și Consiliul European, invocând lipsa unui mandat legal pentru semnarea Acordului UE-MERCOSUR. Semnatarii, Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia și Gheorghe Piperea, solicită clarificări înaintea semnării documentului. Potrivit unui comunicat AUR, semnarea acordului internațional nu poate avea loc fără o decizie formală a Consiliului Uniunii Europene, adoptată într-o ședință legală sau […] The post Europarlamentarii AUR cer clarificări privind semnarea acordului UE-MERCOSUR first appeared on Lumea Politică.
01:40
Călin Georgescu a fost învins în instanță de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Contestând două amenzi primite, fostul candidat prezidențial a avut plângerea respinsă de Tribunalul Ilfov. Călin Georgescu a pierdut recent procesul intentat împotriva ANSPDCP, în care a contestat două sancțiuni primite. Tribunalul Ilfov a decis să respingă plângerea […] The post Călin Georgescu pierde procesul cu ANSPDCP first appeared on Lumea Politică.
01:00
Guvernul intenționează să își asume răspunderea în Parlament pentru reforma administrației publice. Deși nu a fost stabilită o dată exactă, surse guvernamentale au confirmat că tensiunile din Coaliție au fost dezamorsate, iar procedura este așteptată în această lună. Executivul se pregătește pentru testul parlamentar, liderii Coaliției ajungând la un consens asupra punctelor delicate ale reformei, […] The post Guvernul pregătește asumarea răspunderii pe reforma administrației first appeared on Lumea Politică.
00:10
Negocieri intense pentru numirea noilor șefi ai serviciilor de informații și parchetelor # Lumea Politică
Discuțiile pentru desemnarea unor noi directori ai serviciilor de informații din România avansează, însă aranjamentele ar putea include și numiri la vârful marilor parchete. Președintele Nicușor Dan și partidele din coaliția de guvernare sunt într-un proces complex de negociere. Președintele Nicușor Dan, la peste șapte luni de la instalarea la Cotroceni, nu a făcut nicio […] The post Negocieri intense pentru numirea noilor șefi ai serviciilor de informații și parchetelor first appeared on Lumea Politică.
13 ianuarie 2026
23:30
Pregătire militară voluntară pentru tinerii români din 2026. Legea a intrat în vigoare # Lumea Politică
Începând din 2026, tinerii români cu vârste între 18 și 35 de ani pot participa la un program de pregătire militară voluntară de patru luni. Programul, parte a unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan, oferă beneficii financiare și drepturi similare militarilor în termen. România introduce pregătirea militară voluntară pentru civili, după aproape două decenii […] The post Pregătire militară voluntară pentru tinerii români din 2026. Legea a intrat în vigoare first appeared on Lumea Politică.
22:40
Românii caută al doilea job din cauza noilor taxe și scumpiri. În ce direcție se îndreaptă doritorii de muncă # Lumea Politică
În 2026, sub presiunea taxelor mărite și a creșterii prețurilor, un român din trei își dorește al doilea job. Tinerii și seniorii își caută surse suplimentare de venit pentru a face față scumpirilor și cheltuielilor crescute. Noile taxe și creșterea prețurilor la alimente și utilități impuse de Guvernul Bolojan au crescut presiunea financiară pe bugetele […] The post Românii caută al doilea job din cauza noilor taxe și scumpiri. În ce direcție se îndreaptă doritorii de muncă first appeared on Lumea Politică.
22:00
Călin Georgescu, cunoscut pentru vederile sale suveraniste, împlinește un an sub control judiciar. Marți, el s-a prezentat la secția de poliție din Buftea, unde a fost întâmpinat de zeci de susținători. Decizia privind prelungirea măsurii urmează să fie luată de magistrați. Călin Georgescu a marcat un an de control judiciar, fiind nevoit să se prezinte […] The post Călin Georgescu, la un an de control judiciar. Mesajul său pentru susținători first appeared on Lumea Politică.
