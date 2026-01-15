Cine pierde cel mai mult dacă Trump „preia” Groenlanda? Ţările din Europa de Est ar putea fi retrogradate la „junk”, spune un analist de top al Fitch Ratings. „Aceasta este regula generală: Cu cât eşti mai departe de Rusia, cu atât este mai puţin probabil să fie cazul”
Ziarul Financiar, 15 ianuarie 2026 21:00
Traficul pe Aeroportul Internaţional Satu Mare a crescut cu 34% în 2025, la peste 94.000 de pasageri # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Satu Mare, subordonat Consiliului Judeţean Satu Mare, a înregistrat anul trecut 94.110 pasageri, în creştere cu 34% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de 70.206 oameni.
Cum arată topul asigurătorilor Casco. Surpriză! Groupama detronează liderul istoric pe zona Casco în primele 9 luni din 2025. Omniasig trece pe locul doi, iar Allianz-Ţiriac completează podiumul. Piaţa asigurărilor Casco: 3,2 mld. lei, plus 10% # Ziarul Financiar
Piaţa asigurărilor Casco a ajuns la finalul primelor nouă luni din 2025 la un volum al primelor brute subscrise de 3,19 mld. lei, înregistrând un avans de 10% faţă de perioada similară a anului 2024, potrivit celor mai recente date publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară(ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele 9 luni din 2025.
O asociere condusă de austriecii de la PORR reabilitează Piaţa Traian din Timişoara pentru 109,5 mil. lei # Ziarul Financiar
Constructorul austriac PORR, cunoscut pentru mai multe proiecte de infrastructură derulate în România, în asociere cu Electroechipament Industial din Caraş-Severin, deţinută de mai mulţi antreprenori locali, au câştigat un contract de 109,5 mil. lei (aproximativ 21,5 mil. euro), fără TVA, cu primăria Timişoara, ce prevede executarea de lucrări pentru regenerarea urbană a zonei Piaţa Traian.
Daniel Gross, CEO al PENNY România: Pentru al 11-lea an consecutiv avem creştere double digit, cea mai mare din grup dintre diviziile alimentare # Ziarul Financiar
Compania Rewe România, cea care operează reţeaua de discount PENNY, a închis 2025 cu afaceri de peste 10 miliarde de lei, după ce încasările au crescut „double digit“, adică cu mai bine de 10%.
Răzvan Toma şi-a făcut o fabrică artizanală la ţară după ce a lucrat într-o multinaţională în Capitală: în Negraşi din Argeş produce zacuscă, murături şi varză călită după reţetele bunicii. În brandul Mama Lola a investit circa 100.000 de euro # Ziarul Financiar
Răzvan Toma a avut primul proiect antreprenorial în 2017, iar de atunci a tot cochetat cu ideea de business şi în decembrie 2025, după ce i s-a desfiinţat postul pe care lucra într-o multinaţională, corporatistul din Bucureşti a decis să îşi dedice timpul exclusiv afacerii sale.
Apple evită „războiul miliardelor” din inteligenţa artificială, în schimb pariază pe alianţe. Gigantul din Cupertino anunţă un parteneriat strategic cu Google, estimat la 5 miliarde de dolari. Lovitură indirectă pentru OpenAI care a integrat ChatGPT în ecosistemul Apple încă din 2024 # Ziarul Financiar
Giampaolo Manzonetto, CEO al Caroli Foods Group: Apartenenţa la grupul Sigma ne permite să valorificăm noi posibilităţi de export. Din 2025 producem pentru compania-mamă o selecţie de produse care sunt comercializate de grup în alte ţări din Europa # Ziarul Financiar
„La nivel regional, apartenenţa la grupul multinaţional alimentar Sigma şi accelerarea procesului de integrare operaţională ne permit să valorificăm noi posibilităţi de export şi să ne diversificăm prezenţa în Europa.
Banca Europeană de Investiţii vine cu un nou contract de finanţare în valoare de 500 de milioane de euro pentru A1 Sibiu–Piteşti. Autostrada, cu o lungime de 122 de kilometri, ar urma să fie gata la sfârşitul anului 2028. „Un obiectiv major pentru conectivitatea României şi pentru dezvoltarea economică a regiunilor” # Ziarul Financiar
Europa de Est, vedeta pieţei de electro-IT în 2026: Vânzările de frigidere, computere şi televizoare vor creşte cu 5% în regiunea ce cuprinde şi România, în timp ce piaţa globală trece în teritoriu negativ # Ziarul Financiar
Piaţa globală de electro-IT este aşteptată să scadă în 2026, cu 0,4%, până la 1.300 de miliarde de dolari, însă evoluţia nu este uniformă, ba din contră, diferenţele sunt vizibile la nivel de regiuni.
ZF Live. Andrei Pitiş, fondatorul Genezio: „800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT. A devenit un influencer. Contează ce spune despre tine“. Start-up-ul românesc ajută companiile să-şi crească vizibilitatea în conversaţiile cu AI # Ziarul Financiar
Genezio, start-up românesc fondat de antreprenorul în serie Andrei Pitiş, a dezvoltat o platformă care ajută companiile să înţeleagă cum sunt percepute în conversaţiile pe care utilizatorii le au cu ChatGPT. Cu 800 de milioane de oameni care folosesc la nivel global chatbotul OpenAI, vizibilitatea în aceste conversaţii devine, în opinia fondatorului, o miză de marketing la fel de importantă ca prezenţa în motoarele de căutare.
