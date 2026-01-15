Cine pierde cel mai mult dacă Trump „preia” Groenlanda? Ţările din Europa de Est ar putea fi retrogradate la „junk”, spune un analist de top al Fitch Ratings. „Aceasta este regula generală: Cu cât eşti mai departe de Rusia, cu atât este mai puţin probabil să fie cazul”

Cine pierde cel mai mult dacă Trump „preia” Groenlanda? Ţările din Europa de Est ar putea fi retrogradate la „junk”, spune un analist de top al Fitch Ratings. „Aceasta este regula generală: Cu cât eşti mai departe de Rusia, cu atât este mai puţin probabil să fie cazul”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar