Ministrul Economiei: Scrisorile de aşteptări arată altfel decât arătau înainte. Ne pregătim în viitor pentru fiecare companie şi pentru evaluarea managementului pe alte criterii. Nu va mai fi atât de uşor să bifeze 17 indicatori din 20

Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), este de părere că elaborarea bugetului de stat este ”primul test de maturitate” al coaliţiei de guvernare. El cataloghează drept ”un semi-eşec” faptul că legea bugetului de stat nu a fost adoptată până acum şi atrage atenţia că, având în vedere procentele pe care partidele din coaliţia de guvernare le au, împreună, în Parlament, acestea pot reforma radical statul.