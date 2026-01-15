Bundesliga: Augsburg – Union Berlin, scor 1-1. Partida, întreruptă de un protest al suporterilor

00:00

Ministrul Economiei, Irineu Darău, admite că, în acordul Mercosur, susţinut de România, există riscuri în ceea ce priveşte agricultura, însă spune că ministrul de resort trebuie ”să găsească mijloace” pentru a rezolva eventualele probleme. Darău dezvăluie că, în pofida unei corespondenţe bogate între Ministerul Economiei şi cel al Agriculturii pe subiectul Mercosur, Ministerul Agriculturii nu a transmis niciodată ”studii clare, cu cifre” către cel al Economiei. Darău aminteşte că, de-a lungul anilor, guvernările PSD au susţinut acordul Mercosur, despre care se discută de peste un deceniu, iar în presa vremii erau publicate ”articole triumfaliste, pe bună dreptate”, pe acest subiect.