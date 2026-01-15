Imagini în direct de la televiziunea din Iran: „Am făcut ceva atât de prostesc”
MainNews.ro, 16 ianuarie 2026 00:40
Televiziunea de stat din Iran difuzează mărturii controversate ale protestatarilor arestați, sub conducerea lui Gholamhossein Mohseni Ejei. Aceste mărturii sunt considerate obținute sub constrângere și ridică temeri cu privire la abuzurile sistemului judiciar. Protestele au dus la mii de morți și arestări. Televiziunea de stat din Iran difuzează interogatorii ale protestatarilor arestați, provocând îngrijorări privind … Articolul Imagini în direct de la televiziunea din Iran: „Am făcut ceva atât de prostesc” apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
01:30
Traian Băsescu a comentat noile impozite pe proprietate, afirmând că acestea sunt corecte, deși au crescut semnificativ. Fostul președinte plătește 2.200 de lei pentru locuință și a scăpat de impozitul pe mașină, fiind mulțumit de ajustările fiscale, dar recunoaște impactul asupra românilor cu venituri mici. Traian Băsescu consideră că noile impozite pe proprietate sunt corecte, … Articolul Băsescu, mulțumit de impozitele pe proprietate: Cât plătește pentru mașină? apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
01:20
Edi Iordănescu, fost selecționer al României, s-a înțeles verbal cu Al Shabab din Arabia Saudită, echipă cu 5 titluri naționale. Impedimentul semnării contractului este clauza de reziliere de 10 milioane de euro a actualului antrenor. Iordănescu este liber de contract din octombrie 2022, după despărțirea de Legia Varșovia. Edi Iordănescu a ajuns la un acord … Articolul Edi Iordănescu a acceptat oferta unei foste campioane! apare prima dată în Main News.
01:20
Adrian Băzăvan a proiectat mesajul „Marș la Moscova!” pe clădirile din București, stârnind controverse în timpul protestelor împotriva „Legii Vexler” și Guvernului Bolojan. Mobilizarea manifestanților a dus la conflicte cu forțele de ordine. Descoperă detalii despre acest protest alarmant și reacțiile grupului „Lupii Tricolori”. Adrian Băzăvan a proiectat mesajul Marș la Moscova pe clădirile din … Articolul Adrian Băzăvan proiectează „Marș la Moscova!” pe clădiri în București apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
01:10
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare” afiliat lui Ilan Șor, refuză audierile de la București în legătură cu retragerea cetățeniei române. Invocând sancțiuni politice, Furtună susține că a obținut cetățenia legal și denunță acuzațiile de implicare în acte teroriste ca fiind nefondate. Victoria Furtună, președinta Partidului „Moldova Mare”, refuză audierile de la ANC privind cetățenia … Articolul Cetățenia română a Victoriei Furtună, aflată în scandal, contestată apare prima dată în Main News.
Acum o oră
01:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat semnarea celui de-al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada Sibiu-Pitești. Împrumutul de 500 milioane euro face parte dintr-un pachet de 1 miliard euro pentru construcția primei autostrăzi care traversează Carpații, estimându-se finalizarea în 2028. Ministrul Finanțelor a semnat un nou contract de finanțare de … Articolul Autostrada inovatoare care leagă Carpații în linie dreaptă apare prima dată în Main News.
01:00
Utilizarea rachetei Oreșnik de către Rusia este un semnal clar al intențiilor de atac, a declarat Macron. Franța se află în raza acestei arme, iar președintele a subliniat necesitatea dobândirii de noi arme pentru descurajare militară. Rachetele SCALP produse în colaborare cu Marea Britanie și Germania și-au demonstrat eficacitatea în luptă. Macron a atras atenția … Articolul Oreșnik: un semnal clar al Rusiei în strategia internațională apare prima dată în Main News.
00:40
Televiziunea de stat din Iran difuzează mărturii controversate ale protestatarilor arestați, sub conducerea lui Gholamhossein Mohseni Ejei. Aceste mărturii sunt considerate obținute sub constrângere și ridică temeri cu privire la abuzurile sistemului judiciar. Protestele au dus la mii de morți și arestări. Televiziunea de stat din Iran difuzează interogatorii ale protestatarilor arestați, provocând îngrijorări privind … Articolul Imagini în direct de la televiziunea din Iran: „Am făcut ceva atât de prostesc” apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
00:20
Mașinile de lux cumpărate fără acoperire fiscală sunt verificate de ANAF. Până acum, 66 de cazuri au fost identificate, incluzând tranzacții cu autoturisme de valoare mare, achitate în numerar, fără documentație care să ateste proveniența fondurilor. Sancțiuni și sechestru asigurător sunt aplicate. ANAF a început verificările pentru mașinile de lux cumpărate cu bani fără acoperire … Articolul Mașini de lux fără acoperire fiscală, verificate de ANAF apare prima dată în Main News.
00:20
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că va vota pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul unui referendum, similar afirmației președintei Maia Sandu. Așa cum lidera de la Chișinău a subliniat, integrarea europeană rămâne prioritatea principală, dar unirea cu România este o opțiune considerată de unii politicieni. Premierul Alexandru Munteanu își declară votul pentru unirea … Articolul Lider din Moldova susține unirea cu România la referendum apare prima dată în Main News.
00:20
Olimpiea Crețeanu, judecătoare cu doctorat la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, are un parcurs profesional controversat. A fost implicată în dosare importante și va judeca pe 16 ianuarie contestația privind pensiile speciale. Detalii despre cariera și studiile sale. Olimpiea Crețeanu, judecătoare la Curtea de Apel București, are un doctorat obținut la Academia de Poliție … Articolul Olimpia Crețeanu: judecătoarea ce poate bloca CCR și pensiile speciale apare prima dată în Main News.
00:10
Inteligența artificială adâncește disparitățile sociale; FMI susține muncitorii afectați # MainNews.ro
Inteligența artificială riscă să adâncească disparitățile sociale, avertizează Anthropic. Țările bogate devin tot mai dependente de AI, iar riscurile includ pierderea locurilor de muncă pentru angajații entry-level. FMI solicită sprijin pentru muncitorii afectați de automatizare. O provocare globală care necesită soluții urgente. Utilizarea extinsă a inteligenței artificiale în țările bogate riscă să amplifice inegalitatea economică … Articolul Inteligența artificială adâncește disparitățile sociale; FMI susține muncitorii afectați apare prima dată în Main News.
00:10
Expertiza Înaltei Curți de Casație și Justiție arată că pensiile de serviciu pentru magistrați ar deveni mai mici decât cele contributive, ceea ce ar putea anula drepturile dobândite. Contestația a fost depusă la Curtea Constituțională, evidențiind riscurile pentru independența justiției în România. Articolul Pensia de serviciu va fi mai mică decât pensia contributivă, avertizează experții apare prima dată în Main News.
00:10
AC Milan a învins-o pe Como cu 3-1, după ce a fost condusă, și s-a apropiat la 3 puncte de Interul lui Cristi Chivu. Rabiot a fost eroul meciului, marcând două goluri. Napoli, încurcată cu Parma, rămâne pe locul trei, iar Inter câștigă cu 1-0 în fața Lecce. Clasamentul Serie A devine tot mai strâns. … Articolul Milan învinge Como și se apropie de Inter: Vești proaste pentru Chivu! apare prima dată în Main News.
00:00
Deficitul bugetar din România atinge 8,5% din PIB, provocând împrumuturi în euro de la bănci străine pentru a menține cursul. Economiștii avertizează că această practică poate duce la o creștere drastică a cursului euro, estimând posibilitatea ca acesta să ajungă la 7 lei în 2026. România se confruntă cu o anomalie economică legată de cursul … Articolul România pierde miliarde de euro din cauza evasionării fiscale. apare prima dată în Main News.
15 ianuarie 2026
23:40
Un văduv de 88 de ani, Ed Bambas, a devenit milionar după ce și-a pierdut pensia din cauza falimentului firmei General Motors. Grație unui videoclip viral publicat de Samuel Weidenhofer, care a strâns 1,7 milioane de dolari printr-o campanie GoFundMe, Ed poate să se pensioneze. O poveste emoționantă ce inspiră bunătate. Un văduv de 88 … Articolul Văduv de 88 de ani devine milionar după pierderea pensiei sale apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
23:20
Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră nu beneficiază de protecția Articolului 5 al NATO. Generalul Gheorghița Vlad avertizează asupra riscurilor de securitate, subliniind necesitatea modernizării Forțelor Navale pentru a proteja infrastructurile critice, în fața amenințărilor internaționale. Generalul Gheorghiță Vlad trage un semnal de alarmă privind securitatea în Marea Neagră Zona Economică Exclusivă a … Articolul Avertisment: O zonă din România nu beneficiază de Articolul 5 NATO apare prima dată în Main News.
23:20
CSM a criticat discuțiile cu Guvernul despre legislația judiciară, acuzând lipsa de claritate și transparență. Problemele administrative predomină, neclarificând funcționarea Comitetului creat de Prim-ministru. Judecătorii subliniază că demersul riscă să confere o aparentă legitimitate unui proces fără credibilitate. Dialogul este necesar dar trebuie să fie transparent și legal. CSM acuză Guvernul de lipsă de transparență … Articolul CSM: Discuțiile cu Guvernul denotă neseriozitate și neînțelegerea sistemului judiciar apare prima dată în Main News.
23:10
Diplomele de rezidențiat eliberate de Universitatea de Medicină din Chișinău sunt valide, conform unui raport oficial. Comisia de anchetă a confirmat că procedurile au fost respectate, în urma unor investigații privind legalitatea studiilor medicilor români. Detalii esențiale despre procesul educațional și concluziile Comisiei. Diplomele de rezidențiat emise de Universitatea de Medicină din Chișinău sunt valide … Articolul Diplomele de rezidențiat pentru medicii români, valabile din Chișinău apare prima dată în Main News.
23:10
Emil Grădinescu, comentator sportiv cunoscut, a fost reclamat la CNA pentru recomandarea serialului „Plaha” de pe Netflix, în timpul unui meci România – Republica Moldova. Mihai Toma, membru CNA, a spus că reclamația reflectă frustrări și nu consideră că s-a făcut reclamă unui produs. Emil Grădinescu, comentator sportiv din România, a fost reclamat la CNA … Articolul Emil Grădinescu, reclamat la CNA pentru recomandarea unui film Netflix apare prima dată în Main News.
22:50
În Corbeanca, România, s-au dat primele amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor, ceea ce a dus la o creștere de 32% a imobilelor asigurate. Zeci de amenzi au fost anulate din cauza erorilor de identificare. Primarul susține că respectarea legii este esențială pentru protecția cetățenilor. Proprietarii din Corbeanca au primit aproape 1.800 de amenzi pentru lipsa … Articolul Caz unic România: Primele amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor apare prima dată în Main News.
22:40
Conflictele economice dintre marile puteri sunt percepute ca cea mai mare amenințare globală pentru următorii doi ani, conform unui sondaj al Forumului Economic Mondial. Războiul din Ucraina și riscurile legate de accesul la resurse strategice sunt preocupări majore. Reuniunea anuală de la Davos va aborda aceste teme cruciale. Conflictele economice între marile puteri sunt considerate … Articolul Conflictele economice: cel mai grav risc global conform Forumului Economic Mondial apare prima dată în Main News.
22:20
Cristian Tudor Popescu l-a catalogat pe primarul Ciprian Ciucu drept „niznai” după declarațiile acestuia privind criza termoficării și a problemelor financiare din Capitală. CTP subliniază absența unui vinovat clar și ironizează abordarea lui Ciucu, care caută compătimire fără a numi responsabilii. Cristian Tudor Popescu critică declarațiile primarului Ciprian Ciucu privind problemele de la Primăria Capitalei … Articolul Ciprian Ciucu, o surpriză: CTP comentează ironia declarațiilor primarului apare prima dată în Main News.
22:20
Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE, oferind acces la 16,68 miliarde euro pentru proiecte de apărare și securitate. Primele tranșe sunt estimate să fie disponibile din martie 2026, consolidând astfel capacitatea de răspuns și securitatea națională. Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru împrumutul de 16,68 miliarde euro prin instrumentul … Articolul Comisia Europeană aprobă împrumutul României de 16,68 miliarde euro prin SAFE apare prima dată în Main News.
22:10
Apple avertizează utilizatorii despre atacuri spyware sofisticate care utilizează exploatări zero-click, periclitând confidențialitatea și securitatea personală. Hackerii pot fura date, urmări locația și accesa dispozitivele. Experții recomandă repornirea dispozitivelor și instalarea iOS 26 pentru protecție îmbunătățită. Apple avertizează despre atacuri spyware sofisticate care nu necesită interacțiune din partea utilizatorilor Peste 75% dintre utilizatorii de iPhone … Articolul Apple avertizează: atacuri spyware avansate care amenință securitatea utilizatorilor apare prima dată în Main News.
22:10
Veaceslav Platon nu a fost acceptat ca martor în dosarul penal al lui Vladimir Plahotniuc, acuzat de fraudă bancară. Procurorul și avocații lui Plahotniuc au avut o poziție comună, invocând probleme legate de veridicitatea declarațiilor lui Platon. Instanța a respins cererea sa de audiere prin teleconferință. Veaceslav Platon nu a fost acceptat ca martor al … Articolul Procurorul și avocații lui Plahotniuc, unanimi: Platon nu devine martor apare prima dată în Main News.
22:10
Florin Coman, jucătorul echipei Al Gharafa, a suferit o accidentare în meciul cu Al Arabi, după doar 30 de minute, în cadrul etapei a 13-a din campionatul din Qatar. Deși echipa sa a câștigat 2-1, ghinionul îl urmărește pe fostul atacant de la FCSB, care părea să își regăsească forma. Al Gharafa, echipa lui Florin … Articolul Contra recunoaște talentul lui Coman, ghinion pentru fostul atacant FCSB apare prima dată în Main News.
21:50
Descoperă rețeta simplă pentru supa cremă de roșii coapte, o delicatesă din bucătăria mediteraneană. Această supă versatilă se prepară cu roșii, ceapă, usturoi și ierburi aromatice, oferind un gust autentic. Savurează-o cu crutoane sau smântână, anotimpul nu contează, este perfectă pentru orice ocazie! Supa cremă de roșii coapte combină simplitatea ingredientelor cu un gust autentic … Articolul Supa de roșii: rețetă ușoară și secrete pentru un gust deosebit apare prima dată în Main News.
21:40
Cetățean canadian ucis în Iran în timpul protestelor. Guvernul de la Ottawa acuză autoritățile iraniene de represiune brutală. Ministrul de Externe, Anita Anand, denunță comportamentul regimului și cere încetarea violenței. Ottawa recomandă canadianilor din Iran să părăsească imediat țara din motive de securitate. Un cetățean canadian a fost ucis în Iran în timpul protestelor împotriva … Articolul Cetățean canadian ucis în protestele din Iran; Ottawa acuză Teheranul apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
21:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Ali Yerlikaya, ministrul de Interne al Turciei, în cadrul unei vizite oficiale în România. Discuțiile au evidențiat cooperarea bilaterală în domeniul securității și importanța participării Turciei la Poliția Aeriană a NATO pe teritoriul românesc. Premierul Ilie Bolojan l-a primit pe ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, la Palatul … Articolul Ilie Bolojan și ministrul de Interne al Turciei discută despre Poliția Aeriană NATO apare prima dată în Main News.
21:10
Un antreprenor ingenios a reușit să-și alimenteze întreaga casă fără să plătească facturi la energie electrică, folosind peste 1.000 de baterii reciclate de la laptopuri și panouri solare. Aceasta tehnologie inovatoare i-a adus economii de aproape 5.000 de euro în opt ani, inspirând pe alții să adopte soluții similare. Un bărbat a eliminat dependența casei … Articolul Își alimentază casa gratuit: soluții eficiente pentru economie energetică apare prima dată în Main News.
21:10
Zece persoane, inclusiv un funcționar al Ministerului Culturii, sunt investigate într-un dosar penal pentru lucrări ilegale de construcție în zona istorică de pe strada Eugen Doga, Chișinău. CNA a efectuat percheziții, acuzând abateri grave de la documentația de proiect și execuția necorespunzătoare a construcțiilor. Zece persoane, inclusiv un funcționar al Ministerului Culturii, cercetate penal pentru … Articolul Controverse în Chișinău: Dosar penal pentru lucrări ilegale în zona istorică apare prima dată în Main News.
21:10
Dan Petrescu a declarat că se simte mai apreciat în străinătate decât în România, în timp ce se confruntă cu o problemă de sănătate. Fiica sa, Beatrice-Chelsea, a fost invitată de Chelsea la un meci important cu Arsenal, marcând 28 de ani de la un moment memorabil din cariera lui Petrescu. Dan Petrescu, 58 de … Articolul Dan Petrescu: Aprecierea amară și valorează mai mult în străinătate apare prima dată în Main News.
21:10
Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24% în 2025, atingând cel mai mic nivel din 2020, conform Ministerului Finanțelor. Acestea reprezintă un sfert din bugetul federal, afectat de cheltuieli mari în sectorul apărării. Prețurile petrolului au scăzut, agravând situația economică a Rusiei. Veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24% … Articolul Veniturile Rusiei din petrol și gaze au atins minimul ultimilor cinci ani apare prima dată în Main News.
20:50
Banca Mondială a redus prognozele economice pentru România în 2026, previzionând o creștere de doar 1,3%, în comparație cu estimările anterioare. Premierul Ilie Bolojan se arată dezamăgit de aceste evoluții, în timp ce economia globală se confruntă cu o stagnare semnificativă în acest deceniu. Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile economice pentru România în … Articolul Banca Mondială reduce previziunile economice pentru România apare prima dată în Main News.
20:40
Miniștrii apărării din SUA și Japonia, Pete Hegseth și Shinjiro Koizumi, au participat la un antrenament fizic la Pentagon înaintea unei întâlniri oficiale. Această activitate simbolizează relația strânsă dintre cele două țări și angajamentul comun pentru pace și stabilitate în Asia, într-o perioadă de tensiuni internaționale. Ministrul nipon al apărării, Shinjiro Koizumi, și secretarul apărării … Articolul Miniștrii Apărării din SUA și Japonia au făcut exerciții la Pentagon apare prima dată în Main News.
20:20
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău a confirmat validitatea diplomelor emise pentru medici români, dejucând speculațiile legate de diplome false. Ancheta internă a relevat că aceste documente sunt conforme cu legislația în vigoare, necesitând totuși îmbunătățiri în procedurile de control intern. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” … Articolul Diplome false: Universitatea din Chișinău afirmă validitatea lor pentru medici români apare prima dată în Main News.
20:20
Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică primarul Ciprian Ciucu și premierul Ilie Bolojan pentru lipsa de responsabilitate. El acuză atitudinea acestora de a evita asumarea vinovăției pentru problemele din Capitală și evidențiază necesitatea moralității în reformele administrative. Cristian Tudor Popescu critică dur primarul Ciprian Ciucu și premierul Ilie Bolojan pentru lipsa responsabilității Ciucu este acuzat de … Articolul CTP critică primarul Ciucu și premierul Bolojan: tehnocratul cu obraz gros apare prima dată în Main News.
20:10
Află cum să împiedici inteligența artificială să acceseze e-mailurile tale din Gmail. Schimbând rapid o setare pe telefonul tău, poți proteja confidențialitatea datelor tale personale în doar 10 secunde. Urmează pașii simpli pentru a bloca accesul Gemini și asigură-ți intimitatea în mediul digital. Gmail permite accesul inteligenței artificiale la e-mailuri pentru personalizarea serviciilor Google folosește … Articolul Cum să oprești AI să îți acceseze e-mailurile din Gmail în 10 secunde apare prima dată în Main News.
20:10
ÎCCJ avertizează că noua lege va reduce pensiile de serviciu ale magistraților sub nivelul celor contributive, cu diminuări între 33% și 51%. Expertiza contabile confirmă impactul negativ asupra drepturilor dobândite. Instanța denunță o retractare a garanțiilor constituționale ale independenței justiției. ÎCCJ avertizează că noua lege reduce pensia de serviciu a magistraților sub nivelul pensiei contributive … Articolul ÎCCJ: Noua lege reduce pensiile de serviciu ale magistraților sub cele contributive apare prima dată în Main News.
20:10
Florinel Coman s-a accidentat în meciul cu Al Arabi, antrenat de Cosmin Contra, ieșind din teren în minutul 30 cu un bandaj la piciorul stâng. Cu 6 meciuri jucate în campionat, atacantul român a marcat un singur gol și a avut o dublă în Cupa Qatarului. Detalii despre accidentare și evoluția sa. Florinel Coman s-a … Articolul Accidentare Florinel Coman în meciul cu Cosmin Contra: detalii picior rănit apare prima dată în Main News.
20:10
Intervenția salvatoare a Arabiei Saudite, Qatarului și Omanului a convins-o pe Trump să renunțe la atacul împotriva Iranului. Autoritățile din Golf au avertizat despre repercusiuni grave, solicitând o șansă pentru Iran să-și demonstreze bunele intenții. Situația evoluează, iar diplomația este crucială pentru stabilitate. Arabia Saudită, Qatar și Oman au convins SUA să nu atace Iranul … Articolul Convincerea lui Trump: Intervenția decisivă pentru regimul de la Teheran apare prima dată în Main News.
19:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a instat companiile din subordine să valideze informațiile înainte de a le comunica publicului, inclusiv presei și instituțiilor europene. Această solicitare, contrară legislației în vigoare, pune sub semnul întrebării autonomia managerială și independența companiilor energetice. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a solicitat companiilor din subordine să valideze informațiile înainte de a răspunde … Articolul Scrisoarea Ministrului Energiei Bogdan Ivan, pierdută și revelatoare apare prima dată în Main News.
19:40
Donald Tusk a declarat că Polonia nu va trimite trupe în Groenlanda, criticând posibila preluare a insulei de către SUA. Premierul polonez a subliniat că un astfel de act ar reprezenta sfârșitul ordinii mondiale bazate pe solidaritatea NATO. Tusk vizează menținerea unității Uniunii Europene și relațiilor transatlantice. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a comunicat că țara … Articolul Donald Tusk avertizează: Polonia nu va trimite trupe în Groenlanda apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
19:20
Victor Ponta compară USR cu vechii comuniști, afirmând că România este în prezent într-un proces de USR-izare. Într-un interviu, el subliniază că Guvernul poate funcționa fără USR, sugerând că majoritatea poate fi asigurată de un grup de parlamentari independenți, fără a colabora cu USR, punând accent pe necesitatea unei schimbări politice. Victor Ponta afirmă că … Articolul Victor Ponta: „USR-izarea României” seamănă cu preluarea PCR din ’45 apare prima dată în Main News.
19:10
Află ultimele noutăți din tehnologie: metodele ingenioase prin care hackerii fură bani, acuzațiile de angajare ilegală la OnePlus, lansarea procesorului Intel Core Ultra Series 3, detaliile despre Samsung Galaxy S26 și așteptatul GTA 6. Rămâi informat cu cele mai recente știri din domeniul IT&C. CEO-ul OnePlus, Pete Lau, acuzat de practici ilegale de angajare în … Articolul Hackerii și metodele lor: Cum îți pot fura banii și când apare Samsung Galaxy S26 apare prima dată în Main News.
19:10
Cinci inspectori ANAF din București au fost condamnați pentru luare de mită după ce au recunoscut faptele la DNA. Aceștia au primit sume considerabile pentru a limita controalele și a evita sesizările penale. Pedeapsa variază de la un an și 8 luni până la 3 ani de închisoare, toate cu suspendare. Cinci inspectori ANAF din … Articolul Inspectori ANAF din București, condamnați pentru mită la DNA apare prima dată în Main News.
19:10
Florentin Petre laudă refuzul lui Cătălin Cîrjan de a accepta oferta de 4,5 milioane de euro din Ucraina. Jucătorul, căpitanul echipei, a ales să rămână alături de club, demonstrându-și angajamentul față de proiectul echipei. Situația sportivă din Ucraina rămâne critică din cauza conflictului. Cătălin Cîrjan a refuzat o ofertă de 4,5 milioane de euro din … Articolul Florentin Petre laudă decizia lui Cîrjan de a refuza oferta din Ucraina apare prima dată în Main News.
19:10
Emmanuel Macron a avertizat că Europa se află în raza de acțiune a rachetelor hipersonice rusești, după atacurile asupra Ucrainei. Președintele francez solicită o cooperare activă între țările europene pentru a spori capacitățile militare și a descuraja amenințările rusești, subliniind importanța sprijinului oferit Ucrainei. Macron avertizează că Europa se află în raza de acțiune a … Articolul După bombardamente cu rachete hipersonice, Macron: „Suntem în raza lor de acțiune” apare prima dată în Main News.
18:50
OUG trenuleț 89/2025 aduce modificări semnificative în transmiterea facturilor prin RO e-Factura. AJFP Argeș informează contribuabilii despre noile termene și cerințe. Află toate detaliile necesare pentru a te conforma noilor reglementări privind factura electronică și asigură-te că ești la curent cu actualizările importante. AJFP Argeș anunță modificări în transmiterea facturilor prin e-Factura OUG trenuleț nr. … Articolul Facturi e-Factura 2026: Modificări OUG 89/2025 și clarificări ANAF apare prima dată în Main News.
18:30
Creșterea alarmantă a atacurilor pe rețele sociale împotriva meteorologilor și climatologilor a preocupat Guvernul Spaniei. Ministerul mediului a raportat intensificarea limbajului ostil, iar atacurile au afectat percepția publicului și activitatea științifică, subminând eforturile de combatere a schimbărilor climatice. Guvernul Spaniei aduce în atenția procurorilor problema creșterii atacurilor online împotriva meteorologilor și climatologilor Ministrul Mediului, Sara … Articolul Atacuri în creștere împotriva meteorologilor: Guvernul Spaniei intervine apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.