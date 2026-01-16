Băsescu, mulțumit de impozitele pe proprietate: Cât plătește pentru mașină?

20:10

Intervenția salvatoare a Arabiei Saudite, Qatarului și Omanului a convins-o pe Trump să renunțe la atacul împotriva Iranului. Autoritățile din Golf au avertizat despre repercusiuni grave, solicitând o șansă pentru Iran să-și demonstreze bunele intenții. Situația evoluează, iar diplomația este crucială pentru stabilitate. Arabia Saudită, Qatar și Oman au convins SUA să nu atace Iranul