Edi Iordănescu a acceptat oferta unei foste campioane!

19:10

Cinci inspectori ANAF din București au fost condamnați pentru luare de mită după ce au recunoscut faptele la DNA. Aceștia au primit sume considerabile pentru a limita controalele și a evita sesizările penale. Pedeapsa variază de la un an și 8 luni până la 3 ani de închisoare, toate cu suspendare. Cinci inspectori ANAF din …