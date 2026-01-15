Ediţia 16 ianuarie 2026 epaper

13:15

Genezio, start-up românesc fondat de antreprenorul în serie Andrei Pitiş, a dez­vol­tat o platformă care ajută com­paniile să înţeleagă cum sunt percepute în conversaţiile pe care utilizatorii le au cu ChatGPT. Cu 800 de mi­li­oane de oameni care folosesc la nivel glo­bal chatbotul OpenAI, vizibilitatea în aces­te conversaţii devine, în opinia fondato­ru­lui, o miză de marketing la fel de importan­tă ca prezenţa în motoarele de căutare.