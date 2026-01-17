Update. Explozie într-un bloc din Alba Iulia. 2 oameni au fost răniți iar locatarii imobilului au fost evacuați | VIDEO

15:20

România la Eurovision 2026: au început înscrierile pentru Selecția Națională. Cei care vor să intre în cursa pentru reprezentarea României au timp să trimită piesele până pe 2 februarie. Una dintre condiții: este interzisă folosirea inteligenței artificiale. Pe 4 martie vom afla cine va reprezenta România în mai, la Viena. Se pot înscrie la Selecția […]