Explozie urmată de un incendiu de la o butelie, în Prundeni, Vâlcea. Două persoane prezintă arsuri grave

15:20

Întrebarea ediției de astăzi a emisiunii „România în Direct” este: De ce nu se înghesuie politicienii la Ministerul Educației? Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat zilele trecute că a preluat, ca interimar, Ministerul Educației, după mai bine de trei săptămâni de la demisia lui Daniel David. Deși, înainte de vacanța de sărbători, au fost vehiculate două […]