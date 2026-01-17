Legea care asigură vaccinarea gratuită anti-HPV, promulgată de președinte. Peste 1.800 de persoane mor anual, în România, din cauza cancerului de col uterin
Europa FM, 17 ianuarie 2026 15:20
Legea care asigură accesul gratuit la vaccinarea anti-HPV, pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani – a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Potrivit legii, și testările medicale periodice sunt gratuite . Legea adoptă, practic, o Ordonanță a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinare anti HPV, care este […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum o oră
15:20
Legea care asigură vaccinarea gratuită anti-HPV, promulgată de președinte. Peste 1.800 de persoane mor anual, în România, din cauza cancerului de col uterin # Europa FM
Legea care asigură accesul gratuit la vaccinarea anti-HPV, pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani – a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. Potrivit legii, și testările medicale periodice sunt gratuite . Legea adoptă, practic, o Ordonanță a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinare anti HPV, care este […]
15:20
Explozie urmată de un incendiu de la o butelie, în Prundeni, Vâlcea. Două persoane prezintă arsuri grave # Europa FM
Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, cu puțin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și de prim ajutor medical, ca urmare a unui incendiu produs la o butelie în localitatea Prundeni. S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani, cu o autospecială de stingere cu apă […]
15:20
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii este sigur arată o nouă cercetare la care au participat sute de mii de femei # Europa FM
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii este sigur și nu există dovezi că ar crește riscul de autism, ADHD și probleme de dezvoltare la copii. Este concluzia unui nou studiu care contrazice afirmațiile controversate ale președintelui american Donald Trump de anul trecut, potrivit cărora paracetamolul „nu este bun” și femeile însărcinate ar trebui să „lupte […]
Acum 6 ore
11:20
Update. Explozie într-un bloc din Alba Iulia. 2 oameni au fost răniți iar locatarii imobilului au fost evacuați | VIDEO # Europa FM
O explozie a avut loc în această dimineață într-un bloc din Alba Iulia. Din primele informații, doi oameni au fost răniți. Detașamentul de pompieri Alba Iulia anunță că incidentul a avut loc în jurul orei 07:00 într-un imobil de pe strada Arnsberg din Alba Iulia. 2 persoane au suferit arsuri, dar sunt conștiente. O persoana […]
Acum 24 ore
23:20
Reacția liderului UDMR, Kelemen Hunor, după ce CCR a amânat a patra oară pronunțarea unei decizii asupra pensiilor magistraților: „Nu mă bucură această amânare deloc” | AUDIO # Europa FM
Reacții în Coaliția de guvernare după ce Curtea Constituțională a amânat pentru a patra oară luarea unei decizii privind proiectul care modifică legea pensiilor magistraților. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că amânarea repetată afectează credibilitatea instituției. Noul termen la care judecătorii CCR vor dezbate acest subiect este 11 februarie. După trei eșecuri, între care ultimele […]
23:20
Reacția ministrului Sănătății după ce un senator POT a propus ca anumiți pacienți oncologici să plătească o parte din tratament: „Exclus ca Ministerul Sănătății să susțină o astfel de abordare” | AUDIO # Europa FM
Ministerul Sănătății anunță că este exclus să susțină o posibilă coplată pentru pacineții bolnavi de cancer, așa cum se propune printr-un proiect de lege al unui parlamentar de la Partidul oamenilor Tineri (POT). Ministrul Alexandru Rogobete precizează că, în oncologie, orice barieră sau întârziere a tratamentului poate duce la pierderea unei șanse. Într-o postare pe […]
19:20
Tablouri semnate de Picasso și Grigorescu, din colecția fostului ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, scoase la licitație. De la ce sumă pornește cea mai scumpă operă de artă | GALERIE FOTO # Europa FM
ANAF îl execută silit pe fostul ministru PSD de Finanțe, Darius Vâlcov: sunt scoase la licitație tablouri Picasso și Grigorescu din colecția sa personală, pentru a recupera prejudiciul. Fostul oficial a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare, iar ANAF încearcă să recupereze o parte din cele șase milioane de lei datorate de Darius […]
19:20
Spania: Muzeul Prado din Madrid nu vrea „niciun vizitator în plus” în acest an. Directorul instituției face apel la spanioli să profite mai multe de „comorile din țară” | AUDIO # Europa FM
Pentru a evita supraaglomerarea, muzeul Prado din Madrid anunță că nu vrea „niciun vizitator în plus”. Anul trecut, peste 3,5 milioane de oameni i-au trecut pragul, o creștere de peste 56.000 față de 2024. Directorul muzeului susține că un număr prea mare de vizitatori ar putea dăuna instituției, cum este și cazul Luvrului din Paris, […]
19:20
Constanța: O femeie a vândut pe internet dispozitivul cu care era monitorizată de polițiști după ce își agresase bunica | AUDIO # Europa FM
Caz incredibil la Constanța. O femeie de 30 de ani, împotriva căreia era emis ordin de protecție după ce își bătuse bunica, a fost reținută pentru că a vândut dispozitivul cu care era monitorizată de poliție. Pentru recuperarea pagubei, poliția se va constitui parte civilă în proces. Polițiștii constănțeni au constatat că, în ultima săptămână, […]
19:20
Anul 2026 va fi „Anul Nadia”, la 50 de ani de când gimnasta a luat primul 10 din istoria gimnasticii mondiale. Comăneci: „Cred cu tărie că sportul face parte din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta” | VIDEO # Europa FM
Anul 2026 va fi Anul Nadia pentru a marca 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii – notă obținută de gimnasta română, Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. Este vorba de un proiect național lansat oficial vineri, 16 ianuarie, de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR). Pe tot parcursul […]
19:20
Prahova: Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești au fost arse ilegal pe un câmp. Șeful Biroului Rutier, principalul suspect, riscă să fie dat afară | AUDIO # Europa FM
Tone de documente din arhiva Poliției Ploiești au fost distruse ilegal pe un câmp. Dosarele au fost incendiate în curtea școlii de pompieri de la Boldești Scăieni la comanda șefului Biroului Rutier Ploiești, comisarul Laurențiu Drăghici. Ofițerul este cercetat penal pentru sustragere de înscrisuri și riscă să fie dat afară din Poliție. Principalul vizat de […]
19:20
Comisia de Etică a Universității Craiova va verifica acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, în urma analizei jurnalistei Emilia Șercan # Europa FM
Comisia de Etică a Universității Craiova a decis, vineri, 16 ianuarie, după o ședință care a durat două ore, să verifice acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Jurnalista Emilia Șercan a arătat, într-o investigație PressOne, că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției este plagiată. După […]
19:20
Uniunea Europeană și țările din Mercosur se pregătesc să semneze acordul comercial sâmbătă, în Paraguay | AUDIO # Europa FM
Etapă importantă pentru acordul comercial Mercosur: țările latino-americane din Mercosur şi Uniunea Europeană se pregătesc să semneze sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay, un acord comercial care va crea una din cele mai mari zone de liber schimb din lume. Acordul va fi semnat după mai bine de 25 de ani de negocieri, chiar dacă fermieri […]
19:20
Ilie Bolojan a mers la Iași și Botoșani pentru a discuta cu aleșii locali despre reforma în administrație. PSD Iași a refuzat să ia parte la discuții și l-a poreclit pe șeful Guvernului „premierul «Taie-Tot»” | AUDIO # Europa FM
Boicot din partea PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Șeful Guvernului se află în vizită la Iaşi, dar şi la Botoşani. Discută cu primarii din cele două judeţe despre reorganizarea administrației. Proiectul se află în dezbatere publică de câteva zile. Fiecare primărie trebuie să taie cu 10% din cheltuieli în 2026 și din 2027 să […]
19:20
Mureș: Un cerb carpatin de la grădina zoologică din oraș a murit după ce a înghițit o mănușă de piele | AUDIO # Europa FM
Un cerb carpatin a murit la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, după ce a mâncat o mănușă aruncată în țarc. Conducerea grădinii zoo analizează imaginile video și le reamintește vizitatorilor să nu hrănească animalele. Cerbul a fost descoperit într-o dimineață, fără viață, de îngrijitorii care veniseră să îi aducă hrană. Medicul veterinar nu a mai […]
Ieri
15:20
Salariul mediu net a crescut în noiembrie cu 2,2% față de octombrie 2025, dar românii pot cumpăra mai puțin din cauza inflației | AUDIO # Europa FM
Salariul real încă scade în România: este a cincea lună consecutivă de declin a salariului raportat la puterea de cumpărare. Ajustat cu inflația, salariul mediu net a scăzut cu 5,1%. Datele arată, însă, că salariile au crescut cu câteva procente, dar puterea de cumpărare a crescut mai puțin. Astfel, cheltuim mai mulți bani, însă pe […]
15:20
Orașul Oulu deschide oficial programul de Capitală Europeană a Culturii, cu aproape 200 de evenimente. Trenčín va prelua titlul în februarie | AUDIO # Europa FM
Oulu, din Finlanda, și Trenčín, din Slovacia, sunt Capitalele Europene ale Culturii în 2026, iar activitățile culturale încep astăzi: de la disco pentru seniori până la spectacole de pantomimă. Cele două orașe preiau titlul de la Chemnitz, din Germania, și Nova Gorica, din Slovenia, Capitalele Europene ale Culturii în 2025. La Oulu, în Finlanda, deschiderea […]
15:20
România debutează în această seară la Campionatul European de handbal masculin, în deplasare cu Portugalia | AUDIO # Europa FM
România debutează în această seară în Campionatul European de handbal masculin. Joacă în deplasare împotriva Portugaliei, diseară, de la ora 19:00. Pentru naționala noastră este a doua participare la un turneu european. Antrenorul George Buricea spune că își dorește ca echipa să arate curaj. Antrenorul echipei, George Buricea. „Mi-ar plăcea să se spună că am […]
15:20
Oradea: Un elev de liceu, pus sub supraveghere timp de 60 de zile, după ce a accesat ilegat catalogul electronic al școlii și a modificat note | AUDIO # Europa FM
Sentință a instanței în cazul unui licean din Oradea, care a furat parola directoarei şcolii şi a modificat note în catalogul electronic atât pe ale sale, cât şi pe ale unor colegi. Tânărul a fost pus sub supraveghere pentru două luni – o măsură specială pentru minorii care au comis fapte penale. Timp de mai […]
15:20
Întrebarea ediției de astăzi a emisiunii „România în Direct” este: De ce nu se înghesuie politicienii la Ministerul Educației? Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat zilele trecute că a preluat, ca interimar, Ministerul Educației, după mai bine de trei săptămâni de la demisia lui Daniel David. Deși, înainte de vacanța de sărbători, au fost vehiculate două […]
15:20
Curtea de Apel București a amânat pentru 30 ianuarie hotărârea privind suspendarea și anularea deciziilor prin care au fost numiți doi dintre judecătorii CCR | AUDIO # Europa FM
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a amânat pentru data de 30 ianuarie soluția pe care urma să o pronunțe vineri, 16 ianuarie, pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea și anularea deciziilor prin care au fost numiţi doi judecători la Curtea Constituţională – Mihai Busuioc (propus de PSD) şi […]
15:20
Oamenii înlocuiți de inteligența artificială. Un dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din personal | AUDIO # Europa FM
Oamenii înlocuiți de inteligența artificială. Mai multe companii, la nivel internațional, dau afară angajați și îi înlocuiesc cu AI. Se întâmplă și în cazul unei companii de jocuri video – Playtika, prezentă și în România. Compania, cu sediul în Israel, are peste 3.000 de angajați la nivel global. Playtika, cu birouri în Statele Unite, va […]
15:20
Sibiu: O femeie în vârstă de 64 de ani a murit în urma diagnosticării cu virusul gripal de tip A | AUDIO # Europa FM
Un nou deces din cauza gripei la Sibiu. Este o femeie de 64 de ani, nevaccinată. În ultima săptămână, în România s-au înregistrat nouă decese. De la începutul sezonului, 20 de persoane au murit. Cazurile de gripă clinică au fost raportate din toată țara. Femeia în vârstă de 64 de ani, care nu era vaccinată […]
15:20
Scenariul cu două ministere la Educație. Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație: „Cred că ar fi benefic pentru România. Într-o parte producem cunoaștere, în altă parte o fixăm” | VIDEO # Europa FM
Viitorul ministru al Educației s-ar putea să fie nevoit să se descurce cu bugetul care e posibil să se facă în lipsa lui, afirmă consilierul pentru educație și cercetare al președintelui Nicușor Dan, Sorin Costreie, într-o intervenție telefonică la emisiunea „România în Direct”. În pofida faptului că au fost „tatonate” câteva nume care să preia […]
11:20
România va cere Comisiei Europene acordul pentru desecretizarea proiectelor finanțate prin programul SAFE, destinate înzestrării Armatei, spune ministrul Apărării: „Transparența este cea mai bună metodă în fața oricăror suspiciuni” | AUDIO # Europa FM
România va cere Comisiei Europene acordul pentru desecretizarea proiectelor ce se vor realiza cu banii primiți prin programul SAFE, pentru înzestrarea Armatei – spune, la Europa FM, ministrul Apărării, Radu Miruță. În acest moment, informațiile sunt clasificate. Vrem, însă, mai multă transparență în cheltuirea acestor fonduri – spune ministrul Radu Miruță. Ministrul Apărării, Radu Miruță: […]
11:20
Gorj: O fetiță din Târgu Jiu, suspectă de meningo-encefalită acută, a fost transferată de urgență la Institutul „Matei Balș” din București | AUDIO # Europa FM
O fetiță, în vârstă de opt ani, a ajuns în stare gravă la spital, fiind suspectată de meningo-encefalită acută. Fata a fost transferată de urgență la Institutul „Matei Balș” din București, de unde se așteaptă și confirmarea bolii. Fetița, în vârstă de opt ani, elevă în clasa a II-a la o școală din Târgu Jiu, […]
11:20
Implementarea sistemului e-Sigur, amânată. Când vor deveni funcționale camerele radar și cele pentru calculul vitezei medii | AUDIO # Europa FM
Sistemul e-Sigur de monitorizare a traficului rutier prin camere video nu va fi implementat în vara acestui an, așa cum a fost anunțat inițial. Din cauză că a întârziat prea mult implementarea sa, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a pierdut finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Sursa de finanțare a fost […]
11:20
Maria Corina Machado i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace | AUDIO # Europa FM
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a anunțat că i‑a oferit lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace. Iar președintele american a lăudat ceea ce a numit „gestul magnific” al acesteia. Casa Albă a transmis, între timp, că Donald Trump nu și‑a schimbat opinia privind Venezuela, care nu o include pe Machado. Prânzul […]
11:20
Încă nouă decese cauzate de gripă. Infecțiile respiratorii au crescut cu peste 20% față de săptămâna trecută | AUDIO # Europa FM
Încă nouăpersoane au murit din cauza gripei săptămâna trecută. Iar numărul total de infecții respiratorii a crescut cu peste 20% față de săptămâna anterioară, arată cel mai recent bilanț al Institutului Național de Sănătate Publică. Există și o veste bună: se constată o scădere ușoară a cazurilor de gripă. Este vorba de o scădere cu […]
11:20
Curtea de Apel București se pronunță astăzi asupra contestațiilor AUR cu privire la numirea a doi judecători ai CCR # Europa FM
Curtea de Apel București ar trebui să pronunțe o soluție pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea deciziilor prin care au fost numiți doi judecători la Curtea Constituțională – Mihai Busuioc (propus de PSD) și Dacian Cosmin Dragoș (propus de președintele Nicușor Dan). Dacian Cosmin Dragoș face parte din […]
11:20
Dâmbovița: Tânăr de 19 ani, reținut după ce a bătut un elev într-o sală de clasă | AUDIO # Europa FM
În Dâmbovița, tânărul de 19 ani care a intrat ieri într-o sală de clasă a unui liceu din orașul Găești și a bătut un elev până l-a băgat în spital a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional Agresorul va fi prezentat astăzi magistraților […]
11:20
Explozia de la sediul Poliției din Lugoj. O conductă de gaz fisurată a permis acumularea gazului în subteran, provocând deflagrația | AUDIO # Europa FM
A fost descoperită conducta de gaz fisurată care a dus la producerea exploziei ce a afectat clădirea poliției din Lugoj. După aproape 48 de ore de la deflagrație, echipele de intervenție au găsit locul unde a început scurgerea care a format punga de gaz. Conducta fisurată se află chiar în fața clădirii distruse de explozie. […]
11:20
O femeie și un bărbat din comuna Gura Văii, județul Bacău, au murit în urma unui incendiu care le-a cuprins casa noaptea trecută. Pompierii au intervenit la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, însă nu i-au mai putut salva din flăcări. Ancuța Socaci, purtător de cuvânt […]
11:20
Președintele Nicușor Dan: Aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare alocate României în cadrul programului SAFE reprezintă un pas major pentru consolidarea securității noastre # Europa FM
Aprobarea de către Comisia Europeană a asistenței financiare de până la 16,68 miliarde de euro pentru România, în cadrul programului SAFE, reprezintă un pas major pentru consolidarea securității țării”, transmite președintele României, Nicușor Dan. Programele de reînarmare și producția internă de echipamente de apărare moderne vor sprijini industria națională de apărare, iar proiectele românești incluse […]
11:20
Curtea Constituțională a României a amânat, vineri, 16 ianuarie, deliberările privind proiectul Guvernului Bolojan de reformă a pensiilor magistraților, programând următoarea ședință pentru 11 februarie. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de […]
11:20
Ministrul Apărării, despre investițiile din programul SAFE pentru înzestrarea Armatei: „Dezmorțim industria națională de armament”. O parte din echipamentele militare vor fi produse în România | AUDIO # Europa FM
Bani europeni pentru înzestrarea Armatei. România a depus 25 de proiecte eligibile prin programul SAFE. Planurile trimise de țara noastră și alte șapte state au fost aprobate de Comisia Europeană. Consiliul are acum la dispoziție o lună pentru a adopta deciziile de punere în aplicare. Vom primi a doua sumă ca mărime din Uniunea Europeană […]
15 ianuarie 2026
23:20
Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță: Și românii ar putea să trimită trupe în Groenlanda. „Ar fi bine să arătăm solidaritate și când nu este vorba despre interesele noastre directe” | VIDEO # Europa FM
După ce a orchestrat extragerea lui Nicolás Maduro din Venezuela în ianuarie 2026, președintele SUA, Donald Trump, își îndreaptă atenția spre o nouă țintă strategică: Groenlanda, un punct geografic esențial în competiția dintre marile puteri — SUA, Rusia și China. Acest subiect a fost dezbătut de vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, în ediția de joi a […]
23:20
Protest în București împotriva legii privind combaterea extremismului. Manifestanții scandează „Unitate națională” și „Jos Guvernul” | AUDIO # Europa FM
Câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Universității și protestează față de așa-numita „lege Vexler” privind combaterea extremismului. Este o manifestație organizată de eurodeputatul Claudiu Târziu și susținută de AUR, partidul din care eurodeputatul a făcut parte până anul trecut. Demonstranții vor pleca apoi în marș către Piața Victoriei. Printre lozincile scandate se numără […]
23:20
Ministerul Finanțelor a semnat un al doilea contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții pentru Autostrada Sibiu–Pitești | AUDIO # Europa FM
Un nou împrumut pentru autostrada Sibiu–Pitești. Ministrul de Finanțe anunță semnarea unui contract de 500 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții. Întreg proiectul autostrăzii este estimat la aproape 5,5 miliarde de euro – fonduri europene și împrumuturi. Autostrada Sibiu–Pitești este finanțată din fonduri europene nerambursabile și contribuția națională. Împrumuturile contractate de la […]
23:20
Vipere și șerpi periculoși, descoperiți într-o crescătorie ilegală din Bihor. Proprietarul animalelor riscă amenzi de până la 30.000 de lei | AUDIO # Europa FM
În Bihor, a fost descoperită o crescătorie de reptile neautorizată. Animalele – printre care vipere și mai mulți șerpi, unii dintre ei foarte periculoși – erau ținute într-o cameră de 12 metri pătrați dintr-un apartament al unui bloc din orașul Ștei. Comisarii Gărzii de Mediu și polițiștii din Bihor spun că au rămas extrem de […]
19:20
Motivele invocate de angajații ANRE în instanță, la atacul asupra legii care le taie salariile cu 30% | AUDIO # Europa FM
Angajații de la stat care încasează salarii uriașe țin cu dinții de posturi și de privilegii. Ce motive au invocat în instanță angajații din ANRE – Autoritatea de Reglementare în Energie, care au atacat planul de reduceri de cheltuieli: susțin că, fără salariile mari, nu se vor putea descura, nu vor putea plăti rate și […]
19:20
Șomajul în județul Arad, la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Directorul AJOFM Arad: „La finele anului 2025, numărul șomerilor a fost cu 11% mai mare față de luna ianuarie a aceluiași an” | AUDIO # Europa FM
Șomajul a crescut cu 11% anul trecut în județul Arad, înregistrând valori la care nu s-a mai ajuns de aproximativ 10 ani. Dacă ani la rând rata șomajului era de un procent sau chiar mai mică, la sfârșitul anului trecut a depășit 2%, iar eventualele concedieri colective anunțate pentru acest an ar putea urca rata […]
19:20
Reacția președintelui FAPC privind proiectul de lege care cere ca pacienții oncologici să plătească 5% din costurile serviciilor medicale: Ar însemna renunțarea la viață. „Tratamentele sunt foarte scumpe” | AUDIO # Europa FM
Potrivit unui proiect de lege depus la Senat, bolnavii de cancer din România ar trebui să plătească pentru serviciile medicale primite o coplată. Aceasta ar fi plafonată la maximum 5% din valoarea serviciilor medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ar urma să fie plătită de cei care au venituri de peste […]
19:20
Prima evacuare medicală de pe stația spațială NASA. Patru astronauți s-au întors pe Pământ în siguranță | AUDIO # Europa FM
Prima evacuare medicală de pe stația spațială internațională NASA. Patru astronauți au aterizat în siguranță pe Pământ, după ce șederea lor în spațiu a fost întreruptă cu o lună mai devreme. „Membrul echipajului care avea nevoie de ajutor se simte bine”, transmite NASA. Capsula SpaceX a aterizat în Pacific, în largul Californiei, după o coborâre […]
19:20
Încep lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Arena, în valoare de 100 de milioane de euro, va avea 15.000 de locuri | AUDIO # Europa FM
Au început lucrările la noul – mult așteptat – stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești. Noua arenă din Trivale, în valoare de 100 de milioane de euro, va avea 15.000 de locuri, dar și un muzeu al clubului și săli de pregătire pentru sportivi. După finalizarea lucrărilor, complexul sportiv va putea fi amenajat și pentru spectacole, […]
19:20
Suveraniștii protestează în această seară în Piața Universității împotriva legii privind combaterea extremismului. Un alt protest, la Guvern, împotriva politicilor fiscale | AUDIO # Europa FM
Proteste ale suveraniștilor în această seară, în București. Unul dintre acestea este organizat de fostul membru AUR, Claudiu Târziu, pentru a contesta Legea privind combaterea extremismului, adoptată în decembrie în Parlament. Partidul condus de George Simion a anunțat că susține protestul, care începe la ora 18:00, în Piața Universității. În paralel, în Piața Victoriei va […]
19:20
Peștii, midiile și rapanele de pe coasta românească a Mării Negre, contaminate cu microplastice | AUDIO # Europa FM
Un studiu științific realizat de specialiștii Institutului de Cercetare și Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța s-a finalizat cu rezultate îngrijorătoare, dar nu surprinzătoare. Scoicile, midiile și peștii mici studiați pe coasta românească a Mării Negre sunt tot mai contaminați cu microplastice. Potrivit cercetătorilor, acestea sunt fibre minuscule care pot ajunge, în final, în organismul […]
19:20
ÎCCJ prezintă concluziile unei expertize privind legea pensiilor magistraților: „Duce la anularea totală a pensiei de serviciu” | AUDIO # Europa FM
Înalta Curte de Casație și Justiție spune că, potrivit unui raport întocmit de un expert contabil autorizat, noua lege privind pensiile magistraților ar anula în totalitate pensia de serviciu. Toate calculele arată că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, chiar și cu 50%. Anunțul a fost făcut chiar cu o […]
19:20
Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda. Donald Tusk anunță că Polonia nu va trimite contingente | AUDIO # Europa FM
Polonia nu va trimite trupe militare în Groenlanda, a transmis premierul Donald Tusk la Varșovia, în timp ce primele contingente europene au ajuns deja în capitala Groenlandei. Și alte trupe din mai multe țări europene sunt pe drum pentru a sprijini insula arctică dorită de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Groenlandezii transmit mesaje de unitate […]
19:20
România – printre primele 8 țări din Uniunea Europeană care va primi bani prin programul SAFE, dedicat Armatei # Europa FM
Finanțarea va ajunge în țara noastră în luna martie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, joi seară, că planurile trimise de România și alte 7 țări au fost aprobate și urmează să fie validate și de Consiliu. România, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru și Portugalia sunt statele europene ale căror planuri […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.