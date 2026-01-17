Negociatorii ucraineni sosesc în SUA pentru discuţii despre pace

Ziarul Financiar, 17 ianuarie 2026 14:30

Negociatorii ucraineni sosesc în SUA pentru discuţii despre pace

Acum 15 minute
14:30
Negociatorii ucraineni sosesc în SUA pentru discuţii despre pace Ziarul Financiar
14:30
Frauda „atingerea fantomă" vă poate goli contul fără să vă atingă Ziarul Financiar
O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele.
Acum 30 minute
14:15
Mii de persoane participă la protestul anti-Trump din Copenhaga Ziarul Financiar
Acum 4 ore
11:45
Pentru ei, a rămâne în străinătate după studii nu mai este singura opţiune. Ei descoperă că în ţară se pot baza pe relaţiile părinţilor şi pot avea acces mult mai repede în nişte companii, chiar multinaţionale, în care în străinătate le-ar fi mai greu să intre Ziarul Financiar
11:30
Cine sunt primii loviţi de revoluţia tehnologică a inteligenţei artificiale. Cea mai expusă meserie la înlocuirea cu roboţi VIDEO Ziarul Financiar
11:00
Era măririlor spectaculoase de salarii în IT a apus. Andrei Pitiş, CEO Genezio: Acum câţiva ani un IT-ist român rămânea cu mai mulţi bani la finalul lunii decât un american. Bugetele s-au mai armonizat VIDEO Ziarul Financiar
Acum 6 ore
10:30
Minus 20 de grade şi încă patru zile de ger continuu în România Ziarul Financiar
10:15
Criza Groenlandei: Europa trebuie să îi ţină piept lui Trump. Ameninţarea care poate distruge NATO Ziarul Financiar
10:15
Michael O'Leary, şeful Ryanair, dezvăluie cât câştigă cel mai mare operator low-cost din Europa pentru un pasager: 11 euro, iar ţinta este 12-14 euro. El vrea ca avioanele sale să fie gata pe aeroporturi în numai 25 de minute. ”Dacă aş putea scăpa de toate bagajele, aş avea o companie aeriană mult mai bună” Ziarul Financiar
10:15
Vrem o ţară ca afară? În Franţa şi Italia proprietarii au taxe zero pe prima locuinţă şi impozite mai mici în funcţie de situaţia lor financiară. În România situaţia este total diferită VIDEO Ziarul Financiar
09:45
Moscova testează ceva ce Europa abia visează: Metrouri fără şofer şi mii de roboţi pe străzi Ziarul Financiar
09:45
De ce centrele de date AI devin o problemă pentru reţeaua electrică a SUA Ziarul Financiar
09:45
În timp ce protestele din Iran par să se stingă, un cleric cere execuţii şi îl ameninţă pe Trump Ziarul Financiar
09:45
Un nou studiu infirmă teoria lui Trump despre paracetamol, sarcină şi autism Ziarul Financiar
09:45
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că Rusia pregăteşte noi atacuri masive. Ce urmează pentru Ucraina Ziarul Financiar
09:15
Nostalgia digitală prin trendul „2026 is the new 2016”: de ce retrăim anul „iconic” al internetului tocmai acum? Ziarul Financiar
Acum 24 ore
23:30
Ce veşti ne aduc meteorologii: Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea de Ziua Îndrăgostiţilor Ziarul Financiar
21:00
Crunchbase: Finanţările globale în fintech-uri au urcat cu 27% în 2025, la 51,8 mld. dolari. Investitorii au semnat mai puţine tranzacţii, dar au pariat sume record pe jucătorii mari Ziarul Financiar
Finanţările oferite de fonduri de capital de risc la nivel global pentru start-up-urile din sectorul tehnologiei financiare a revenit pe un trend ascendent în 2025, totalizând 51,8 miliarde de dolari, conform datelor Crunchbase. Această sumă reprezintă o creştere de 27%, faţă de totalul de 40,8 miliarde de dolari înregistrat în 2024, fiind impulsionată de tranzacţii de tip „late-stage” şi de revenirea apetitului investitorilor pentru tichete de valoare mare.
20:15
Mâncarea noastră cea de toate zilele, productivitatea şi economia. Care este numitorul comun? Ziarul Financiar
19:30
De ce „cash is king” nu funcţionează în imobiliarele din România. Mitul apartamentului cumpărat cu banii jos, decizie sigură sau greşeală financiară? Ziarul Financiar
19:15
Reţeaua de socializare X, afectată de a doua întrerupere majoră în doar o săptămână. Utilizatorii americani nu pot folosi aplicaţia deţinută de miliardarul Elon Musk Ziarul Financiar
19:15
Trebuie să le vindem copiilor noştri România de astăzi şi cea care ar putea să fie, ca o alternativă mai bună faţă de străinătate Ziarul Financiar
19:15
Prima săptămână completă de tranzacţionare din 2026 aduce un raliu puternic la Bursa de Valori: Acţiunile One United, Fondul Proprietatea şi Transgaz au crescut cu 15–16%, ale Hidroelectrica şi Romgaz cu 6%, Petrom şi Banca Transilvania, 3-4% Ziarul Financiar
18:45
Americanii ştiu să facă comerţ: SUA vând petrolul venezuelean cu 30% mai scump decât o făcea ţara sud-americană. Un prim transport, în valoare de 500 de milioane de dolari, a fost deja valorificat Ziarul Financiar
18:45
Acordul UE-Mercosur: Cum arată calendarul şi paşii până la intrarea în vigoare? Ziarul Financiar
18:30
​În ianuarie 2026, piaţa distribuţiei de îngrăşăminte s-a blocat din cauza taxei pe carbon. Îngrăşămintele s-au scumpit cu până la 30%, iar fermierii cer guvernului să suspende taxarea suplimentară pentru a evita o potenţială criză Ziarul Financiar
18:15
ZF Live. Ştefan Guga, Syndex România: Avem nevoie de industrie, de servicii care produc pentru a susţine o creştere economică pe termen lung şi o creştere salarială care să vină la pachet. Nu cred că vom ajunge prea curând la o situaţie de creştere salarială similară cu cea din ultimii 10 ani. Ziarul Financiar
După mai bine de un deceniu de creşteri salariale neîntrerupte, piaţa muncii din România intră într-o fază de încetinire, iar premisele care au susţinut avansul economic din anii anteriori se erodează rapid. Dinamica salariilor şi a angajărilor se schimbă, iar revenirea la ritmul din ultimii zece ani este improbabilă pe termen scurt şi mediu, susţine Ştefan Guga, sociolog şi cercetător al pieţei muncii în cadrul Syndex România.
17:45
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Ştiaţi că în spatele piesei „Timeless” a lui The Weeknd e o companie românească? Olga Juverdeanu, CEO, Global Records: Autorul piesei face parte din echipa noastră VIDEO Ziarul Financiar
17:30
Brandul de accesorii şi produse pentru casă English Home pleacă din România după un deceniu. Magazinele au tras deja obloanele Ziarul Financiar
17:30
Analiză ZF. Cât de mult contează România pentru marii retaileri prezenţi local: este piaţa autohtonă una strategică pentru grupurile Schwarz, Carrefour sau Ahold Delhaize? Ce spun cifrele? Ziarul Financiar
Grupul francez Carrefour, unul dintre cei mai mari ac­tori din comerţul alimentar global, cu afaceri de circa 95 mld. euro în 2024 (ulti­mul an pentru care există date publice complete), are prezenţă în peste 40 de ţări. Dintre acestea, doar în şapte are ope­raţiuni directe, e vorba de Franţa, Spania, Belgia, Polonia, România, Brazilia şi Ar­gentina. În celelalte, gigantul funcţionează prin parteneri, în sistem de franciză.
17:15
Paul Cazacu, CEO al Uniqa Asigurări: Cred că 2026 va fi un an în care echilibrul între prudenţă şi viziune strategică va fi cheia transformării provocărilor în oportunităţi reale Ziarul Financiar
Anul 2026 ar putea fi un an al echilibrului între prudenţă şi viziune strategică, iar aceasta ar putea fi cheia transformării provocărilor în oportunităţi reale, cu impact pozitiv pe termen lung, consideră Paul Cazacu, CEO şi preşedinte directorat la Uniqa Asigurări.
17:15
Dezastru pentru Porsche: Vânzările au scăzut cu 10% în 2025, consumatorii nedorind vehiculele electrice ale gigantului german Ziarul Financiar
17:15
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Cum faci bani din muzică? Olga Juverdeanu, CEO, Global Records: Trebuie să găseşti un mix fin între muzică şi business care să-ţi permită să fii creativ dar şi să profiţi de oportunităţi VIDEO Ziarul Financiar
16:30
Traficul pe aeroportul din Suceava a crescut cu 3% în 2025, la aproximativ 770.000 de pasageri Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare“ Suceava, subordonat Consiliului Judeţean Suceava, a înregistrat anul trecut 769.608 de pasageri, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, şi 7.070 de mişcări de aeronave, mai mult cu 2,37% faţă de anul 2024. În 2025, Wizz Air a transportat 646.018 de pasageri, reprezentând aproximativ 84% din totalul traficului.
16:30
Germania pune sub semnul întrebării viitorul proiectului european? „Există un scepticism tot mai mare faţă de proiectul european. Când îl apăr, oamenii mă întreabă Cu cine vrei să construieşti Europa? Meloni este eurosceptică, Ungaria, Cehia şi Slovacia la fel. Macron şi-a pierdut puterea, iar Franţa ar putea vira spre extrema dreaptă în 2027” Ziarul Financiar
16:15
Cum pune statul din nou bolnavii cronici pe liste de aşteptare: doar o singură investigaţie pe an fără limită de plafon. Medicii: Secţiile de urgenţă se vor aglomera Ziarul Financiar
Listele de aşteptare, un „vis urât“ pentru orice pacient, cu precădere pentru un bolnav cronic, care are nevoie de monitorizare permanentă, revin după cinci ani în care aceşti bolnavi au putut să îşi facă analizele chiar dacă spitalele sau laboratoarele epuizau plafoanele de la stat.
16:15
Operatorul ucrainean Kyivstar a atins 3 milioane de utilizatori pentru Starlink Direct to Cell - serviciul care permite trimiterea de SMS-uri direct prin satelit, de pe telefoane mobile obişnuite. Transmisia de date va fi adăugată ulterior Ziarul Financiar
Operatorul ucrainean de telecomunicaţii Kyivstar a anunţat că serviciul Starlink Direct to Cell, lansat în noiembrie 2025, a atins 3 milioane de utilizatori înregistraţi. Serviciul permite trimiterea de mesaje SMS direct prin satelit, de pe telefoane mobile obişnuite - peste 1,2 milioane de mesaje au fost trimise de la lansare.
16:15
Radiografia pieţei asigurărilor de locuinţe în ultimii cinci ani. Deşi România e una din ţările europene cu cei mai mulţi proprietari de locuinţe, este şi una dintre ţările cu cel mai mic grad de asigurare a locuinţelor, de doar 24% la asigurări obligatorii şi circa 18% la asigurări facultative Ziarul Financiar
Asigurătorii au înregistrat un volum total al primelor brute subscrise pe zona asigurărilor de locuinţă obligatorii şi facultative de 746 mil. lei la finalul primelor nouă luni din 2025, în creştere cu 10% faţă de perioada similară a anului 2024, potrivit celor mai recente informaţii publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025.
15:15
Florentin Bercu, director executiv UNCSV şi vicepreşedinte COGECA: „Fragmentarea terenurilor, problemele cu finalizarea succesiunilor şi cadastrarea au ajutat să nu se vândă şi mai mult teren către fondurile de investiţii străine, dar lipsa comasării este un obstacol pentru performanţă şi competitivitate“ Ziarul Financiar
România are cele mai multe fer­me mici din Uniunea Europeană, cir­ca 2,8 milioane de ferme de până la 10 hec­tare, dar şi ferme foarte mari, de zeci de mii de hectare, cea mai mare depăşind 50.000 de hectare.
15:15
Cum stă România în schimburile comerciale cu Brazilia? Ziarul Financiar
Ieri
14:15
Un complex cu bazine de înot, o investiţie de 29 mil. euro la Târgu-Secuiesc, pe lista marilor proiecte publice. „Va fi gata în mai. Avem nouă unităţi de învăţământ, iar singurul cel mai apropiat bazin de înot era în Braşov, la 60 km de noi“ Ziarul Financiar
Un complex cu bazine de înot, o investiţie de 144,5 mil. lei (29 mili­oane de euro), cons­truit în ora­şul Târgu-Secuiesc, judeţul Covasna, va fi gata în mai anul acesta, fiind de altfel singurul din lista marilor proiecte de investiţii publice prioriti­zate care va fi livrat în acest an.
13:45
Retailerul de modă H&M poziţionează România ca punct central pentru logistica în regiune Ziarul Financiar
Retailerul de modă H&M, unul dintre cei mai importanţi actori din fashionul local după cifra de afaceri şi după numărul de magazine, poziţionează Româia ca punct central pentru logistica în regiune. Mai exact, grupul suedez a închiriat de la CTP un depozit de 85.000 mp la Ploieşti, urmând a-l folosi pentru a alimenta reţeaua de magazine din regiune.
13:45
Ce poţi face weekendul acesta în Bucureşti: filme de Oscar pe marele ecran, teatru pentru BAC sau diverse târguri Ziarul Financiar
13:30
Ziua şi investiţia. Danezii de la Eurowind Energy încep un parc eolian-solar de 65 mil. euro, prima lor investiţie hibridă locală. „Este un pas important“ Ziarul Financiar
Eurowind Energy România a început dezvoltarea proiectului Siminoc, un parc hibrid eolian-foto­voltaic amplasat în judeţul Constanţa, cu o investiţie estimată la aproxi­mativ 65 de milioane de euro.
13:30
Omnia Plast, controlată de grupul Sunino Spa din Italia, care operează trei fabrici în Chiajna, Clinceni şi Satu Mare, deschide în primăvară a patra fabrică, o investiţie de 10 mil.euro: „Am reorganizat fluxurile de producţie“ Ziarul Financiar
Omnia Plast, cu sediul în Chiaj­na, controlată de grupul Sunino Spa din Italia, care operează trei unităţi în Chiajna, Clinceni şi Satu Mare, în care fabrică echipamente sportive de iarnă, jucării dar şi alte produse din plastic, va deschide la final de martie a patra fabrică.
13:30
Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Preocuparile boardurilor la inceput de 2026 Ziarul Financiar
13:15
Doar 70% din români au un cont bancar, România fiind la coada topului UE al incluziunii financiare. În Bulgaria, Ungaria şi Polonia peste 80% dintre adulţi au conturi bancare. România este ultima din UE şi la intermediere financiară Ziarul Financiar
Doar 70% dintre românii cu vârsta de peste 15 ani au un cont bancar sau la o instituţie financiară similară, în timp ce în Bulgaria, Ungaria şi Polonia peste 80% dintre adulţi au conturi bancare, iar media UE este de 94%. Astfel, România este la coada topului Uniunii Europene (UE) al incluziunii financiare, potrivit celor mai recente date publicate de BNR în raportul asupra stabilităţii financiare.
13:15
Ce carte îţi recomandă Aliz Kosza, unul dintre cei mai experimentaţi mentori şi strategi din businessul românesc Ziarul Financiar
12:45
Curtea Constituţională a României amână din nou decizia privind pensiile magistraţilor, pentru data de 11 februarie, ”pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei” Ziarul Financiar
12:45
Reacţia Casei Albe după ce europenii au mutat trupe în Groenlanda: Trupele europene nu vor schimba planurile preşedintelui SUA Ziarul Financiar
