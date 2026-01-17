Artemis II: De ce prima misiune lunară cu echipaj nu va atinge suprafaţa Lunii
Artemis II: De ce prima misiune lunară cu echipaj nu va atinge suprafaţa Lunii
O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele.
11:45
11:30
11:00
Michael O'Leary, şeful Ryanair, dezvăluie cât câştigă cel mai mare operator low-cost din Europa pentru un pasager: 11 euro, iar ţinta este 12-14 euro. El vrea ca avioanele sale să fie gata pe aeroporturi în numai 25 de minute. ”Dacă aş putea scăpa de toate bagajele, aş avea o companie aeriană mult mai bună” # Ziarul Financiar
Crunchbase: Finanţările globale în fintech-uri au urcat cu 27% în 2025, la 51,8 mld. dolari. Investitorii au semnat mai puţine tranzacţii, dar au pariat sume record pe jucătorii mari # Ziarul Financiar
Finanţările oferite de fonduri de capital de risc la nivel global pentru start-up-urile din sectorul tehnologiei financiare a revenit pe un trend ascendent în 2025, totalizând 51,8 miliarde de dolari, conform datelor Crunchbase. Această sumă reprezintă o creştere de 27%, faţă de totalul de 40,8 miliarde de dolari înregistrat în 2024, fiind impulsionată de tranzacţii de tip „late-stage” şi de revenirea apetitului investitorilor pentru tichete de valoare mare.
ZF Live. Ştefan Guga, Syndex România: Avem nevoie de industrie, de servicii care produc pentru a susţine o creştere economică pe termen lung şi o creştere salarială care să vină la pachet. Nu cred că vom ajunge prea curând la o situaţie de creştere salarială similară cu cea din ultimii 10 ani. # Ziarul Financiar
După mai bine de un deceniu de creşteri salariale neîntrerupte, piaţa muncii din România intră într-o fază de încetinire, iar premisele care au susţinut avansul economic din anii anteriori se erodează rapid. Dinamica salariilor şi a angajărilor se schimbă, iar revenirea la ritmul din ultimii zece ani este improbabilă pe termen scurt şi mediu, susţine Ştefan Guga, sociolog şi cercetător al pieţei muncii în cadrul Syndex România.
Analiză ZF. Cât de mult contează România pentru marii retaileri prezenţi local: este piaţa autohtonă una strategică pentru grupurile Schwarz, Carrefour sau Ahold Delhaize? Ce spun cifrele? # Ziarul Financiar
Grupul francez Carrefour, unul dintre cei mai mari actori din comerţul alimentar global, cu afaceri de circa 95 mld. euro în 2024 (ultimul an pentru care există date publice complete), are prezenţă în peste 40 de ţări. Dintre acestea, doar în şapte are operaţiuni directe, e vorba de Franţa, Spania, Belgia, Polonia, România, Brazilia şi Argentina. În celelalte, gigantul funcţionează prin parteneri, în sistem de franciză.
Paul Cazacu, CEO al Uniqa Asigurări: Cred că 2026 va fi un an în care echilibrul între prudenţă şi viziune strategică va fi cheia transformării provocărilor în oportunităţi reale # Ziarul Financiar
Anul 2026 ar putea fi un an al echilibrului între prudenţă şi viziune strategică, iar aceasta ar putea fi cheia transformării provocărilor în oportunităţi reale, cu impact pozitiv pe termen lung, consideră Paul Cazacu, CEO şi preşedinte directorat la Uniqa Asigurări.
Traficul pe aeroportul din Suceava a crescut cu 3% în 2025, la aproximativ 770.000 de pasageri # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare“ Suceava, subordonat Consiliului Judeţean Suceava, a înregistrat anul trecut 769.608 de pasageri, în creştere cu 3% faţă de anul anterior, şi 7.070 de mişcări de aeronave, mai mult cu 2,37% faţă de anul 2024. În 2025, Wizz Air a transportat 646.018 de pasageri, reprezentând aproximativ 84% din totalul traficului.
Germania pune sub semnul întrebării viitorul proiectului european? „Există un scepticism tot mai mare faţă de proiectul european. Când îl apăr, oamenii mă întreabă Cu cine vrei să construieşti Europa? Meloni este eurosceptică, Ungaria, Cehia şi Slovacia la fel. Macron şi-a pierdut puterea, iar Franţa ar putea vira spre extrema dreaptă în 2027” # Ziarul Financiar
Cum pune statul din nou bolnavii cronici pe liste de aşteptare: doar o singură investigaţie pe an fără limită de plafon. Medicii: Secţiile de urgenţă se vor aglomera # Ziarul Financiar
Listele de aşteptare, un „vis urât“ pentru orice pacient, cu precădere pentru un bolnav cronic, care are nevoie de monitorizare permanentă, revin după cinci ani în care aceşti bolnavi au putut să îşi facă analizele chiar dacă spitalele sau laboratoarele epuizau plafoanele de la stat.
Operatorul ucrainean Kyivstar a atins 3 milioane de utilizatori pentru Starlink Direct to Cell - serviciul care permite trimiterea de SMS-uri direct prin satelit, de pe telefoane mobile obişnuite. Transmisia de date va fi adăugată ulterior # Ziarul Financiar
Operatorul ucrainean de telecomunicaţii Kyivstar a anunţat că serviciul Starlink Direct to Cell, lansat în noiembrie 2025, a atins 3 milioane de utilizatori înregistraţi. Serviciul permite trimiterea de mesaje SMS direct prin satelit, de pe telefoane mobile obişnuite - peste 1,2 milioane de mesaje au fost trimise de la lansare.
Radiografia pieţei asigurărilor de locuinţe în ultimii cinci ani. Deşi România e una din ţările europene cu cei mai mulţi proprietari de locuinţe, este şi una dintre ţările cu cel mai mic grad de asigurare a locuinţelor, de doar 24% la asigurări obligatorii şi circa 18% la asigurări facultative # Ziarul Financiar
Asigurătorii au înregistrat un volum total al primelor brute subscrise pe zona asigurărilor de locuinţă obligatorii şi facultative de 746 mil. lei la finalul primelor nouă luni din 2025, în creştere cu 10% faţă de perioada similară a anului 2024, potrivit celor mai recente informaţii publicate în decembrie 2025 de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor din primele nouă luni din 2025.
Florentin Bercu, director executiv UNCSV şi vicepreşedinte COGECA: „Fragmentarea terenurilor, problemele cu finalizarea succesiunilor şi cadastrarea au ajutat să nu se vândă şi mai mult teren către fondurile de investiţii străine, dar lipsa comasării este un obstacol pentru performanţă şi competitivitate“ # Ziarul Financiar
România are cele mai multe ferme mici din Uniunea Europeană, circa 2,8 milioane de ferme de până la 10 hectare, dar şi ferme foarte mari, de zeci de mii de hectare, cea mai mare depăşind 50.000 de hectare.
Un complex cu bazine de înot, o investiţie de 29 mil. euro la Târgu-Secuiesc, pe lista marilor proiecte publice. „Va fi gata în mai. Avem nouă unităţi de învăţământ, iar singurul cel mai apropiat bazin de înot era în Braşov, la 60 km de noi“ # Ziarul Financiar
Un complex cu bazine de înot, o investiţie de 144,5 mil. lei (29 milioane de euro), construit în oraşul Târgu-Secuiesc, judeţul Covasna, va fi gata în mai anul acesta, fiind de altfel singurul din lista marilor proiecte de investiţii publice prioritizate care va fi livrat în acest an.
Retailerul de modă H&M poziţionează România ca punct central pentru logistica în regiune # Ziarul Financiar
Retailerul de modă H&M, unul dintre cei mai importanţi actori din fashionul local după cifra de afaceri şi după numărul de magazine, poziţionează Româia ca punct central pentru logistica în regiune. Mai exact, grupul suedez a închiriat de la CTP un depozit de 85.000 mp la Ploieşti, urmând a-l folosi pentru a alimenta reţeaua de magazine din regiune.
Ziua şi investiţia. Danezii de la Eurowind Energy încep un parc eolian-solar de 65 mil. euro, prima lor investiţie hibridă locală. „Este un pas important“ # Ziarul Financiar
Eurowind Energy România a început dezvoltarea proiectului Siminoc, un parc hibrid eolian-fotovoltaic amplasat în judeţul Constanţa, cu o investiţie estimată la aproximativ 65 de milioane de euro.
Omnia Plast, controlată de grupul Sunino Spa din Italia, care operează trei fabrici în Chiajna, Clinceni şi Satu Mare, deschide în primăvară a patra fabrică, o investiţie de 10 mil.euro: „Am reorganizat fluxurile de producţie“ # Ziarul Financiar
Omnia Plast, cu sediul în Chiajna, controlată de grupul Sunino Spa din Italia, care operează trei unităţi în Chiajna, Clinceni şi Satu Mare, în care fabrică echipamente sportive de iarnă, jucării dar şi alte produse din plastic, va deschide la final de martie a patra fabrică.
