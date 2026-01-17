Postare năucitoare a lui Donald Trump: Pacea Lumii este în joc! Nimeni nu se va atinge de acest teritoriu sacru! Este o situaţie foarte periculoasă pentru securitatea, siguranţa şi supravieţuirea planetei noastre. Sistemul „The Dome” de protecţie a Americii de Nord nu poate funcţiona fără Groenlanda. El anunţă tarife de 10% şi apoi 25% pentru toate ţările care au trimis trupe

18:15

După mai bine de un deceniu de creşteri salariale neîntrerupte, piaţa muncii din România intră într-o fază de încetinire, iar premisele care au susţinut avansul economic din anii anteriori se erodează rapid. Dinamica salariilor şi a angajărilor se schimbă, iar revenirea la ritmul din ultimii zece ani este improbabilă pe termen scurt şi mediu, susţine Ştefan Guga, sociolog şi cercetător al pieţei muncii în cadrul Syndex România.