Dacia câștigă Raliul Dakar. Nasser Al-Attiyah, campion pentru a șasea oară
Digi24.ro, 17 ianuarie 2026 15:50
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah, care a concurat pentru echipa Dacia Sandriders, a câștigat al șaselea său Raliu Dakar, la finalul ultimei etape a competiției desfășurate în Arabia Saudită. Este prima victorie pentru constructorul Dacia în celebra cursă de anduranță.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
15:50
Încă o țară europeană trimite ofiţeri ai armatei sale în Groenlanda, după amenințările lui Trump # Digi24.ro
Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii „Rezilienţă Arctică” a NATO, a anunţat sâmbătă guvernul de la Ljubljana, transmite EFE, potrivit Agerpres.
15:50
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah, care a concurat pentru echipa Dacia Sandriders, a câștigat al șaselea său Raliu Dakar, la finalul ultimei etape a competiției desfășurate în Arabia Saudită. Este prima victorie pentru constructorul Dacia în celebra cursă de anduranță.
Acum o oră
15:40
Cine e românul arestat în SUA de agenții ICE trimiși de Trump. Acuzațiile aduse de autoritățile americane de imigrație # Digi24.ro
Un cetățean român, Ionuț Andrei Stamatin, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat de autoritățile americane de imigrație în Boston (ICE Boston), fiind acuzat de mai multe infracțiuni grave sexuale împotriva minorilor.
15:30
Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull # Digi24.ro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat un scurt videoclip în care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută.
15:20
Cum trebuie să reacționeze Occidentul în cazul protestelor care cutremură Iranul. Criza din Teheran, în paginile publicațiilor europene # Digi24.ro
Capitalele europene adoptă o poziție mai dură față de Teheran, în timp ce președintele american Donald Trump a amenințat în mod deschis cu o intervenție militară, scriu jurnaliștii Kyiv Post. Regimul de la Teheran a răspuns la protestele în curs, care au început la sfârșitul lunii decembrie, cu o forță letală, efectuând arestări în masă. Internetul a fost blocat timp de câteva zile, ceea ce a făcut dificilă obținerea unei imagini clare asupra situației actuale.
Acum 2 ore
15:10
Sistemul de pensii poate să crape cu totul.” Fost ministru al Justiției: Magistrații să înțeleagă că reforma nu e doar despre ei # Digi24.ro
Criza de încredere în justiția din România este generată de disfuncții vizibile și de lipsa reformelor structurale, iar problema pensiilor speciale are un impact major asupra bugetului de stat, avertizează Valeriu Stoica, specialist în drept și fost ministru al Justiției. Potrivit acestuia, dacă această chestiune nu va fi rezolvată, există riscul ca întregul sistem de pensii să ajungă în pragul colapsului.
15:00
Vânzarea activelor Lukoil: Trezoreria SUA a prelungit termenul limită până la finalul lui februarie. Cine e interesat să cumpere # Digi24.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit până pe 28 februarie termenul-limită pentru vânzarea majorităţii activelor internaţionale ale companiei petroliere ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, care menţionează giganţii din sectorul hidrocarburilor care şi-au exprimat interesul. Decizia vine pe fondul sancţiunilor occidentale şi al presiunilor geopolitice care vizează reducerea amprentei globale a grupului rus.
14:50
Donald Trump poate acum să călătorească către reședința sa Mar-a-Lago pe un tronson de drum din Florida care îi poartă numele, o premieră pentru un președinte aflat încă în viață și activ politic.
14:40
Cinci chestiuni cheie despre alegerile din Ungaria, cea mai importantă luptă electorală din UE de anul acesta # Digi24.ro
Ungurii se vor prezenta la urne în aprilie și, în mod neobișnuit, cineva în afară de premierul Viktor Orbán are șanse să câștige, scrie Politico care publică sâmbătă o analiză în cinci puncte cheie despre lupta electorală de la Budapesta și implicațiile sale.
14:30
Două ore de luptă cu frigul și zăpada: jandarmii au salvat trei persoane pe un drum forestier din Munții Buzăului # Digi24.ro
Trei persoane au fost salvate de jandarmi și pompieri, după ce autoturismul în care se aflau a derapat pe un drum forestier din zona montană dintre Comandău și Gura Teghii, la temperaturi de minus 15 grade Celsius.
14:30
Ministrul Finanțelor: Aderarea la OCDE, unul dintre cele mai importante obiective strategice din 2026 # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor susține că aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul în anii următori și punctează că reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale țării din acest an.
Acum 4 ore
14:10
Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, în urma unei explozii care a avut loc în Prundeni, Vâlcea # Digi24.ro
O explozie urmată de un incendiu a avut loc sâmbătă într-o gospodărie din localitatea Prundeni, Vâlcea. În urma incidentului, din primele informații, două persoane de sex masculin au suferit arsuri, ambele fiind conștiente la sosirea echipajelor de intervenție, informează Ministerul Sănătății.
14:00
Incident periculos: gheață de pe plafonul unei autoutilitare a lovit un autoturism. Poliția trage un semnal de alarmă # Digi24.ro
Polițiștii avertizează șoferii care pleacă la drum pe aceste vreme să își curețe complet mașinile de zăpadă sau gheață. Avertismentul vine după un incident care a avut loc între județele Galați și Brăila și care ar fi putut fi provoca o tragedie.
13:50
Preşedintele american Donald Trump a prezentat vineri, într-un comunicat, o listă cu membrii Consiliului Păcii în Fâşia Gaza, pe care-l prezidează, şi din care fac parte, între alţii, secretarul de Stat Marco Rubio şi fostul premier britanic Tony Blair.
13:50
Selfie manga cu Giorgia Meloni și șefa Guvernului din Japonia. Premierul nipon i-a cântat „La mulți ani” și i-a făcut cadouri # Digi24.ro
Premierul Italiei Giorgia Meloni a împărtășit, pe rețeaua X, un selfie stil manga cu omologul ei japonez Sanae Takaichi, după ce aceasta i-a cântat „La mulți ani” și i-a oferit cadouri de ziua ei.
13:50
Noi discuții pentru un acord de pace Rusia - Ucraina: negociatorii Kievului au ajuns la Miami pentru „o conversaţie importantă” # Digi24.ro
Negociatori ucraineni au sosit în Statele Unite la negocieri cu emisarul lui Donald Trump Steve Witkoff şi cu ginerele preşedintelui american Jared Kushner, pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a anunţat sâmbătă Kirilor Budanov, fost șef al spionilor Kievului numit recent în fruntea administrației prezidențiale ucrainene și membru al delegației.
13:40
Kurda devine limbă națională în Siria, în timp ce armata lui Ahmed al-Sharaa se luptă cu kurzii în nordul țării # Digi24.ro
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a publicat vineri un decret prin care acordă drepturi naţionale kurzilor din Siria, recunoscând în mod oficial limba kurdă, în contextul în care armata siriană este angajată în lupte cu forţe kurde în nordul Siriei, relatează AFP. În acest decret, Ahmed al-Sharaa proclamă kurda „limbă naţională”, care poate fi predată în şcoli publice în zone în care această minoritate este prezentă puternic. Armata siriană a anunţat sâmbătă că a preluat controlul oraşului Deir Hafer, la est de Alep, în urma unor confruntări armate recente în această regiune situată în nordul Siriei.
13:20
Pedeapsă pentru manipulare psihologică asupra unui minor. Psihiatru: E nevoie de consiliere pentru a facilita conexiunea părinte-copil # Digi24.ro
În premieră în România, o mamă a fost sancționată pentru că timp de 6 ani și jumătate i-a refuzat fostului soț dreptul de a-și vedea copilul.Femeia s-a ales cu un ordin de protecţie pentru violenţă psihologică asupra unui minor. Cu alte cuvinte, nu se mai poate apropia de propriul copil. Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a atras atenția că acum psihologii și asistenții sociali sunt cei care trebuie să garanteze sănătatea mintală a minorului.
13:20
András Demeter, despre bugetul ce va fi alocat Culturii: Nu cred că în acest an cineva speră să ajungem la celebrul 1% din PIB # Digi24.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a afirmat că în condiţiile în care criza nu este la apogeu, nu crede că bugetul Culturii va ajunge în 2026 la 1% din PIB. El a precizat că a prezentat care este necesarul pentru partea de cultură gestionată de minister, care este sub o treime, iar celelalte două treimi se află în competenţa autorităţilor locale.
13:00
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur # Digi24.ro
Campania primului tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei drepte André Ventura în rolul de favorit în scrutinul de duminică, un scenariu fără precedent, în pofida faptului că are puţine şanse să obţină o victorie în turul doi.
12:40
Furt la amanet în Sector 4: recidivist eliberat în decembrie surprins de camerele de supraveghere # Digi24.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din București, după ce ar fi furat cinci brățări din aur dintr-un amanet din Sectorul 4. Prejudiciul este estimat la peste 10.000 de lei. El este recidivist, fiind eliberat din închisoare în decembrie 2025, și a fost identificat pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere din societatea comercială.
Acum 6 ore
12:00
Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, și ce-ar urma pentru republica islamică # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat în aceste zile într-o ascunzătoare secretă, știe că este acum un om marcat. Nu va mai sta pe veranda sa curând, scrie BBC News în debutul unei analize privind viitorul conducătorului religios și politic al republicii islamice.
12:00
Nicu Ștefănuță, despre acordul Mercosur: Efectele nu se vor vedea imediat. Are și frâne de urgență # Digi24.ro
Moment istoric pentru comerțul global. Uniunea Europeană finalizează astăzi acordul cu Mercosur, după un sfert de secol de discuții. Astfel se creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu impact pentru 700 de milioane de locuitori. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a explicat la Digi24 că efectele acordului se vor vedea abia în anii următori.
11:40
Un român și un cetățean afgan au fost arestați în Timișoara, suspectați de implicare într-o rețea de trafic de migranți # Digi24.ro
Doi bărbați, un cetățean afgan și un român, au fost reținuți de polițiștii de frontieră din Timișoara, suspectați că ar fi implicat într-o rețea de trafic de migranți, după ce au refuzat să se supună somațiilor și au distrus probe în timpul unei acțiuni în trafic.
11:10
Un bărbat a fost rănit într-un accident pe DN6, în Dolj, provocat de un șofer cu alcoolemie record de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, care nu a păstrat distanța regulamentară față de autoturismul din față.
10:50
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli sâmbătă la Botoșani, după ce vineri la Iași întâlnirea sa cu primarii PSD a fost boicotată, pe fondul nemulțumirilor legate de reducerile bugetare deja stabilite de Guvern.
10:40
ANM a actualizat prognoza: urmează încă patru zile de ger puternic. Azi a fost cea mai rece zi de până acum. Ce ne așteaptă de miercuri # Digi24.ro
Urmează încă patru zile de ger cumplit, cu temperaturi de până la -20°C. ANM a emis sâmbătă mai multe alerte cod galben de ger prin care avertizează că vremea foarte rece, mai ales noaptea și dimineața, continuă să afecteze cea mai mare parte a țării, până miercuri dimineață. În această dimineața, la Joseni și la Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai scăzută tempertatură din această iarnă: -22 de grade Celsius.
10:20
Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care asigură continuitatea accesului la vaccinul anti-HPV gratuit pentru fetele și băieții între 11 și 26 de ani, precum și la teste periodice gratuite pentru cancerul de col uterin.
Acum 8 ore
10:00
Valeriu Stoica, specialist în drept și fost președinte al PNL, a vorbit în cadrul emisiunii „În fața ta”, de la Digi24, despre efectele unei posibile ieșiri de la guvernare a PSD. Potrivit acestuia, pentru social-democrați, părăsirea coaliției ar duce fie la alegeri anticipate, fie la o alianță cu AUR, ceea ce ar însemna „moarte politică” pentru partidul condus de Sorin Grindeanu.
09:50
Un protestatar a fost arestat la Londra după ce a urcat pe acoperișul ambasadei Iranului și a dat jos drapelul # Digi24.ro
Un manifestant a fost reţinut după ce a urcat pe acoperişul ambasadei Iranului din Londra pentru a da jos drapelul, a anunţat, vineri seară, poliţia londoneză.
09:30
O judecătoare federală din Minnesota limitează tacticile ICE: nu pot aresta sau folosi forța împotriva protestatarilor pașnici # Digi24.ro
O judecătoare federală a interzis, vineri, agenților federali din Minneapolis să aresteze protestatari pașnici sau să folosească muniții neletale și instrumente de control al mulțimii împotriva acestora, scrie Politico.
09:20
Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull # Digi24.ro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat un scurt videoclip în care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută.
09:00
Explozie într-un bloc din Alba Iulia: două persoane rănite, 20 de oameni au fost evacuați # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă dimineață într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Alba Iulia. 20 de persoane au fost evacuate, iar doi oameni au fost răniți: un bărbat de 37 de ani și o femeie de 24 de ani.
08:50
Numărul morților în protestele din Iran a depășit 3.000, susține o organizație pentru drepturile omului # Digi24.ro
Reprimarea amplului val de proteste din Iran a făcut 3.090 de morţi, dintre care 2.885 manifestanţi, a raportat, sâmbătă, organizaţia pentru apărarea drepturilor omului HRANA, cu sediul în Statele Unite, transmite Reuters.
08:50
Vânzarea activelor Lukoil: Trezoreria SUA a prelungit termenul limită până la finalul lui februarie. Cine e interesat să cumpere # Digi24.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit până pe 28 februarie termenul-limită pentru vânzarea majorităţii activelor internaţionale ale companiei petroliere ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, care menţionează giganţii din sectorul hidrocarburilor care şi-au exprimat interesul. Decizia vine pe fondul sancţiunilor occidentale şi al presiunilor geopolitice care vizează reducerea amprentei globale a grupului rus.
08:40
Moment istoric pentru comerțul global: UE finalizează acordul cu Mercosur, după un sfert de secol de discuții # Digi24.ro
Acordul comercial UE-Mercosur va fi semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori.
08:30
Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul ca nou-născutul să fie autist, să sufere de ADHD sau să aibă o dizabilitate intelectuală, conform unei analize „standard de aur” a dovezilor, informează The Guardian.
08:20
Manifestaţii importante sunt prevăzute, sâmbătă, în mai multe oraşe din Danemarca şi în capitala Groenlandei, Nuuk, pentru a protesta faţă de ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a cuceri Groenlanda, relatează AFP.
Acum 12 ore
08:00
Danemarca pregăteşte noi exerciţii militare în Groenlanda, în contextul unor tensiuni tot mai puternice în Arctica, şi doreşte ca Statele Unite să se asocieze acestor exerciţii, a declarat vineri șeful Comandamentului Arctic danez, generalul Søren Andersen.
07:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 17 ianuarie.
07:50
Preşedintele american Donald Trump a prezentat vineri, într-un comunicat, o listă cu membrii Consiliului Păcii în Fâşia Gaza, pe care-l prezidează, şi din care fac parte, între alţii, secretarul de Stat Marco Rubio şi fostul premier britanic Tony Blair.
07:10
Vânzări îngreunate pe piața imobiliară: Tot mai mulți români amână decizia de a cumpăra o locuință din cauza incertitudinii economice # Digi24.ro
Românii care vor să cumpere acum o locuință se gândesc de două ori. Se întâmplă asta pentru că au crescut prețurile în domeniul imobiliarelor, dar și din cauza incertitudinii economice. Astfel, tranzacțiile nu se mai fac direct, iar decizia de achiziție este atent cântărită. Factorii pe care oamenii îi iau în calcul sunt: analizarea ofertelor, verificarea dezvoltatorilor și a documentației și pentru evaluarea rentabilității pe termen lung.
07:10
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru Ucraina # Digi24.ro
Președintele ceh Petr Pavel a declarat că Ucraina ar putea fi nevoită să facă „compromisuri dureroase” în cadrul oricărui acord de pace viitor cu Rusia, subliniind în același timp că Statele Unite rămân esențiale în eforturile de a pune capăt războiului.
07:10
China se laudă că Beijingul a scăpat de poluarea care în trecut îi acoperea cerul cu zilele. Care sunt însă costurile ascunse # Digi24.ro
Beijingul a sărbătorit reducerea drastică a poluării aerului prin interzicerea cărbunelui, dar la periferia capitalei, chinezii săraci se confruntă cu un frig extrem, scrie The Times într-un amplu material despre poluarea din China și modul în care politicile impuse de Beijing pentru ecologizare au afectat populația săracă de dincolo de capitala chineză.
07:10
Sfântul Anton 2026: Semnificația zilei de 17 ianuarie în calendarul ortodox. Obicei care aduce noroc și protecție în gospodărie # Digi24.ro
Pe 17 ianuarie, creștinii sărbătoresc Sfântul Antonie cel Mare, recunoscut drept părintele monahismului creștin și simbol al credinței, al renunțării la bunurile materiale și al luptei spirituale. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce neagră.
07:10
Când începe Postul Paștelui 2026: Date diferite pentru catolici și ortodocși. Care sunt zilele cu dezlegare la pește # Digi24.ro
Postul Paștelui, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, marchează perioada de pregătire spirituală a credincioșilor înainte de Învierea Domnului. În 2026, ortodocșii vor ține post începând cu 23 februarie și până pe 11 aprilie, în timp ce catolicii vor respecta perioada de postire între 2 martie și 4 aprilie.
07:10
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump” # Digi24.ro
Bruxelles-ul elaborează propuneri pentru eliminarea vechiului sistem de aderare folosit de Uniunea Europeană încă din vremea Războiului Rece, înlocuindu-l cu un model ce ar introduce o nouă categorie de membru UE cu mai puține drepturi față de celelalte state din blocul comunitar. Planul controversat de revizuire discutat în Comisia Europeană, care ar permite o integrare mai rapidă a Ucrainei în Europa după semnarea unui eventual acord de pace cu Rusia, a stârnit deja neliniște în capitalele europene care se tem de consecințele acestei noi abordări privind extinderea UE.
07:10
Rusia vrea să dezvolte un model de AI „ortodox, bazat pe valorile spirituale tradiționale și instruit pe surse corecte” # Digi24.ro
În Rusia, este „absolut necesar” să se creeze o inteligență artificială „ortodoxă”, bazată pe valorile spirituale tradiționale. O astfel de inițiativă a fost lansată în cadrul Sinodului Popular Rus Mondial (VPRN).
07:10
Trupele de elită ale Marii Britanii se antrenează la -20 de grade în Arctica pentru un război cu Rusia # Digi24.ro
În Arctica, pușcașii marini britanici se pregătesc pentru un posibil conflict armat cu Rusia. La baza Camp Viking din nordul Norvegiei, unitățile de elită ale Marii Britanii urmează un antrenament extrem, care simulează scenarii de război în condițiile extreme ale nordului îndepărtat împotriva Rusiei. Puşcaşii marini dorm în zăpadă la temperaturi sub -20 de grade, iar programul include sărituri în gheaţă, rostogoliri în zăpadă, un pahar de rom şi un toast pentru regele Carol al III-lea. Aceste ritualuri fac parte din tradiţia pregătirii puşcaşilor marini pentru acţiuni în condiţii extreme.
07:10
„Bătălia pentru adâncuri”: resursele oceanelor redesenează harta puterii. Cine controlează rezervele tot mai limitate ale acestor zone # Digi24.ro
Oceanele influențează puternic viața de zi cu zi. Acestea acoperă 70% din suprafața planetei, transportă 90% din comerțul global și susțin milioane de locuri de muncă și alimentația a miliarde de oameni. Pe măsură ce concurența globală se intensifică și schimbările climatice se accelerează, oceanele lumii ajung, de asemenea, în prima linie a geopoliticii secolului XXI. Modul în care factorii de decizie politică vor aborda aceste provocări va afecta aprovizionarea cu alimente, prețul mărfurilor și securitatea națională, scriu jurnaliștii The Conversation.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.