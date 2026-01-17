România şi SUA analizează noi oportunităţi de investiţii şi cooperare economică, afirmă ministrul Irineu Darău

07:10

Românii care vor să cumpere acum o locuință se gândesc de două ori. Se întâmplă asta pentru că au crescut prețurile în domeniul imobiliarelor, dar și din cauza incertitudinii economice. Astfel, tranzacțiile nu se mai fac direct, iar decizia de achiziție este atent cântărită. Factorii pe care oamenii îi iau în calcul sunt: analizarea ofertelor, verificarea dezvoltatorilor și a documentației și pentru evaluarea rentabilității pe termen lung.