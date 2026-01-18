DGPCÎ: Peste 800.000 de permise de conducere şi 1.780.000 de certificate de înmatriculare emise în anul 2025

Ziarul Financiar, 18 ianuarie 2026 07:30

DGPCÎ: Peste 800.000 de permise de conducere şi 1.780.000 de certificate de înmatriculare emise în anul 2025

Acum 10 minute
07:30
Acum 12 ore
21:15
ChatGPT devine Google-GPT: dacă vrei căutări şi conversaţii fără să plăteşti, vezi obligatoriu şi reclame. OpenAI va introduce reclame în ChatGPT - deocamdată pentru utilizatorii din SUA. Promisiuni că răspunsurile şi reclamele nu se vor amesteca Ziarul Financiar
Compania americană de inteligenţă artificială OpenAI a anunţat că va începe testarea reclamelor în ChatGPT în săptămânile următoare, o decizie care ar putea deschide o nouă sursă importantă de venituri pentru startup-ul care a creat cel mai popular chatbot din lume, dar care ridică şi multe semne de întrebare şi controverse în legătură cu impactul pe care l-ar putea avea reclamele în răspunsurile / informaţiile afişate de chatbot.
21:00
ChatGPT devine Google-GPT: dacă vrei conversaţii fără să plăteşti, vezi şi reclame. OpenAI va introduce reclame în ChatGPT - deocamdată pentru utilizatorii din SUA. Promisiuni că răspunsurile şi reclamele nu se vor amesteca Ziarul Financiar
Compania americană de inteligenţă artificială OpenAI a anunţat că va începe testarea reclamelor în ChatGPT în săptămânile următoare, o decizie care ar putea deschide o nouă sursă importantă de venituri pentru startup-ul care a creat cel mai popular chatbot din lume, dar care ridică şi multe semne de întrebare şi controverse în legătură cu impactul pe care l-ar putea avea reclamele în răspunsurile / informaţiile afişate de chatbot.
20:45
Ce oferă o autostradă care a costat aproximativ 60 de miliarde de euro Ziarul Financiar
20:15
Postare năucitoare a lui Donald Trump: Pacea Lumii este în joc! Nimeni nu se va atinge de acest teritoriu sacru! Este o situaţie foarte periculoasă pentru securitatea, siguranţa şi supravieţuirea planetei noastre. Sistemul „The Dome” de protecţie a Americii de Nord nu poate funcţiona fără Groenlanda. El anunţă tarife de 10% şi apoi 25% pentru toate ţările care au trimis trupe Ziarul Financiar
19:45
BIG 4 în eoliene: cine controlează 65% din eolienele locale şi cum a ajuns proprietarul IKEA în această ligă a campionilor? Austrieci, greci, portughezi şi suedezi. Nici un român în top 4 Ziarul Financiar
România a debutat anul acesta cu o capacitate instalată a parcurilor eoliene dispecerizabile (mai mari de 5 MW) de 3.069 MW, arată datele publicate de Transelectrica pentru data de 01.01.2026. Această capacitate aduce un salt important faţă de prima zi a anului trecut, când România avea 2.881 MW în parcuri eoliene, dar şi o surpriză.
19:30
Israel critică anunţul SUA privind liderii care vor supraveghea paşii următori în Gaza Ziarul Financiar
19:15
UE şi Mercosur au semnat un acord istoric de liber schimb după 25 de ani de negocieri Ziarul Financiar
19:15
Donald Trump anunţă noi tarife vamale împotriva a opt ţări europene care susţin Groenlanda Ziarul Financiar
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că va impune tarife vamale ţărilor care susţin Groenlanda. Sunt vizate opt ţări europene care s-au poziţionat împotriva preluării de către Trump a insulei. Tarifele vor intra în vigoare de la 1 februarie.
Acum 24 ore
17:30
Trump i-a invitat pe Erdogan, Milei şi Sisi să se alăture Consiliului pentru Pace din Gaza Ziarul Financiar
17:00
Nicuşor Dan promulgă legea privind utilizarea camerelor portabile de către poliţia locală Ziarul Financiar
17:00
Avertismentul unui lider european: „Europa nu a avut probabil niciodată atâţia duşmani ca astăzi” Ziarul Financiar
16:15
Liderul suprem iranian îl acuză pe Trump că a instigat protestele sângeroase din Iran Ziarul Financiar
15:15
Doliu în teatrul românesc: S-a stins actorul Răzvan Ionescu Ziarul Financiar
15:15
Artemis II: De ce prima misiune lunară cu echipaj nu va atinge suprafaţa Lunii Ziarul Financiar
15:15
Provocarea strategică majoră care îl pune la încercare pe premierul Marii Britanii, Keir Starmer Ziarul Financiar
15:00
Dacia câştigă în premieră Raliul Dakar cu Nasser Al-Attiyah la volan, care acum împarte un record cu legendarul Ari Vatanen Ziarul Financiar
14:30
Negociatorii ucraineni sosesc în SUA pentru discuţii despre pace Ziarul Financiar
14:30
Frauda „atingerea fantomă" vă poate goli contul fără să vă atingă Ziarul Financiar
O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele.
14:15
Mii de persoane participă la protestul anti-Trump din Copenhaga Ziarul Financiar
11:45
Pentru ei, a rămâne în străinătate după studii nu mai este singura opţiune. Ei descoperă că în ţară se pot baza pe relaţiile părinţilor şi pot avea acces mult mai repede în nişte companii, chiar multinaţionale, în care în străinătate le-ar fi mai greu să intre Ziarul Financiar
11:30
Cine sunt primii loviţi de revoluţia tehnologică a inteligenţei artificiale. Cea mai expusă meserie la înlocuirea cu roboţi VIDEO Ziarul Financiar
11:00
Era măririlor spectaculoase de salarii în IT a apus. Andrei Pitiş, CEO Genezio: Acum câţiva ani un IT-ist român rămânea cu mai mulţi bani la finalul lunii decât un american. Bugetele s-au mai armonizat VIDEO Ziarul Financiar
10:30
Minus 20 de grade şi încă patru zile de ger continuu în România Ziarul Financiar
10:15
Criza Groenlandei: Europa trebuie să îi ţină piept lui Trump. Ameninţarea care poate distruge NATO Ziarul Financiar
10:15
Michael O'Leary, şeful Ryanair, dezvăluie cât câştigă cel mai mare operator low-cost din Europa pentru un pasager: 11 euro, iar ţinta este 12-14 euro. El vrea ca avioanele sale să fie gata pe aeroporturi în numai 25 de minute. ”Dacă aş putea scăpa de toate bagajele, aş avea o companie aeriană mult mai bună” Ziarul Financiar
10:15
Vrem o ţară ca afară? În Franţa şi Italia proprietarii au taxe zero pe prima locuinţă şi impozite mai mici în funcţie de situaţia lor financiară. În România situaţia este total diferită VIDEO Ziarul Financiar
09:45
Moscova testează ceva ce Europa abia visează: Metrouri fără şofer şi mii de roboţi pe străzi Ziarul Financiar
09:45
De ce centrele de date AI devin o problemă pentru reţeaua electrică a SUA Ziarul Financiar
09:45
În timp ce protestele din Iran par să se stingă, un cleric cere execuţii şi îl ameninţă pe Trump Ziarul Financiar
09:45
Un nou studiu infirmă teoria lui Trump despre paracetamol, sarcină şi autism Ziarul Financiar
09:45
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că Rusia pregăteşte noi atacuri masive. Ce urmează pentru Ucraina Ziarul Financiar
09:15
Nostalgia digitală prin trendul „2026 is the new 2016”: de ce retrăim anul „iconic” al internetului tocmai acum? Ziarul Financiar
Ieri
23:30
Ce veşti ne aduc meteorologii: Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea de Ziua Îndrăgostiţilor Ziarul Financiar
21:00
Crunchbase: Finanţările globale în fintech-uri au urcat cu 27% în 2025, la 51,8 mld. dolari. Investitorii au semnat mai puţine tranzacţii, dar au pariat sume record pe jucătorii mari Ziarul Financiar
Finanţările oferite de fonduri de capital de risc la nivel global pentru start-up-urile din sectorul tehnologiei financiare a revenit pe un trend ascendent în 2025, totalizând 51,8 miliarde de dolari, conform datelor Crunchbase. Această sumă reprezintă o creştere de 27%, faţă de totalul de 40,8 miliarde de dolari înregistrat în 2024, fiind impulsionată de tranzacţii de tip „late-stage” şi de revenirea apetitului investitorilor pentru tichete de valoare mare.
20:15
Mâncarea noastră cea de toate zilele, productivitatea şi economia. Care este numitorul comun? Ziarul Financiar
19:30
De ce „cash is king” nu funcţionează în imobiliarele din România. Mitul apartamentului cumpărat cu banii jos, decizie sigură sau greşeală financiară? Ziarul Financiar
19:15
Reţeaua de socializare X, afectată de a doua întrerupere majoră în doar o săptămână. Utilizatorii americani nu pot folosi aplicaţia deţinută de miliardarul Elon Musk Ziarul Financiar
19:15
Trebuie să le vindem copiilor noştri România de astăzi şi cea care ar putea să fie, ca o alternativă mai bună faţă de străinătate Ziarul Financiar
19:15
Prima săptămână completă de tranzacţionare din 2026 aduce un raliu puternic la Bursa de Valori: Acţiunile One United, Fondul Proprietatea şi Transgaz au crescut cu 15–16%, ale Hidroelectrica şi Romgaz cu 6%, Petrom şi Banca Transilvania, 3-4% Ziarul Financiar
18:45
Americanii ştiu să facă comerţ: SUA vând petrolul venezuelean cu 30% mai scump decât o făcea ţara sud-americană. Un prim transport, în valoare de 500 de milioane de dolari, a fost deja valorificat Ziarul Financiar
18:45
Acordul UE-Mercosur: Cum arată calendarul şi paşii până la intrarea în vigoare? Ziarul Financiar
18:30
​În ianuarie 2026, piaţa distribuţiei de îngrăşăminte s-a blocat din cauza taxei pe carbon. Îngrăşămintele s-au scumpit cu până la 30%, iar fermierii cer guvernului să suspende taxarea suplimentară pentru a evita o potenţială criză Ziarul Financiar
18:15
ZF Live. Ştefan Guga, Syndex România: Avem nevoie de industrie, de servicii care produc pentru a susţine o creştere economică pe termen lung şi o creştere salarială care să vină la pachet. Nu cred că vom ajunge prea curând la o situaţie de creştere salarială similară cu cea din ultimii 10 ani. Ziarul Financiar
După mai bine de un deceniu de creşteri salariale neîntrerupte, piaţa muncii din România intră într-o fază de încetinire, iar premisele care au susţinut avansul economic din anii anteriori se erodează rapid. Dinamica salariilor şi a angajărilor se schimbă, iar revenirea la ritmul din ultimii zece ani este improbabilă pe termen scurt şi mediu, susţine Ştefan Guga, sociolog şi cercetător al pieţei muncii în cadrul Syndex România.
17:45
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Ştiaţi că în spatele piesei „Timeless” a lui The Weeknd e o companie românească? Olga Juverdeanu, CEO, Global Records: Autorul piesei face parte din echipa noastră VIDEO Ziarul Financiar
17:30
Brandul de accesorii şi produse pentru casă English Home pleacă din România după un deceniu. Magazinele au tras deja obloanele Ziarul Financiar
17:30
Analiză ZF. Cât de mult contează România pentru marii retaileri prezenţi local: este piaţa autohtonă una strategică pentru grupurile Schwarz, Carrefour sau Ahold Delhaize? Ce spun cifrele? Ziarul Financiar
Grupul francez Carrefour, unul dintre cei mai mari ac­tori din comerţul alimentar global, cu afaceri de circa 95 mld. euro în 2024 (ulti­mul an pentru care există date publice complete), are prezenţă în peste 40 de ţări. Dintre acestea, doar în şapte are ope­raţiuni directe, e vorba de Franţa, Spania, Belgia, Polonia, România, Brazilia şi Ar­gentina. În celelalte, gigantul funcţionează prin parteneri, în sistem de franciză.
17:15
Paul Cazacu, CEO al Uniqa Asigurări: Cred că 2026 va fi un an în care echilibrul între prudenţă şi viziune strategică va fi cheia transformării provocărilor în oportunităţi reale Ziarul Financiar
Anul 2026 ar putea fi un an al echilibrului între prudenţă şi viziune strategică, iar aceasta ar putea fi cheia transformării provocărilor în oportunităţi reale, cu impact pozitiv pe termen lung, consideră Paul Cazacu, CEO şi preşedinte directorat la Uniqa Asigurări.
17:15
Dezastru pentru Porsche: Vânzările au scăzut cu 10% în 2025, consumatorii nedorind vehiculele electrice ale gigantului german Ziarul Financiar
17:15
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Cum faci bani din muzică? Olga Juverdeanu, CEO, Global Records: Trebuie să găseşti un mix fin între muzică şi business care să-ţi permită să fii creativ dar şi să profiţi de oportunităţi VIDEO Ziarul Financiar
